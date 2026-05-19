Tôi nhận ra: "Nếu không có bố mẹ "đỡ lưng", 90% các cặp vợ chồng trẻ bây giờ có lẽ đã ly hôn"

Không có mâu thuẫn long trời lở đất. Không có cuộc cãi vã xé lòng. Chỉ có sự mệt mỏi câm lặng và những điều vụn vặt nặng đến mức làm người ta không thở nổi.

Câu nói đang lan truyền dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua: "Nếu không có bố mẹ đỡ lưng, ước chừng 90% người trẻ bây giờ có lẽ phải ly hôn", nghe thì gai góc, nhưng nó như một con dao sắc lẹm, mổ phanh ra sự thật trần trụi nhất của hôn nhân thời đại này. Và sự thật ấy, áp vào bối cảnh Việt Nam, cũng đúng đến đáng giật mình.

Không phải tình yêu trở nên rẻ hơn. Không phải người trẻ trở nên yếu đuối hơn. Mà là hôn nhân bây giờ đã biến thành một cuộc "vượt ải hai người" gần như không có biên độ sai sót. Không có bố mẹ ở phía sau đỡ một tay, đa số chúng ta, thực ra, không thể vượt qua nổi.

Ba thế hệ, ba kiểu "hợp đồng kinh tế" hoàn toàn khác nhau

Người ta hay so sánh hôn nhân ngày xưa với ngày nay. Nói rằng các cụ ngày trước nghèo khó còn ăn đời ở kiếp được, người trẻ bây giờ điều kiện tốt hơn mà động tí là ly hôn. Cách so sánh đó bỏ qua một điều rất quan trọng: Bản chất kinh tế của hôn nhân đã thay đổi tận gốc qua từng thế hệ.

Thế hệ ông bà: Hôn nhân là một "cộng đồng sản xuất". Trong xã hội nông nghiệp Việt Nam xưa, một người rất khó tự mình sinh tồn. Đàn ông cày ruộng, đàn bà dệt vải. Hai người lấy nhau không chỉ vì tình yêu lãng mạn mà vì chỉ khi phối hợp với nhau, người ta mới có cái ăn, có cái mặc, mới chống chọi được thiên tai địch họa. Gánh nặng một người không kham nổi, hai người mới gánh được. Mùa lúa chín, một người gặt không kịp, hai người mới cứu được trước cơn mưa.

Sự ổn định của hôn nhân thời đó đến từ nhu cầu sinh tồn cứng nhắc. Ly hôn nghĩa là mất một nửa sức lao động, là không sống nổi nên dù có cãi nhau cả đời, người ta cũng không dễ chia tay.

Thế hệ cha mẹ: Hôn nhân là một "cộng đồng phúc lợi". Thời bao cấp, cơ quan và xí nghiệp bao trọn gần như toàn bộ đời sống của một con người, từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt. Nhà ở thì được phân, căn hộ tập thể tuy nhỏ nhưng không phải trả tiền cọc. Y tế thì có bảo hiểm, ốm đau viện phí gần như miễn phí. Con cái đi học thì có trường mẫu giáo của cơ quan, học phí vài đồng. Công việc thì ổn định, chỉ cần không phạm lỗi lớn là làm đến lúc nghỉ hưu.

Hai vợ chồng chỉ cần chăm chỉ đi làm là cuộc sống cứ thế ổn định dần lên. Hôn nhân của họ có cả một hệ thống xã hội đứng phía sau đỡ lưng. Dù cha mẹ không giúp đỡ nhiều, gia đình nhỏ vẫn có thể vững vàng.

Thế hệ chúng ta: Hôn nhân là một "cộng đồng chịu rủi ro". Toàn bộ những rủi ro mà trước đây xã hội và cơ quan gánh giúp, bây giờ đã dồn hết lên đôi vai của gia đình nhỏ:

Nhà phải tự mua mà đã mua là vay trả góp 20-30 năm. Con phải tự nuôi từ tã, sữa công thức, học phí trường tư, tiền học thêm, lớp năng khiếu, tiền tiếng Anh, đến lớp tiền tiểu học. Y tế phải tự lo - một trận ốm nặng có thể quét sạch tài khoản tiết kiệm cả gia đình. Công việc phải tự cạnh tranh, nỗi ám ảnh thất nghiệp tuổi 35-40 lơ lửng trên đầu mỗi người. Lương hưu thì xa vời và không chắc đủ sống.

