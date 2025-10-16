ViruSs (tên thật là Đặng Tiến Hoàng, SN 1987) là một trong Tứ hoàng streamer đình đám ở Việt Nam, bao gồm Độ Mixi, Xemesis và PewPew. Đây là nhóm bốn streamer có ảnh hưởng lớn nhất trong làng game Việt. Ngoài việc livestream, streamer đa nền tảng, nhà sản xuất xuất âm nhạc, ViruSs cũng tham gia vào việc kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, làm chủ nhiều doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng tỷ đồng.

ViruSs giàu cỡ nào?

Kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, ở tuổi 37, ViruSs nắm trong tay khối tài sản khủng, làm gì mà giàu cỡ này?

Cho những ai chưa biết thì ViruSs đã vốn có gia thế đỉnh khi có ông ngoại là nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng, mẹ anh dạy về nhạc cụ dân tộc ở nhạc viện, bố giảng dạy về guitar tại nhạc viện ở Berlin - Đức, anh ruột chơi trống. Từ năm 15 tuổi, "thiếu gia nhạc viện" đã được bố mẹ cho đi du học nước ngoài. Sau đó, anh chàng hoàn thành khóa học tại Nhạc viện Seoul, được chọn làm thực tập sinh của một công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

Sau này, khi trở về Việt Nam ViruSs bắt đầu làm game thủ. Lúc này, ViruSs 24 tuổi, thu nhập từ game rấp thấp, khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng, nên nguồn sống của anh chủ yếu đến từ việc chơi piano tại các quán bar, khách sạn, làm nhạc cho nghệ sĩ nước ngoài… Sau đó, nhờ cái duyên tình cờ Viruss chuyển hướng qua làm streamer bình luận các giải thể thao điện tử, được phong là một trong "tứ hoàng streamer" của Việt Nam (cùng Độ Mixi, PewPew, Xemesis).

Viruss kiếm tiền từ rất nhiều nguồn khác nhau.

"Khi chuyển sang Azubu (một nền tảng được đầu tư lớn bởi các ông chủ Đài Loan, nơi các streamer nổi tiếng thế giới cũng stream), lần đầu tiên tôi được lên The New York Times với tư cách là một trong 4 streamer có thu nhập lớn ở châu Á", ViruSs từng chia sẻ.

Song, để nói về cột mốc kiếm được 1 triệu USD (hiện tại khoảng 26 tỷ đồng) đầu tiên từ trước năm 2021, thì nam streamer này không giấu giếm mà thẳng thắn khẳng định đó là nhờ đầu tư - gồm crypto, cổ phiếu, bất động sản,.... Cụ thể, anh tiết lộ bắt đầu đầu tư crypto từ cuối năm 2017.

Với cổ phiếu, ViruSs có gần 10 năm kinh nghiệm trên thị trường. Quan điểm của ViruSs cho rằng cổ phiếu là kênh giữ tài sản tốt nhất hiện nay vì được pháp luật bảo hộ một cách rõ ràng, khác với crypto currency. Anh cho biết luôn phân bổ khoản tiền lớn vào cổ phiếu và chỉ một phần nhỏ vào tiền mã hoá.

"Chỉ có đầu tư mới giúp tôi kiếm được khoản tiền đó một cách nhanh nhất. Cách đây 2 - 3 năm, bản thân tôi chưa đạt được cột mốc tài sản như vậy. Nhưng trong những năm gần đây, giá trị tài sản của tôi tăng vọt. Tôi phát hiện ra rằng, tài sản tăng lên chủ yếu đến từ kênh đầu tư. Tôi đầu tư cả crypto currency, cổ phiếu, bất động sản, vàng…

Trong đầu tư, nếu mình nắm bắt được dòng chảy của tiền, mình sẽ giàu lên rất nhanh. Dòng tiền khi chảy về crypto, khi bất động sản, vàng, chứng khoán…", ViruSs chia sẻ trong một bài phỏng vấn vào năm 2021.

Chưa dừng lại ở đó, ViruSs cũng đang đầu tư vào rất nhiều dự án như VR Studio, Liminal Media, VPT Studio, chứng khoán, bất động sản,,... Chưa kể, nam streamer cũng tiết lộ anh hay giao dịch chứng khoán trên sàn Mỹ.

ViruSs có thu nhập khủng, đang sở hữu tài sản lớn.

Ngoài đầu tư, ViruSs còn tham gia công việc kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. ViruSs hiện là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH VR Studio (VR Studio), Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp AIVORA, Hộ kinh doanh Đặng Tiến Hoàng.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty TNHH VR Studio có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, trụ sở tại quận 1, TPHCM. ViruSs là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thứ 2 do streamer này thành lập là Công ty TNHH Công nghệ và giải pháp AIVORA. Công ty này đặt trụ sở tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM. Vốn điều lệ đăng ký là 10 tỷ đồng.

Năm 2018, nam streamer này mở quán cà phê chuyên phục vụ cho các game thủ tại Hà Nội. Tuy nhiên, quán cà phê này đã ngừng hoạt động, từ tháng 12/2019.

Ngoài làm chủ 2 doanh nghiệp, năm 2020, ViruSs được mời làm Giám đốc marketing (CMO) của Công ty TNHH Công Nghệ GearVN (GearVN). Nhà sáng lập GearVN là Nguyễn Thế Anh cũng là một cựu game thủ. Anh cũng đang làm đại sứ kiêm đối tác của Facebook Gaming tại Việt Nam. Theo nguồn tin nội bộ, mức thu nhập hàng tháng trên Facebook Gaming với vai trò là đối tác Facebook Gaming của anh chàng không dưới 12.000 USD (tương đương 276 triệu đồng).

Bên cạnh đó, ViruSs còn là YouTuber sở hữu 4 kênh YouTube với nhiều nội dung sáng tạo khác nhau, nhận được sự ủng hộ lớn từ người xem mỗi lần ra video mới. Thu nhập đến từ các kênh của anh chàng sở hữu khoảng vài trăm triệu/tháng.

Ở lĩnh vực âm nhạc, ViruSs cũng được biết đến là một producer, nhạc sĩ tài năng khi tạo ra loạt bản hit đình đám. Anh nhận sẽ nhận được những khoản tiền lớn từ những tác phẩm hợp tác, hợp đồng quảng cáo, phí bản quyền, chi phí tham gia các chương trình truyền hình….

Với những dữ liệu kể trên, cho thấy Viruss hiện đang có thu nhập không hề nhỏ. Song, anh chàng khá kín tiếng khi nhắc đến tài sản cá nhân trước truyền thông hay trên mạng xã hội.

Vào đầu năm 2021, streamer sắm cho mình chiếc VinFast Lux SA2.0. Tại thời điểm tậu xe, VinFast Lux SA2.0 có giá hơn 1,3 tỷ đồng do áp dụng ưu đãi hỗ trợ trước bạ 100%.

Trong nhà ViruSs, riêng bộ PC đã có giá 200 triệu. Điều này được anh chàng chia sẻ với Missthy trong clip cô tới thăm và review nhà anh.

Tổng hợp