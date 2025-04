Ngoài Tom Cruise, dàn diễn viên tham gia phim còn có Simon Pegg trong vai Benji Dunn, Ving Rhames trong vai Luther Strickell, Vanessa Kirby trong vai Alanna Mitsopolis, Hayley Atwell trong vai Grace, Esai Morales trong vai phản diện Gabriel... Những người mới tham gia phần 8 của loạt phim là Hannah Waddingham, Nick Offerman, Lucy Tulugarjuk, Katy O'Brian, Tramell Tillman và Stephen Oyoung.

Trailer mới nhất, hé lộ những cảnh quay mạo hiểm của Tom Cruise bao gồm cảnh tàu ngầm dưới nước và cảnh anh lơ lửng trên máy bay. Ở những phần phim trước, nam diễn viên từng chạy xe tốc độ cao xuống vách đá, lái máy bay chiến đấu, leo lên tòa nhà Burj Khalifa, đu mình trên trực thăng... Với bộ phim được coi là hồi kết cho chuỗi nhiệm vụ bất khả thi của nhân vật điệp viên Ethan Hunt, mức độ kịch tính, nguy hiểm dường như tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý, bất chấp việc Tom Cruise đã không còn trẻ.

Đã ở tuổi ngoài 60 nhưng Tom Cruise vẫn đảm nhận các pha hành động mạo hiểm (Ảnh: Paramount Pictures)

Theo thông tin mới nhất, Mission: Impossible - The Final Reckoning sẽ được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes 2025 vào ngày 14/5 tới đây, ở ngoài hạng mục tranh giải. Tom Cruise và đạo diễn kiêm biên kịch Christopher McQuarrie sẽ có mặt tại Cannes, đánh dấu lần thứ ba tài tử này xuất hiện ở Liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới. Lần đầu tiên, Tom Cruise tham dự cùng phim Far and Away của đạo diễn Ron Howard vào năm 1992 và lần thứ hai với bom tấn Top Gun: Maverick vào năm 2022.

Mission: Impossible - The Final Reckoning là phần tiếp theo của Mission: Impossible - Dead Reckoning ra mắt năm 2023. Trong phim điệp viên Ethan Hunt phải nhận nhiệm vụ khó khăn chưa từng có khi cố gắng ngăn chặn một chương trình AI có tên là The Entity khỏi việc tàn phá thế giới và rơi vào tay kẻ xấu. Phim dự kiến ra rạp vào ngày 23/5.

Liên hoan phim Cannes năm nay, diễn ra từ ngày 13 đến 24/5, hứa hẹn quy tụ nhiều tên tuổi như Spike Lee, Wes Anderson, Kristen Stewart, Jim Jarmusch, Ari Aster Richard Linklater...