Lương của hai vợ chồng phải gánh: Trả góp nhà, trả góp xe, học phí con, tiền học thêm, tiền sữa, tiền viện phí khi có chuyện, chi phí sinh hoạt hằng ngày và còn phải để dành phòng khi mất việc, đau ốm, tai nạn. Cảnh đó giống như hai người cùng khiêng một thùng nước đầy mà đi trên dây thép. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, nước sẽ trào ra, người sẽ ngã xuống.

Bố mẹ "đỡ lưng" cho hôn nhân con cái - cái họ cho không phải tiền, mà là "biên độ sai sót"

Đây là kết luận tôi rút ra sau khi quan sát rất nhiều cặp vợ chồng quanh mình.

Đa số chúng ta đều hiểu sai về ý nghĩa của việc bố mẹ "đỡ lưng". Cứ tưởng đó chỉ là chuyện cho tiền, bù vào sinh hoạt phí. Nhưng thực ra, cái thực sự giữ cho hôn nhân không đổ vỡ, không phải bản thân đồng tiền, mà là biên độ sai sót mà đồng tiền ấy tạo ra.

Ở Việt Nam, dù chưa có thống kê toàn quốc chính thức, nhưng nhìn quanh các đô thị lớn, ai cũng thấy: Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ vẫn nhận trợ cấp từ bố mẹ hằng tháng từ phụ tiền trả góp nhà, đến gửi gạo rau từ quê lên, đến hỗ trợ tiền sữa cho cháu. Đáng kể hơn nữa, tỷ lệ ông bà nội ngoại trông cháu thay con đi làm là cực kỳ phổ biến từ thức đêm pha sữa cho cháu mới sinh, đến đưa đón đi học mẫu giáo, đến nấu cơm chờ con đi làm về. Các cụ hy sinh hoàn toàn cuộc sống tuổi già của mình miễn phí gánh một phần lớn việc nhà và nuôi cháu.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua những khoảnh khắc thế này:

Đêm con sốt cao, vợ chồng cuống cuồng tìm không thấy thuốc hạ sốt, một cú điện thoại về cho bố mẹ, nửa tiếng sau bà đã có mặt với cặp nhiệt độ và túi thuốc.

Cuối tháng lương chưa về mà tin nhắn trả góp đã réo, tự nhiên trong tài khoản nhận được một khoản chuyển không cần hỏi cũng biết là của ai.

Hai vợ chồng cãi nhau, ai cũng không muốn xuống nước trước, bố mẹ nấu một mâm cơm, gọi cả hai đứa về ăn, mâu thuẫn lặng lẽ tan đi từ lúc nào không ai biết.

Những chuyện tưởng như nhỏ ấy chính là cách bố mẹ "đỡ lưng" cho hôn nhân của con cái. Khi một người không phải lo trả nhà tháng sau, không phải khắc khoải tiền sữa cho con, không phải gắng gượng đi làm khi đang sốt vẫn phải lo cơm nước cho gia đình, họ mới có thời gian và năng lượng để điều chỉnh chính mình, để giải quyết vấn đề, thay vì xả hết cảm xúc tiêu cực lên người gần nhất.

Đa số mâu thuẫn vợ chồng thực ra không phải vấn đề nguyên tắc, mà là vấn đề "không còn dư địa"

Đây là điều ít ai nói ra nhưng ai cũng âm thầm thừa nhận.

Hai vợ chồng cãi nhau mười lần thì có đến tám là vì những thứ rất vụn: Một lần đổ bát canh, một lần quên đổ rác, một câu nói trống không lúc đói, một cái tin nhắn trả lời trễ. Bản thân từng chuyện một, ai cũng biết là không đáng. Nhưng khi gộp lại trong một tâm thế không còn biên độ sai sót nào nữa, một bát canh đổ có thể trở thành cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ con lạc đà.

