Về phần sau cùng của lễ bế mạc Olympic Paris 2024 chính là loạt nghi thức để "bàn giao" quyền đăng cai Thế vận hội Mùa Hè cho thành phố tiếp theo - Olympic Los Angeles 2028. Nếu như nước chủ nhà Pháp cử bản Quốc ca của họ bằng dàn nhạc giao hưởng quốc gia danh giá thì nước Mỹ đã "cử" nữ ca sĩ Gen Z - H.E.R để trình diễn solo bản Quốc ca của họ.

H.E.R trình diễn Quốc ca Mỹ tại lễ bế mạc Olympic Paris

H.E.R không bỏ lỡ cơ hội để tỏa sáng rực rỡ với giọng hát của mình, mang đến một tiết mục đầy cảm xúc.

H.E.R sinh năm 1997, là nữ nghệ sĩ R&B có tiếng của nước Mỹ. Cô từng giành 1 giải Oscar danh giá ở hạng mục "Ca khúc gốc xuất sắc nhất" cho Fight For You từ bộ phim Judas and The Black Messiah vào năm 2021. Chưa dừng lại ở đó, H.E.R đã chiến thắng 5 giải Grammy qua các năm, bao gồm 1 hạng mục Big Four vào năm 2021 khi ca khúc I Can't Breathe xuất sắc chiến thắng hạng mục "Ca khúc của năm".

H.E.R là một nghệ sĩ nữ cực kì tài năng của hiện tại.

Sau tiết mục Quốc ca thì màn trình diễn chờ đợi nhất đã xuất hiện: sự xuất hiện của nam tài tử Tom Cruise. Cả thế giới "chấn động" khi Tom Cruise đứng trên mái SVĐ Stade de France, trượt xuống từ khoảng cách hơn 40m mang đậm phong cách loạt phim nổi tiếng nhất mà anh tham gia - Mission Impossible (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi). Tài tử điện ảnh người Mỹ nhận lấy lá cờ Olympic, lên xe phân khối lớn rời sân. Sau đó, màn hình chiếu hình ảnh lá cờ Olympic đã được chuyển tới Mỹ.

H.E.R cũng chuyển sang giai điệu sôi động và rộn rã hơn để hòa vào bầu không khí mà Tom Cruise mang đến. Ngón đàn điêu luyện của H.E.R tiếp tục làm cô nổi bật trong mắt khán giả.

Màn xuất hiện táo bạo của Tom Cruise tại lễ bế mạc Olympic Paris

Tom Cruise và màn trình diễn đầy mạo hiểm.