"Tóm dính" cảnh tình tứ của ViruSs và nữ trợ lý Thảo Đây ở Quy Nhơn

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền một hình ảnh được cho là ViruSs đang ngồi cạnh một cô gái ở Quy Nhơn. Đáng chú ý hơn, “team qua đường” bày tỏ cả hai có hành động khá tình tứ, cô gái cũng khoác qua vai ViruSs rất tự nhiên, thân mật. Ngay lập tức, danh tính cô gái bên cạnh ViruSs được cộng đồng mạng “truy lùng”.

Hình ảnh ViruSs cùng một cô gái tại Quy Nhơn đang viral trên MXH

Nữ nhân viên - trợ lý của ViruSs - Thảo Đây bị netizen “réo tên”. Trên kênh TikTok có hơn 156k người theo dõi của Thảo, cô cũng cập nhật rõ lịch trình rằng tháng 2 sẽ có mặt ở Quy Nhơn.

Thông tin này cũng được chính chủ xác nhận lại một lần nữa khi có người hỏi về địa điểm mà cô đăng ảnh check-in. Chính bởi sự trùng hợp này mà nhiều người khẳng định ViruSs và Thảo Đây đang đi cùng nhau.

Thời gian vừa qua, Thảo Đây có nhiều thay đổi về ngoại hình. Cô nàng công khai chia sẻ đã phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, nâng ngực để có diện mạo tự tin, xinh đẹp hơn. Trên trang cá nhân của mình, Thảo Đây cũng thường xuyên cập nhật những video chia sẻ về cuộc sống thường ngày, tips làm đẹp hay duy trì nội dung mukbang, giới thiệu sản phẩm,...

Netizen phát hiện ra Thảo - nữ trợ lý của ViruSs cũng đang check-in tại Quy Nhơn

Cô nàng công khai lịch trình khiến nhiều người nghi vấn

Song trước đó, ViruSs từng vướng ồn ào tình ái vào khoảng tháng 3/2025. Nam streamer và Ngọc Kem sau khi chia tay đã lên mạng liên tục livestream “đấu tố”. Ngọc Kem cho biết ViruSs có nhiều mối quan hệ khác trong thời gian quen nhau, đây cũng là một phần lý do khiến tình cảm của cặp đôi tan vỡ.

Về phía ViruSs, nam streamer liên tục khẳng định mình không làm sai trong mối quan hệ. Tuy nhiên ồn ào này khiến ViruSs mất đi một lượng người theo dõi đáng kể, anh cũng trở nên im ắng hơn sau drama.

Ngoài ra, nữ trợ lý của ViruSs - Thảo Đây cũng từng lên tiếng trong thời gian bùng nổ drama khi vướng nghi vấn là người thứ 3. Cô khẳng định: “Mình xin khẳng định và xin thề mình không phải ‘baby three’, không phải em gái mưa của anh Hoàng cũng không hề có bất kỳ một mối quan hệ thứ 3 nào trong chuyện tình của anh Hoàng và chị Ngọc Kem. Mong mọi người hãy nghe và hiểu, đừng công kích mình thêm bất kỳ bình luận nào”.

ViruSs hiện tại có phần kín tiếng hơn trên MXH