Tôi từng mê “phòng khách rộng” khi mua nhà - đến lúc dọn vào ở mới nhận ra 6 rắc rối không ai nói trước

Trong căn hộ mẫu, không gian trông thật hoàn hảo. Ánh sáng tràn vào phòng, tầm nhìn thoáng đãng, ghế sofa đặt giữa phòng nhìn rất sang. Tôi đã tưởng tượng ra cuộc sống lý tưởng: buổi sáng uống cà phê dưới ánh nắng, chiều ngồi đọc sách bên cửa kính, tối trò chuyện với gia đình trong không gian rộng rãi.

Bạn bè đến chơi chắc chắn sẽ trầm trồ: “Nhà rộng và đẹp quá!”.

Chính vì vậy, không ít người - trong đó có tôi - sẵn sàng trả thêm tiền chỉ để có phòng khách rộng kiểu không gian mở.

Nhưng sau khi dọn vào ở, thực tế lại hoàn toàn khác với tưởng tượng. Nhiều vấn đề chỉ xuất hiện khi bắt đầu sống thật trong căn nhà.

Dưới đây là 6 rắc rối của phòng khách rộng mà môi giới bất động sản thường không nói trước.

1. Chỉ riêng việc đóng kín ban công đã tốn cả chục đến hàng chục triệu đồng

Phòng khách rộng thường đi kèm ban công lớn và cửa kính toàn cảnh. Nghe thì rất đẹp, nhưng khi bắt đầu cải tạo nhà, nhiều người mới phát hiện ra chi phí không hề nhỏ.

Ban công phòng khách thường dài 5–7m, diện tích có thể hơn 10m². Nếu muốn đóng kín ban công để chống mưa gió, bụi và đảm bảo an toàn, bạn phải dùng kính cách nhiệt và khung nhôm chất lượng cao.

Nếu làm loại bình thường, sau vài năm dễ cong vênh hoặc hở gió.

Một gia đình quen của tôi có ban công dài hơn 6m. Chỉ riêng việc làm hệ cửa kính cho ban công đã tốn gần 120 triệu đồng. Nếu cộng thêm việc thay cửa sổ trong nhà để đồng bộ thì chi phí còn cao hơn.

Khoản chi này gần như không ai tính trước khi mua nhà.

2. Không gian tưởng rộng nhưng lại rất khó sử dụng

Trong căn hộ mẫu, phòng khách rộng trông rất thoáng và sang. Nhưng khi sống thật, nhiều người nhận ra không gian bị lãng phí khá nhiều.

Ví dụ phổ biến là:

- Hành lang dài nhưng không đặt được đồ

- Góc tường lớn nhưng khó bố trí nội thất

- Khu vực giữa phòng quá rộng nhưng không dùng đến

Nhiều thiết kế quảng cáo rằng có thể kết hợp phòng khách - phòng ăn - phòng làm việc trong cùng một không gian.

Nhưng thực tế:

- Nếu chia khu vực thì trông chật chội

- Nếu không chia thì lại bừa bộn

Kết quả là tỷ lệ sử dụng diện tích thấp hơn so với căn hộ bố trí truyền thống.

3. Mùa hè nóng, mùa đông lạnh - tiền điện tăng rõ rệt

Phòng khách rộng thường đi kèm kính lớn từ sàn đến trần. Vấn đề là: kính không thể cách nhiệt tốt như tường.

Vào mùa hè, ánh nắng chiếu trực tiếp vào kính khiến phòng khách nóng lên rất nhanh. Nhiều người phải bật điều hòa gần như cả ngày. Chi phí điện có thể tăng thêm 500.000 – 1 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí hơn.

Ngược lại, vào mùa đông, kính lại tản nhiệt nhanh khiến phòng khách lạnh hơn các phòng khác vài độ. Dù bật máy sưởi hay điều hòa, cảm giác vẫn lạnh.

Một không gian tưởng như sang trọng, cuối cùng lại trở thành nơi tốn năng lượng nhất trong nhà.

4. Thông gió không tốt như quảng cáo

Nhiều môi giới thường nói: “Phòng khách có cửa kính lớn nên rất thoáng gió”. Nhưng thực tế, hầu hết cửa kính toàn cảnh chỉ có một phần nhỏ có thể mở.

Điều này khiến lượng gió lưu thông rất ít.

Kết quả:

- Mùa hè phòng dễ ngột ngạt

- Phải bật điều hòa thường xuyên

- Không có luồng gió đối lưu tự nhiên

Một số căn hộ còn gặp tình huống trớ trêu: muốn thông gió phải mở cửa phòng ngủ, nếu không phòng khách gần như không có gió.

Điều này ảnh hưởng đến cả riêng tư lẫn sự thoải mái khi sinh hoạt.

5. Việc nhà nhiều hơn tưởng tượng

Nhiều người nghĩ phòng khách rộng sẽ dễ dọn dẹp hơn. Nhưng sự thật lại ngược lại. Không gian mở khiến mọi thứ bừa bộn đều lộ rõ.

Chỉ cần vài món đồ như:

- điều khiển TV

- cốc nước

- hộp hàng

- đồ chơi trẻ em

là toàn bộ phòng khách trông đã mất gọn gàng.

Với gia đình có con nhỏ, đồ chơi rải khắp sàn khiến không gian càng dễ lộn xộn. Ngoài ra, diện tích sàn lớn cũng khiến việc lau dọn tốn nhiều thời gian hơn.

Nhiều người nói vui rằng dọn phòng khách rộng mệt gấp đôi so với căn hộ bình thường.

6. Khi muốn bán lại thì không dễ

Nhiều người mua nhà có phòng khách rộng vì tin rằng đây là phân khúc cao cấp và dễ tăng giá. Nhưng thực tế thị trường lại không đơn giản như vậy.

Những căn hộ kiểu này thường:

- diện tích lớn (trên 120–130m²)

- tổng giá trị cao

- khoản vay và trả góp lớn

Điều này khiến tệp người mua khá hẹp.

Người có tài chính mạnh thường thích mua nhà mới hoặc căn hộ cao cấp hơn. Trong khi người mua nhà ở thực lại thấy diện tích lớn và giá quá cao.

Vì vậy, khi cần bán lại, nhiều chủ nhà mới nhận ra không dễ tìm người mua như tưởng tượng.

Kết luận: Phòng khách rộng không phải lúc nào cũng là lợi thế

Không thể phủ nhận rằng phòng khách rộng mang lại cảm giác sang trọng và thoáng đãng.

Nhưng những trải nghiệm thực tế cho thấy: đẹp trong căn hộ mẫu không có nghĩa là phù hợp với cuộc sống hàng ngày. Chi phí cải tạo cao, khó bố trí nội thất, tốn điện, khó dọn dẹp và đôi khi khó bán lại – tất cả đều là những điều ít khi được nhắc đến khi bạn đi xem nhà.

Vì vậy, trước khi quyết định mua một căn hộ chỉ vì “phòng khách thật rộng và đẹp”, hãy cân nhắc kỹ nhu cầu sinh hoạt thực tế của gia đình.

Đôi khi, một căn hộ bố trí hợp lý, diện tích vừa phải lại mang đến cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn nhiều so với một không gian quá lớn nhưng khó sử dụng.