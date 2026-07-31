Tôi thức trắng đêm sau một câu nói của chồng lúc say, hóa ra cả nhà anh đã giấu tôi chuyện quan trọng suốt nhiều năm

Hôm đó là sinh nhật một người bạn, chồng tôi uống khá nhiều. Bình thường anh rất biết điểm dừng, nhưng hôm ấy vui quá nên về đến nhà vẫn còn lâng lâng. Tôi pha cốc nước chanh cho chồng rồi định đỡ anh vào phòng ngủ.

Đang nằm trên giường, anh bỗng cười rất lớn rồi bảo tôi chuẩn bị làm vợ người giàu đi. Tôi cứ nghĩ anh nói đùa nên cũng cười theo. Nhưng anh tiếp tục khoe rằng chỉ ít lâu nữa thôi, anh sẽ có một khoản tài sản rất lớn, lúc ấy hai vợ chồng không cần phải chắt chiu từng đồng như bây giờ nữa.

Tôi ngạc nhiên hỏi tiền ở đâu ra? Anh cười, giọng vẫn còn hơi ngọng vì men rượu, rồi kể rằng bố mẹ anh đã bàn chuyện chia tài sản cho các con từ lâu. Căn nhà đang ở cùng mảnh đất phía sau sẽ được chia đôi. Ngoài ra còn có mấy mảnh đất khác đứng tên bố mẹ, sau này cũng sẽ chia hết hoặc bán chia tiền cho mỗi người vài tỷ.

Ảnh minh họa

Tôi lặng người và bất ngờ vì nhà chồng có tài sản lớn như vậy mà chưa từng thấy chồng nhắc đến một lần. Hai vợ chồng cưới nhau đã gần 7 năm. Chúng tôi vẫn ở nhà thuê, mỗi tháng đều phải cân đối đủ thứ. Có lúc tôi còn đề nghị mua một căn chung cư nhỏ rồi trả góp, nhưng chồng cứ bảo chờ thêm vài năm, chưa vội. Tôi cứ nghĩ anh lo áp lực tài chính. Không ngờ hóa ra anh đã biết trước gia đình sẽ chia tài sản. Bố mẹ chồng nhiều đất đai ở quê thế mà không bán một mảnh, cho chúng tôi tiền để mua nhà từ sớm có phải hai vợ chồng đỡ được bao nhiêu tiền thuê nhà không?

Đêm ấy, chồng nói rất nhiều. Anh còn khoe bố mẹ thương anh vì là con út, phần của anh có thể sẽ nhiều hơn các anh chị một chút. Anh bảo sau này có tiền sẽ đổi xe, mua nhà, đầu tư kinh doanh. Nói xong, anh ngủ một mạch đến sáng. Còn tôi thì gần như thức trắng.

Tôi không tham tài sản của bố mẹ chồng. Đó là quyền của ông bà, muốn cho ai, cho bao nhiêu đều là chuyện của gia đình họ. Điều khiến tôi buồn là nếu anh không say, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ biết.

Sáng hôm sau, tôi hỏi lại. Chồng im lặng rất lâu rồi mới bảo hôm qua anh uống nhiều, nói linh tinh. Nhưng khi tôi nhắc từng chi tiết, anh biết không thể chối nên đành thừa nhận. Anh giải thích rằng mọi chuyện chưa chính thức nên không muốn nói trước. Anh sợ nếu bố mẹ đổi ý thì tôi sẽ thất vọng. Anh cũng bảo đó là chuyện của bố mẹ, mình là con thì nghe rồi biết thế thôi.

Chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ có một nỗi nghẹn uất khó hiểu, cứ như là mình đang bị giấu giếm rất nhiều chuyện lớn, nhà chồng hoàn toàn gạt mình ra khỏi mọi kế hoạch và dự định vậy. Có phải tôi nghĩ nhiều quá rồi không?