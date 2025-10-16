Được nhiều người biết đến là trợ lý thân cận của streamer nổi tiếng ViruSs, qua những lần xuất hiện bên cạnh ViruSs, Thảo Đây đảm nhận vai trò quản lý công việc và hỗ trợ lịch trình của "ông hoàng drama". Tuy nhiên, song song với công việc trợ lý, cô nàng đã âm thầm "lấn sân" sang lĩnh vực sáng tạo nội dung, đặc biệt là ẩm thực.

Kênh TikTok của Thảo Đây được nhiều người biết đến do là trợ lý của streamer ViruSs, cùng với đó là nhiều video quay lại hành trình thưởng thức và đánh giá các món ăn, quán xá từ bình dân vỉa hè cho đến những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Tính đến hiện tại, kênh TikTok của cô nàng đã được hơn 151 nghìn lượt theo dõi.

Trong những video review, cô không chỉ đơn thuần giới thiệu món ăn mà còn chia sẻ cảm nhận một cách chi tiết, từ hương vị, cách phục vụ đến không gian quán. Chính điều này đã giúp cô thu hút được một lượng lớn người theo dõi, biến Thảo Đây thành một trong những gương mặt được cộng đồng mạng quan tâm trong mảng food review. Các video của cô luôn nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ cư dân mạng, với hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem.

Với lượng view và độ tương tác cao, Thảo Đây cũng là một trong những gương mặt review quán xá được các thương hiệu để mắt. Những video review món ăn được đăng liên tục, có ngày cô nàng còn đăng hẳn 2 video lên trang cá nhân.

Trong số nhiều video review ẩm thực đã đăng tải, một video đã giúp tên tuổi Thảo Đây bùng nổ mạnh mẽ chính là bài đánh giá chi tiết về quán buffet Poseidon. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung video không chỉ đưa ra cái nhìn tổng quan mà còn đi sâu vào từng món ăn, chất lượng phục vụ và trải nghiệm chung. Tuy nhiên, nếu xét về độ viral và việc khiến khán giả chú ý nhất của Thảo Đây lại là một chủ đề không liên quan trực tiếp đến review quán ăn, đó chính là những video mukbang trái cây chua.

Thảo Đây không hề giấu giếm niềm đam mê mãnh liệt của mình với đồ chua, và những khoảnh khắc cô nàng ăn đủ loại trái cây, đồ ăn có vị chua rùng mình nhưng lại vô cùng ngon miệng đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội. Có thể nói, tuy Thảo Đây không phải là gương mặt quá xuất sắc trong việc review các hàng quán, món ăn nhưng đang được nhiều người chú ý và tìm kiếm vì là trợ lí của streamer ViruSs.



