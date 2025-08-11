Nếu ai hỏi tôi "Có bí quyết gì để khỏe đẹp không?", chắc tôi sẽ cười xòa: "Chẳng có viên thuốc thần nào đâu, nhưng mình có một thói quen nhỏ mỗi sáng và nó thay đổi mình nhiều lắm: uống nước chanh".

Ngày xưa, tôi cũng hay nghĩ mấy thói quen kiểu này chỉ là lời đồn. Nhưng rồi một hôm, đọc được chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng Melissa Ann Prest (làm việc tại Mỹ) chia sẻ trên Yahoo, tôi mới biết: Chỉ cần khoảng 30ml nước cốt chanh đã cung cấp tới 13% lượng vitamin C mỗi ngày. Ngoài ra còn có kali, vitamin B6, folate và thiamin, toàn những chất cơ thể "thèm" để khỏe mạnh.

Nhưng lợi ích của ly nước chanh buổi sáng không chỉ nằm ở dinh dưỡng. Nó còn giúp tôi uống đủ nước hơn, điều mà ai cũng biết là quan trọng nhưng lại hay bỏ qua. Chuyên gia dinh dưỡng Melissa chia sẻ: "Nếu việc cho chút chanh vào nước giúp bạn uống nhiều nước hơn, thì đó là thói quen tuyệt vời". Và tôi nhận ra, đúng là thế thật. Ly nước chanh mát lạnh hoặc ấm áp tùy mùa, tự nhiên lại khiến tôi muốn uống thêm vài ngụm nữa.

Vậy nước chanh có thể làm được gì cho cơ thể?

Tôi kể bạn nghe, đây là 7 điều tôi học được từ các chuyên gia:

Giúp "dẹp" cơn thèm ăn vặt

Chanh chứa pectin, một loại chất xơ hòa tan, giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác đói. Nếu bữa trưa xong mà vẫn "thòm thèm", tôi hay pha 1 cốc nước ấm, vắt nửa quả chanh, thêm chút vỏ chanh bào và một tí mật ong. Cơn thèm ăn biến mất nhanh lắm.

Nạp năng lượng tự nhiên

Vitamin C trong chanh giúp hấp thụ sắt tốt hơn, mà thiếu sắt thì dễ mệt mỏi. Bên cạnh đó, vitamin nhóm B cũng giúp sản sinh năng lượng. Có hôm tôi cho quả chanh cả vỏ xay nhuyễn, đổ vào khay đá, mỗi lần mệt mỏi thì thả một viên vào ly nước, tỉnh táo liền.

Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương

Vitamin C là "chiến binh" chống oxy hóa, ngăn ngừa các tổn thương tích tụ trong cơ thể - thứ lâu dài có thể dẫn đến bệnh tim hay ung thư. Kết hợp nước chanh với chế độ ăn giàu rau củ, bạn đang tạo một "hàng rào" bảo vệ cho sức khỏe.

Cho làn da tươi sáng hơn

Chất chống oxy hóa từ vitamin C giúp làm mờ nếp nhăn và cải thiện vẻ ngoài của da. Nhưng các chuyên gia cũng nhắc đừng chỉ dựa vào nước chanh, hãy ăn thêm trái cây giàu vitamin C và chống nắng đầy đủ.

Giảm cảm giác đầy bụng

Uống nước chanh giúp hệ tiêu hóa "trơn tru" hơn, từ đó hạn chế tình trạng chướng bụng. Thêm nữa, lượng kali trong chanh còn giúp cân bằng natri, giảm tích nước do ăn mặn.

Hỗ trợ giảm cân

Theo nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins, uống đủ nước giúp tăng trao đổi chất, cải thiện hiệu quả tập luyện và kiểm soát cơn đói. Ly nước chanh vào buổi sáng là một khởi đầu lý tưởng để cơ thể duy trì trạng thái "sẵn sàng" cho cả ngày.

Ngăn ngừa sỏi thận

Citrate trong chanh giúp ức chế quá trình hình thành sỏi thận. Với những ai cần uống nhiều nước để phòng bệnh, thêm chanh vào nước vừa giúp ngon miệng hơn vừa hỗ trợ bảo vệ thận.

Có tác dụng phụ không?

Hầu hết mọi người đều uống nước chanh an toàn. Tuy nhiên, uống quá nhiều có thể gây ợ nóng, viêm loét miệng hoặc mòn men răng do tính axit. Tôi thường học chuyên gia bằng cách uống bằng ống hút và súc miệng sau đó để bảo vệ răng.

Pha thế nào cho ngon?

Đơn giản lắm: Nửa quả chanh + 240ml nước. Thích đậm thì cho thêm chanh, muốn nhẹ nhàng thì thêm nước. Mùa hè thì tôi cho thêm bạc hà, dưa leo hay dâu tây; mùa đông thì pha với nước ấm và chút gừng. Quan trọng nhất vẫn là: Uống nhiều nước và cảm thấy vui khi cầm ly nước trên tay.

Và cứ thế, thói quen nhỏ này đã gắn bó với tôi suốt 5 năm qua. Mỗi sáng, khi ánh nắng vừa hé cửa, mình lại bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh như một lời chào nhẹ nhàng gửi tới cơ thể: "Hôm nay, chúng ta lại khỏe đẹp nhé!".

