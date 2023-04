Tom Cruise bỏ bê con gái hơn một thập kỷ, Suri được mẹ bảo vệ

Katie Holmes là gương mặt trang bìa cho tạp chí Glamour. Ảnh: Glamour.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Glamour ngày 12/4, Katie Holmes gây chú ý khi hiếm hoi nhắc đến Suri Cruise.

Katie Holmes cho biết luôn bảo vệ con gái tránh bị cánh săn ảnh làm phiền. “Điều thực sự quan trọng đối với tôi, với con gái tôi, là tôi muốn bảo vệ con bé bởi vì con bé rất dễ bị chú ý khi còn nhỏ”, nữ diễn viên sinh năm 1978 chia sẻ.

Katie nói thêm biết ơn khi được làm mẹ, đặc biệt là mẹ của Suri. Cô khen con gái là “người phi thường”.

Đề cập đến việc để Suri hát nhạc phim cho Alone Together và Rare Objects, Katie bộc bạch: “Tôi hy vọng con bé làm được điều gì đó trong các bộ phim của tôi. Tôi đã hỏi ý kiến con bé. Cả hai trải nghiệm đó đều xuất phát từ cùng một ý nghĩa liên quan đến niềm yêu thích của tôi trong ngành, đó là mình tham gia những dự án khác nhau và trở thành gia đình với mọi người. Đó là không gian an toàn, đẹp đẽ và sáng tạo... Có con bé ở đó có ý nghĩa đối với tôi, bởi vì con bé là trái tim của tôi”.

Nỗi ám ảnh của công chúng với Suri bắt nguồn từ mối quan hệ không bình thường của cha mẹ cô – Katie Holmes và Tom Cruise. Là con gái duy nhất của một trong những tài tử đình đám nhất Hollywood, ngay từ khi chào đời vào tháng 4/2006, cô bé đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận quốc tế.

Thay vì giữ cho con gái cuộc sống kín tiếng, Tom Cruise chọn cách cho Suri làm quen với sự nổi tiếng từ sớm. Cô bé thường xuyên lộ diện trước truyền thông, cùng cha mẹ tham dự các sự kiện lớn, bữa tiệc sang trọng. Từ năm 3 tuổi, Suri thường xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng, được gọi với danh xưng mỹ miều như “biểu tượng thời trang”, còn được so sánh với Tổng biên tập thời trang Anna Wintour của tạp chí danh tiếng Vogue. Thậm chí, cô bé còn tiếp xúc với các loại mỹ phẩm, đồ trang điểm từ bé.

Suri Cruise bị ảnh hưởng nhiều từ danh tiếng của người cha nổi tiếng nhưng vô trách nhiệm. Ảnh: BackGrid.

Lớn lên trong nhung lụa, nhiều người đánh giá cô bé bị tước đoạt tuổi thơ. Thay vì vui đùa, tham gia các hoạt động ngoại khoá với bạn bè cùng trang lứa, cô bé “chìm” trong ống kính báo chí, các bữa tiệc không hợp tuổi, các cửa hàng thời trang đắt đỏ…

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi sau khi Katie và Tom ly hôn năm 2012. Từ công chúa nhỏ được cưng chiều hết mực, Suri phải chịu đựng sự lạnh nhạt của cha. Hiện tại, dù sắp bước sang tuổi 17 (18/4) chưa một lần gặp lại ngôi sao Mission: Impossible.

Nguồn tin độc quyền nói với Page Six vào tháng 3 Tom không phải là một phần trong cuộc sống của con gái. Chuyện Suri nộp đơn đăng ký vào đại học cũng không có ý kiến đóng góp của cha.

Trong phiên tòa xét xử vụ kiện Bauer Media về tội phỉ báng năm 2012, nam diễn viên Top Gun thừa nhận mối quan hệ với Scientology đóng vai trò quan trọng khiến anh xa cách con ruột. Anh cũng xác nhận một phần nguyên nhân Katie chấm dứt cuộc hôn nhân của họ là để bảo vệ Suri khỏi giáo phái bí ẩn.

Dù không còn bất kỳ mối liên hệ với cha ngoại trừ khoản trợ cấp nuôi dưỡng 400.000 USD/năm đến khi tròn 18 tuổi, Suri không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi danh tiếng của Tom. Hiện tại không bị làm phiền quá mức, nhưng những năm đầu sau khi Tom và Katie chia tay, mong muốn biết nhiều hơn về Suri tăng vọt.

Theo Glamour, Page Six, Daily Mail