Sự hiện diện của bố mẹ giống như một tấm đệm dày dưới chân hôn nhân.

Họ làm cho chúng ta khi vấp ngã không phải đập thẳng xuống nền đá. Họ cho chúng ta cơ hội làm lại khi sai. Họ là chỗ để ngả lưng khi kiệt sức. Cái họ cho không phải là một khoản tiền, mà là một câu trả lời ngầm: "Còn có bố mẹ ở đây, lo gì".

Và chỉ với câu trả lời ngầm ấy thôi, một người đã có đủ sức mạnh tinh thần để lùi một bước, để nói "thôi", để ôm bạn đời mình và đi ngủ thay vì làm cuộc cãi vã kéo dài đến sáng.

Đừng vội mắng người trẻ "ăn bám bố mẹ", họ đang gánh giá đắt cho sự chuyển dịch của thời đại

Trên mạng vẫn có một dòng ý kiến rất gay gắt: Rằng người trẻ bây giờ cưới mà không tự lập được, phải nhờ bố mẹ, là "đứa trẻ to xác", là "ăn bám", là "thế hệ kém cỏi". Rằng người trưởng thành thực sự không cần ai giúp cũng phải tự lo được.

Nói câu ấy chắc là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, không biết người bình thường sống vất vả thế nào. Hoặc là người vẫn đang sống trong tâm thế của thế hệ cũ, không biết chi phí sinh tồn ngày nay đắt đỏ ra sao.

Ta thử làm một phép tính rất đơn giản, áp vào bối cảnh Việt Nam:

Trung bình một đám cưới ở Việt Nam có thể cần 150 triệu đồng và con số này dao động tùy danh sách khách mời và mức độ "cao cấp" mà các cặp đôi mong muốn. Theo dự trù năm 2025-2026, tổng chi phí đám cưới phổ biến hiện nay dao động từ 200-600 triệu đồng, bao gồm đủ ba lễ chính: Dạm ngõ, ăn hỏi và lễ cưới. Đám cưới ở thành phố lớn với tiệc nhà hàng/trung tâm tiệc cưới phổ biến rơi vào khoảng 300-400 triệu đồng. Đó mới chỉ là vé vào cửa của hôn nhân.

Còn nhà, cái mà người ta nói là "an cư mới lạc nghiệp"? Một căn hộ chung cư 70m² ở khu trung tâm Hà Nội hay TP.HCM bây giờ thấp nhất cũng phải 4-5 tỷ đồng. Khu xa hơn, ngoại thành, mới có thể tìm được ở mức 2,5-3,5 tỷ. Đặt cọc 30% nghĩa là vay khoảng 1,8-3 tỷ, trả góp 20-30 năm, mỗi tháng từ 15 đến 25 triệu đồng tiền lãi gốc.

Một sinh viên mới ra trường, lương khởi điểm ở Hà Nội hoặc TP.HCM khoảng 10-15 triệu đồng. Tằn tiện hết mức, mỗi tháng để dành được 3-4 triệu. Để đủ tiền đặt cọc 1,5 tỷ cần khoảng 35-40 năm tiết kiệm. Đó là chưa tính lạm phát, chưa tính giá nhà tăng nhanh hơn mức tiết kiệm.

Một người trẻ bình thường dù có cố gắng đến đâu, tiết kiệm đến mức nào chỉ với sức của một mình thì không thể nào gánh nổi tất cả những thứ ấy trước tuổi 30. Đây không phải vấn đề ý chí. Đây là vấn đề cấu trúc kinh tế xã hội của thời đại.

Không phải người trẻ không muốn tự lập mà là thời đại này đã không cho phép người trẻ tự lập theo cách mà thế hệ cha mẹ đã làm. Sự "đỡ lưng" của bố mẹ về bản chất là một dạng chuyển giao phúc lợi liên thế hệ. Thế hệ trước được xã hội gánh giúp rất nhiều chi phí khi họ còn trẻ. Bây giờ những chi phí ấy đổ ngược lại lên đầu chúng ta, và bố mẹ thông qua sự giúp đỡ đang truyền lại cho con cháu chính cái phúc lợi mà họ từng được hưởng, dưới một hình thức khác.

