Một số người già đi sớm, trong khi những người khác vẫn minh mẫn và năng động đến tận 80, 90 tuổi. Họ đang làm gì đúng? Liệu chi tiết về bữa ăn hàng ngày của họ có thể tiết lộ triển vọng sức khỏe trong tương lai của một người không?

Nhiều người bị huyết áp cao, mỡ máu cao và đường huyết cao quanh năm. Việc dùng thuốc đã trở nên phổ biến và bệnh viện đã trở thành "ngôi nhà thứ 2" của họ.

Vậy, câu hỏi đặt ra là: Người sống thọ thực sự ăn uống như thế nào? Họ ăn gì? Họ ăn nhanh như thế nào? Họ có tiết chế đến mức nào? Nếu quan sát kỹ hơn, ta thấy tuổi thọ của một số người không phải là không có lý do. Thói quen ăn uống của họ thường có chung 5 đặc điểm sau:

Đầu tiên, hãy ăn chậm và đều đặn, không vội vàng hay mất kiên nhẫn

Bạn đã bao giờ thấy ai đó ngấu nghiến một bữa ăn chỉ trong 3-5 phút chưa? Đường tiêu hóa của họ không có đủ thời gian để nhận tín hiệu "no". Đến khi não nhận ra thì họ đã ăn quá nhiều. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến rối loạn nhu động dạ dày và phản ứng insulin chậm chạp, dẫn đến béo phì, tiểu đường và trào ngược dạ dày thực quản.

Còn những người sống lâu hơn thì sao? Hầu hết họ đều nhai thức ăn chậm rãi, như thể đang làm bài tập về nhà, mỗi miếng nhai 20 - 30 lần. Điều này không chỉ làm giảm căng thẳng đường tiêu hóa mà còn giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm nguy cơ tăng đường huyết sau ăn .

Các nghiên cứu đã phát hiện, những người ăn nhanh có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao gấp đôi người ăn chậm.

Thứ hai, duy trì thời gian ăn ổn định, không trì hoãn hoặc ăn qua loa

Vấn đề phổ biến nhất mà con người hiện đại gặp phải là bỏ bữa sáng, ăn uống bừa bãi vào bữa trưa, rồi lại ăn uống vô độ vào buổi tối. Thói quen ăn uống thất thường kéo dài sẽ làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình tiết insulin, tiết axit dạ dày và tuần hoàn mật, cuối cùng gây rối loạn toàn bộ hệ thống trao đổi chất.

Người cao tuổi ở các vùng có tuổi thọ cao thường có lịch trình ngủ đều đặn, ăn sáng lúc 7h30 sáng, ăn tối lúc 12 giờ trưa và ăn tối trước 6 giờ tối, không bao giờ bỏ bữa. Giờ ăn đều đặn đóng vai trò như một rào cản tự nhiên bảo vệ hệ tiêu hóa và nội tiết.

Thứ ba, ăn cho đến khi no 70% và tránh xa các hương vị nặng

Chế độ ăn nhiều muối, dầu mỡ và đường có thể gây ra huyết áp cao, xơ vữa động mạch, bệnh gan nhiễm mỡ, viêm tụy và các vấn đề khác. Đặc biệt, lượng muối nạp vào cơ thể quá nhiều có thể làm co mạch máu và làm tăng huyết áp, dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não tăng cao theo thời gian.

Những người sống lâu thường tuân theo chế độ ăn nhẹ, ăn nhiều rau và ngũ cốc nguyên hạt, ít thịt đỏ và nhiều cá, ít dầu, muối và đường. Họ ăn cho đến khi no 70%, theo đuổi sự thoải mái hơn là sự thỏa mãn. Nghiên cứu hiện đại cũng xác nhận rằng việc duy trì lượng năng lượng vừa phải có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào và giảm các bệnh mãn tính.

Thứ tư, chú ý đến độ tươi và độ tự nhiên của các thành phần

Thực phẩm siêu chế biến, đồ hộp, mì ăn liền và đồ ăn vặt có vẻ tiện lợi và dễ dàng, nhưng chúng lại chứa hàm lượng lớn chất béo chuyển hóa, phụ gia, màu nhân tạo và chất bảo quản. Tiêu thụ lâu dài có thể gây gánh nặng cho gan và thận, dẫn đến béo phì, ung thư, rối loạn chuyển hóa và các vấn đề khác.

Người sống lâu thường thích tự trồng rau, mua rau tại địa phương, hạn chế chế biến và ăn thực phẩm tươi sống. Họ tin rằng "nguyên liệu tốt đảm bảo sức khỏe tốt". Ăn thực phẩm tự nhiên, không hương vị là cách tiếp cận đơn giản nhưng hiệu quả nhất đối với sức khỏe của họ.

Thứ năm, hãy tập trung khi ăn, đừng nhìn vào điện thoại, trò chuyện hoặc bị phân tâm

Nhiều người vừa làm việc vừa ăn, vừa xem chương trình truyền hình, hoặc vừa lướt điện thoại vừa xem phim truyền hình. Điều này không chỉ khiến bạn dễ ăn quá mức mà còn ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thụ. Khi não xử lý thông tin, sự chú ý đến đường tiêu hóa sẽ bị suy yếu, ảnh hưởng đến việc tiết dịch tiêu hóa và nhu động ruột.

Người sống lâu thường không nói chuyện khi ăn, thậm chí còn có ý thức về nghi lễ. Họ coi việc ăn uống là một việc quan trọng. Ở trạng thái này, đường tiêu hóa có thể tập trung làm việc, tiêu hóa thức ăn kỹ lưỡng hơn và hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn.

Từ góc độ y học, những "thói quen ăn uống" này có liên quan mật thiết đến sức khỏe của hệ thống trao đổi chất, nội tiết, thần kinh và tiêu hóa. Một bữa ăn ngon giống như một liều adrenaline; một bữa ăn dở giống như một quả bom hẹn giờ.

Nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính thường không phải xuất hiện trong một đêm mà là sự tích tụ của những chi tiết nhỏ ngày này qua ngày khác: Ăn nhanh hơn, mặn hơn, muộn hơn hoặc nhiều hơn... Mặc dù có vẻ như không có gì xảy ra, nhưng thực tế là "môi trường bên trong" của cơ thể đã thay đổi.

Ủy ban Y tế Quốc gia đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chế độ ăn uống cân bằng là nền tảng của sức khỏe và là biện pháp chính để ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Để đạt được sức khỏe và tuổi thọ không chỉ đơn thuần dựa vào thuốc bổ; chìa khóa nằm ở việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ: Chế độ ăn uống.

Vậy nên, thay vì ghen tị với tuổi thọ của người khác, hãy bắt đầu từ bữa ăn hôm nay và nỗ lực để có thêm những năm sống tốt đẹp cho chính mình.

(Ảnh minh họa: Internet)