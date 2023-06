Muốn chọn được những quả sấu nhiều thịt, hạt nhỏ bảo quản cả năm không hỏng và giữ nguyên hương vị, bạn cần có bí quyết

Khi mua sấu nên chọn quả non hay già?

Chọn sấu tươi ngon là bước quan trọng đầu tiên để quyết định sấu có thể bảo quản lâu được hay không.

Để có thể bảo quản sấu quanh năm mà vẫn thơm ngon, bạn nên chọn kĩ từng quả một để đảm bảo chất lượng. Nhiều người thường thích những quả sấu xanh mướt, da mịn, trơn bóng nhưng thực chất những quả sấu này còn non, chỉ nên mua một ít về nấu canh hoặc chế biến trong vài ngày. Sấu non có nhiều thịt nhưng hạt lại mềm nên nếu để ngâm rất dễ bị ủng. Bạn cũng không nên mua những quả sấu quá già vì chúng hạt to, ít thịt và ít chua.

Vì vậy, muốn bảo quản sấu tươi hoặc làm sấu ngâm để được lâu, giòn, nhiều thịt mà không bị ủng, các bà nội trợ nên chọn loại quả đang ngả chín, vừa đủ già tới, cùi dày, vỏ hơi sần (không nên chọn sấu quá non hay quá già) và tránh chọn

Khi đã qua mùa sấu non, đến giữa mùa sẽ xuất hiện những quả sấu cứng cáp hơn, thịt dày, còn được gọi là sấu bánh tẻ. Đây là những quả có lớp vỏ hơi sần, cùi dày và có nhiều thịt chua, được xem là những quả sấu ngon nhất.

Tránh chọn quả sấu có vỏ bị thâm, dập và quả bị sâu mọt.

Bí quyết chọn sấu ngon, bảo quản lâu.

Cách bảo quản sấu tươi

Sấu tươi sau khi mua về hãy cạo sạch vỏ ngoài. Lưu ý chỉ cạo vỏ chứ không gọt, vì gọt không cẩn thận sẽ phạm vào phần thịt bên trong. Sau khi cạo sạch vỏ, bạn ngâm sấu vào nước khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch và để thật ráo cho đến khi mặt quả sấu se lại.

Tiếp đến, bạn chia sấu vào những túi nhỏ và bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh.Hãy chia hoảng 300 gr/túi để hạn chế khí ẩm trong túi. Tránh bảo quản tất cả sấu trong một túi to, vì mỗi khi lấy sấu ra sử dụng, bạn sẽ bổ sung một lượng độ ẩm vào túi, các quả sấu sẽ dính lại với nhau, rất khó để tách ra.

Với cách trên, sấu có thể được bảo quản lên đến 8 tháng.

Nhiều người chỉ cắt cuống sấu, rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh chứ không cạo vỏ, khi cần sử dụng mới lấy ra cạo vỏ hoặc không cạo mà cho thẳng vào nồi canh. Làm vậy món ăn sẽ có vị chát; sấu sau khi rã đông sẽ bị nhũn, rất khó cạo.

Cách bảo quản sấu xay

Đối với sấu xanh, bạn hãy cắt cuống cho chảy hết phần mủ, sau đó cạo sạch vỏ. Đun một nồi nước xâm xấp mặt sấu, cho sấu vào nấu đến khi chín thì vớt ra, để nguội. Tách bỏ phần hạt, lấy phần thịt sấu và phần nước luộc cho vào máy xay sinh tố, xay cho thật nhuyễn. Đổ hỗn hợp vào khay đá, bảo quản trong ngăn đông của tủ lạnh.

Cách bảo quản sấu trong tủ lạnh.Khi hỗn hợp đã đông thành các viên đá, bạn hãy gỡ chúng ra, cho vào hộp hoặc túi nylon buộc kín. Với cách bảo quản này, bạn có thể sử dụng sấu lâu dài - khoảng 1 năm - mà vẫn giữ được hương vị ban đầu. Khi bạn nấu canh chua, chỉ cần dùng 1-2 viên là món ăn đã có vị chua thanh rất đặc trưng của sấu.

Ngoài ra, vào cuối mùa thường có những quả sấu chín. Chúng không còn nhựa nên không cần cắt cuống hay cạo vỏ, chỉ việc rửa sạch, để ráo nước rồi bảo quản giống sấu xanh là được.

Với các cách bảo quản sấu kể trên, gia đình bạn sẽ luôn có sấu ăn quanh năm.