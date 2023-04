Nghi vấn 1 Á hậu Vbiz đã âm thầm sinh con đầu lòng?

Thuý An là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018, cô từng đại diện Việt Nam thi Miss Intercontinental 2019 nhưng không đạt thứ hạng cao. Trở về sau cuộc thi, Thuý An vẫn chăm chỉ dự sự kiện và dần vắng bóng sau khi kết hôn vào tháng 1/2021. Gần đây, Thuý An liên tục để lộ nhiều dấu hiệu nghi đã lên chức mẹ bỉm.

Cụ thể, từ khoảng tháng 8-9/2022 đến nay thì Á hậu Thuý An thường xuyên diện váy rộng mỗi khi tụ họp nhóm bạn hoặc đi sự kiện. Vốn là người thích khoe body nuột nà và mảnh mai nhưng dạo này Thuý An chỉ chụp nửa người và không lộ vóc dáng, đồng thời nàng hậu cũng chọn góc chụp đứng phía sau người khác để tránh gây chú ý. Đáng nói nhất, trong loạt ảnh mới nhất, Thuý An để lộ vòng 2 lùm lùm, mang dép bệt khiến dân tình nghi vấn có tin vui sau 2 năm kết hôn.

Á hậu Thuý An diện váy rộng che vóc dáng trong loạt ảnh mới nhất

Khoảnh khắc Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 lộ vòng 2 lùm lùm

Nàng hậu diện váy che bụng và để lộ ngoại hình trọn trịa hơn trước kia

Thuý An mang dép lê giống với thói quen của nhiều phụ nữ đang mang thai

Trong lần lộ diện ở đám cưới Đỗ Mỹ Linh hồi tháng 10/2022, Thuý An đã lộ vòng 2 nhô lên khác lạ

Tháng 12/2022, Thuý An diện váy rộng khi xuất hiện ở một sự kiện thời trang

Đến tháng 1/2023, Thuý An mặc áo dài suông và đứng ở phía sau hội bạn khi chụp ảnh

Mới đây nhất, Thuý An còn tiết lộ cân nặng đã về con số 55kg sau 10 ngày và đặt mục tiêu sẽ tiếp tục giảm 3kg nữa. Đây cũng là nỗi lòng mà nhiều phụ nữ sau sinh thường chia sẻ. Với chi tiết này, người hâm mộ cho rằng Thuý An đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng. Tuy nhiên đây chỉ là những nghi vấn của dân tình, Thuý An chưa chia sẻ về việc đã lên chức.

Mới đây nhất, Thuý An khoe đã về cân nặng 55kg sau 10 ngày

Dân tình cho rằng vợ chồng Thuý An đã lên chức bố mẹ bỉm sau 2 năm về chung nhà