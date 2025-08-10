Ngày 7/8/2025, tại buổi công chiếu toàn cầu loạt phim Butterfly diễn ra ở New York (Mỹ), Kim Tae Hee xuất hiện trước ống kính "hung thần" Getty với làn da bộc lộ dấu hiệu lão hóa: Nếp nhăn mảnh nơi đuôi mắt rõ khi cô nhẹ mỉm cười, phản ánh sự suy giảm collagen và elastin. Rãnh cười 2 má hiện rõ, hốc mắt hõm nhẹ, da má mất một phần thể tích, minh chứng cho lượng mỡ dưới da và hyaluronic acid tự nhiên đang giảm dần theo tuổi tác.

Tuy vậy, nhan sắc bạc tỷ của cô vẫn giữ được vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống, không căng đơ hay sượng trân. Đó là nhờ lựa chọn thủ thuật làm đẹp thời hiện đại đúng đắn, phù hợp và không lạm dụng.

Các thủ thuật thẩm mỹ nhẹ nhàng giúp Kim Tae Hee giữ diện mạo tươi tắn

1. Laser trẻ hóa da

Lợi ích: Kích thích tái tạo collagen, làm mờ nếp nhăn mảnh quanh mắt và khóe miệng, cải thiện độ đàn hồi da.

Gợi ý: - Laser trẻ hóa da YAG: Khoảng 2,5 triệu VNĐ/lần trở lên tùy từng vùng cần can thiệp, tại Bệnh viện Da Liễu Hà Nội. - Laser CO₂ fractional: Khoảng 2,5 triệu VNĐ/lần trở lên tùy từng vùng cần can thiệp, phổ biến tại các spa, clinic.

2. Ultherapy (sóng siêu âm hội tụ)

Lợi ích: Nâng cơ, kích thích sản sinh collagen sâu, cải thiện cấu trúc da mà không xâm lấn.

Giá tham khảo: 30.000VNĐ/line trở lên tùy từng vị trí cần can thiệp, tại Lux Beauty Center.

3. Thermage

Lợi ích: Tăng độ săn chắc, cải thiện nếp nhăn và độ đàn hồi da, làm căng mịn tự nhiên.

Giá tham khảo: Thị trường chung: 30.000.000VNĐ trở lên tùy vùng và cơ sở thực hiện, gợi ý Shynh Beauty Spa & Clinic Hà Nội.

4. Tiêm Skin-booster như Rejuran hoặc Profhilo

Lợi ích: Phục hồi cấu trúc da, tăng ẩm, đàn hồi, thúc đẩy tái tạo tế bào, cải thiện thể tích da mềm mại, tự nhiên.

Giá tham khảo: Rejuran: Trung bình 15.000.000VNĐ cho liệu trình; giá cụ thể tùy sản phẩm, số buổi, cơ sở thực hiện, gợi ý nơi thực hiện: Viện thẩm mỹ LG Clinic.

Kim Tae Hee giữ được nhan sắc tươi tắn và đầy sức sống giữa trào lưu làm đẹp thời hiện đại không nhờ phép thuật, mà là nhờ chọn đúng phương pháp thẩm mỹ nhẹ nhàng, phù hợp, hướng đến vẻ đẹp tự nhiên, không căng đơ, không lạm dụng, đúng tinh thần thẩm mỹ thời hiện đại.

Nếu bạn, một phụ nữ ngoài 40 muốn kết quả như nhan sắc bạc tỷ của cô, hãy tìm đến các chuyên gia, bệnh viện/clinic uy tín, lựa chọn phương pháp theo nhu cầu cá nhân, kết hợp các phương pháp phù hợp. Làm đẹp thông minh chính là "mỹ thuật tuổi tác" nhẹ nhàng mà hiệu quả.