Đó không phải nuông chiều. Cũng không phải đương nhiên. Đó là sự tương trợ trong gia đình, cách duy nhất để vượt qua giai đoạn chuyển dịch khắc nghiệt của thời đại.

Trưởng thành thực sự là biến "được đỡ lưng" thành "tự chịu rủi ro"

Tất nhiên, chúng ta phải tỉnh táo mà nhận ra một điều: Sự đỡ lưng của bố mẹ là tình cảm, không phải nghĩa vụ.

Họ không có trách nhiệm phải chịu cho ta cả đời. Họ cũng không thể đi cùng chúng ta đến hết kiếp người. Rồi sẽ có một ngày, họ già đi, họ rời xa chúng ta và đến lúc ấy, ta buộc phải đứng dậy gánh hết mọi trách nhiệm bằng chính đôi vai của mình.

Trưởng thành thực sự không phải là từ chối sự giúp đỡ của bố mẹ. Cũng không phải là dựa vào bố mẹ cả đời.

Trưởng thành là biết ơn những gì bố mẹ đã cho và đồng thời, nỗ lực để biến cái "được đỡ lưng thụ động" ấy thành năng lực chủ động chịu rủi ro của riêng mình. Điều này không có nghĩa bạn phải kiếm thật nhiều tiền, trở thành triệu phú. Mà có nghĩa là, bạn cần dần dần xây cho gia đình nhỏ của mình một hệ thống phòng vệ cơ bản trước rủi ro:

Để dành đủ 6-12 tháng sinh hoạt phí làm quỹ khẩn cấp để dù một trong hai có mất việc, gia đình vẫn vận hành được trong nửa năm. Mua bảo hiểm nhân thọ cơ bản cho cả nhà, tránh viễn cảnh một trận ốm nặng quét sạch tài sản. Quản lý chi tiêu hợp lý, đừng sống vượt khả năng, đừng vác trên lưng những khoản nợ không cần thiết. Vợ chồng phải bàn bạc thẳng thắn về phân công việc nhà và chăm con, đừng để một người phải gánh hết những thứ vụn vặt mà người kia coi như mặc nhiên.

Tôi biết, điều này rất khó. Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, lại phải bỏ thêm thời gian và năng lượng để làm những việc này, thực sự không dễ dàng chút nào. Nhưng đó là trách nhiệm của một người trưởng thành. Chúng ta không thể núp dưới cánh bố mẹ mãi mãi. Phải học cách tự bay bằng đôi cánh của mình.

Hôn nhân không phải câu chuyện cổ tích về tình yêu. Hôn nhân là chiến trường mà hai người sát cánh đánh trận. Sự giúp đỡ của bố mẹ chỉ là chuyện họ cho chúng ta nhiều đạn dược và thiết bị tốt hơn lúc bắt đầu cuộc chiến. Còn chiến thắng cuối cùng vẫn phải do chính chúng ta giành lấy.

Hôn nhân thời đại này thực sự khó hơn ngày xưa rất nhiều. Nhưng khó không có nghĩa là không đáng. Và khó cũng không có nghĩa là chỉ có thể trông cậy vào bố mẹ.

Sự đỡ đần của bố mẹ là một món quà, một sự ưu ái mà chúng ta cần biết trân trọng. Nhưng nó không nên trở thành xiềng xích, không nên trở thành cái cớ để chúng ta mãi đứng nguyên một chỗ. Ta biết ơn sự nâng đỡ ấy và đồng thời, ta học cách từ từ tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Đến một ngày nào đó khi chúng ta có thể trở thành chỗ dựa cho con cái, khi chúng ta có thể là tấm áo che mưa che nắng cho bố mẹ, chúng ta sẽ thực sự hiểu ý nghĩa của hai chữ gia đình.

Hôn nhân không phải cuộc chiến đơn độc của một người. Hôn nhân là sự nương tựa của hai người. Và sâu hơn cả, là sự truyền ấm áp qua các thế hệ.