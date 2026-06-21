Tôi phát hiện chồng vay 300 triệu đồng mà không nói với vợ, nhưng điều khiến tôi suy sụp lại là mục đích của khoản vay

Tôi và chồng cưới được 11 năm, có hai con đang học cấp hai. Thu nhập của hai vợ chồng không cao nhưng khá ổn định. Chúng tôi vừa trả xong khoản vay mua căn hộ cách đây hai năm nên cuộc sống bắt đầu nhẹ gánh hơn. Tôi luôn nghĩ vợ chồng mình không giàu nhưng ít nhất cũng không phải lo lắng chuyện nợ nần.

Mọi chuyện thay đổi vào một buổi chiều cuối năm, khi ngân hàng gọi điện xác nhận thông tin khoản vay đứng tên chồng tôi. Ban đầu tôi tưởng họ gọi nhầm vì gia đình không có kế hoạch vay tiền. Tuy nhiên, sau khi hỏi lại, nhân viên cho biết chồng tôi đã hoàn tất thủ tục vay gần 300 triệu đồng cách đó vài tháng.

Tôi thực sự choáng váng. Vợ chồng sống cùng một nhà, cùng quản lý chi tiêu nhưng tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Tối hôm đó, tôi hỏi chồng thì anh thừa nhận đã vay tiền. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là khoản nợ, mà là việc anh quyết định giấu vợ suốt nhiều tháng.

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Sau nhiều lần nói chuyện, tôi mới biết số tiền ấy không dùng cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Em trai chồng làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Vì sợ bố mẹ lớn tuổi lo lắng và sợ em trai mất nhà, chồng tôi đã đứng ra vay tiền để giúp em trả nợ.

Tôi hiểu tình cảm anh em là điều rất khó cân đo. Nhưng điều khiến tôi suy sụp là chồng chưa từng hỏi ý kiến tôi. Chúng tôi vẫn đang nuôi hai con ăn học, vẫn phải lo cho tương lai của cả gia đình. Tôi cảm thấy mình bị đặt ra ngoài một quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của vợ con.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà rất nặng nề. Tôi không giận em chồng bằng việc chồng coi chuyện lớn như vậy là trách nhiệm riêng của anh. Tôi bắt đầu nhìn lại nhiều việc trước đây. Mỗi lần em trai gặp khó khăn, chồng tôi luôn là người đứng ra giúp đỡ. Có lẽ trong suy nghĩ của anh, anh là anh cả nên phải gánh trách nhiệm.

Một buổi tối, chồng ngồi tính toán các khoản chi tiêu rồi nói với tôi rằng anh dự định làm thêm ngoài giờ để trả nợ trong vài năm tới. Lần đầu tiên tôi thấy anh thực sự áp lực và mệt mỏi. Anh nói anh biết mình sai khi giấu vợ, nhưng lúc đó anh không biết phải lựa chọn thế nào giữa gia đình nhỏ và trách nhiệm với em trai.

Đến nay, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với chuyện này. Khoản nợ vẫn còn đó và cuộc sống của gia đình tôi chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là ranh giới giữa trách nhiệm với người thân và trách nhiệm với gia đình riêng.

Nếu chồng bạn đứng trước hoàn cảnh như vậy, bạn có chấp nhận việc anh ấy vay tiền giúp em ruột mà không bàn bạc với vợ không? Tôi vẫn chưa biết mình nên tiếp tục giận hay nên học cách thông cảm.