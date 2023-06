Tôm có dấu hiệu này, rẻ mấy cũng nhất định không mua

Cách nhận biết tôm biển

Tôm biển là thực phẩm khá giàu chất dinh dưỡng cho cơ thể con người. Tôm biển giàu canxi, photpho, sắt, các nhóm vitamin,… Hiện nay, tôm biển có nhiều loại như tôm sắt, tôm he, tôm hùm,… Tôm biển có thịt ngọt, chắc hơn so với tôm nuôi và được bán với giá cao hơn so với tôm nuôi.

Tôm biển thường có màu trắng, tôm sắt biển có kích thước nhỏ hơn các loại tôm khác, vỏ tôm hơi cứng nhưng khi ăn lại rất giòn và ngon. Còn tôm hùm là loại tôm có kích thước lớn nhất, có càng xanh trong và vỏ tươi bóng.

Cũng là tôm nhưng tôm nuôi thì có kích thước nhỏ hơn so với tôm biển và các loại tôm nuôi được bán với giá thấp hơn.

Hiện nay, có đến 99% tôm nuôi là tôm sú nước ngọt được nhiều người ưa chuộng. Tôm sú có vỏ mềm hơn so với tôm biển, thịt ngọt và thơm ngon. Khi quan sát bên ngoài vỏ thì tôm sú nuôi có ánh xanh.

Tôm có những dấu hiệu này nhất định không mua

Vỏ tôm đã chuyển sang màu trắng đục, mắt đục hoặc có màu hơi hồng.

Thân tôm cứng, thẳng đơ và to mập bất thường vì nhiều khả năng tôm ấy đã được bơm thuốc tăng trọng.

Phần đầu và thân của con tôm gần như rời khỏi nhau, đây là dấu hiệu rõ nhất của tôm ươn.

Bên trong tôm có nước nhớt chảy ra ngoài. Chị em có thể kiểm tra bằng cách dùng tay chạm vào vỏ tôm rồi di chuyển từ trước ra sau, nếu thấy có vẻ như sạn đang ở dưới tay mình hoặc có lớp nhớt dính thì không nên chọn mua.

Chân tôm chuyển sang màu đen.

Đầu tiên rửa sạch tôm với muối, cắt bỏ phần râu ria của tôm, sau đó để ráo nước hẳn.

Sau đó chia nhỏ ra lượng đủ dùng cho mỗi bữa ăn, tránh rã đông rồi cấp đông nhiều lần sẽ làm hỏng tôm và ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của chúng.

Cấp đông với nước: Cho tôm vào hộp đựng thực phẩm, đổ nước vào, đóng nắp lại sau đó cho vào ngăn đá của tủ lạnh để bảo quản.

Bảo quản với đá lạnh: Cho tôm vào hộp đựng thực phẩm, tiếp đó cho thêm một vài viên đá lạnh vào và đóng nắp lại rồi cho vào ngăn đá để bảo quản.

Bảo quản bằng muối: Bảo quản tôm bằng muối cũng tương tự như 2 cách trên. Đầu tiên các bà nội trợ vẫn cần rửa sạch tôm, sau đó cho tôm vào hộp đựng thực phẩm rồi cho khoảng 1 đến 2 thìa muối vào. Tiếp theo, đóng nắp hộp lại và lắc đều để muối thấm vào tôm rồi cho tôm vào ngăn đá bảo quản như bình thường.