Tôi hối hận vì từng quá mê căn góc: Chuyển sang căn giữa mới thấy nhiều nỗi khổ trước đây hoàn toàn có thể tránh được

Khi mua nhà lần đầu, tôi cũng giống rất nhiều người khác: mặc định rằng căn góc luôn là lựa chọn tốt hơn căn giữa.

Lý do nghe có vẻ rất thuyết phục. Căn góc thường có nhiều mặt thoáng hơn, đón gió tốt hơn, ít chung tường với hàng xóm hơn nên được cho là riêng tư và yên tĩnh hơn. Vì thế, tại nhiều dự án, căn góc thường có giá cao hơn và được săn đón hơn.

Nhưng sau khi trải qua hai lần mua nhà, sống thực tế ở cả hai loại căn hộ, tôi nhận ra rằng câu chuyện không đơn giản như vậy.

Những gì quảng cáo nhấn mạnh chỉ là một phần của trải nghiệm sống. Còn khi ở lâu dài, những yếu tố như chi phí điện, khả năng chống thấm, độ bền nội thất hay mức độ tiện dụng của không gian mới là những điều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống.

Ánh sáng không phải lúc nào cũng nghiêng về căn góc

Căn nhà đầu tiên của gia đình tôi là căn góc hướng Đông. Bạn thân tôi lại mua căn góc hướng Tây trong cùng khu.

Ban đầu, cả hai đều rất hài lòng vì nghĩ rằng mình đã chọn được những căn hộ "đáng tiền".

Tuy nhiên, sau vài năm sinh sống, chúng tôi đều nhận thấy ánh sáng thực tế không lý tưởng như kỳ vọng.

Căn góc hướng Đông chỉ nhận nắng buổi sáng. Sau trưa, không gian trở nên khá tối. Trong khi đó, căn hướng Tây lại chịu nắng gắt vào buổi chiều nhưng thiếu ánh sáng dịu vào buổi sáng.

Nói cách khác, dù là căn góc nhưng không phải lúc nào cũng có ánh sáng tự nhiên tốt cả ngày.

Ngược lại, căn giữa mà gia đình tôi đang ở hiện nay có thiết kế ban công nhô ra khỏi hai căn bên cạnh, kết hợp cửa kính lớn sát sàn nên phòng khách và phòng ngủ luôn sáng sủa.

Điều này khiến tôi nhận ra: ánh sáng phụ thuộc nhiều vào thiết kế tổng thể của tòa nhà hơn là chỉ nhìn vào vị trí căn góc hay căn giữa.

Thông gió tốt hơn nhưng không phải khác biệt quá lớn

Không thể phủ nhận căn góc có lợi thế về thông gió.

Căn cũ của tôi có hai mặt thoáng nên gió lưu thông rất dễ dàng.

Tuy nhiên, ở căn giữa hiện nay, chỉ cần mở đồng thời cửa sổ bếp và cửa ban công là vẫn tạo được luồng đối lưu không khí khá hiệu quả.

Ngoài ra, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn lắp hệ thống thông gió hoặc máy lọc không khí, khiến ưu thế thông gió tự nhiên của căn góc không còn mang tính quyết định như trước.

Riêng tư hơn thật, nhưng không phải ai cũng cần

Một trong những ưu điểm rõ nhất của căn góc là tính riêng tư.

Với căn cũ, tôi gần như không bao giờ phải lo lắng ánh nhìn từ hành lang hay người đi lại bên ngoài cửa sổ.

Trong khi đó, căn giữa hiện tại có một số cửa sổ hướng ra hành lang chung. Dù đã lắp rèm, đôi khi vẫn có cảm giác bị làm phiền khi có người qua lại.

Đây là điểm mà căn góc thực sự chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào thiết kế của từng dự án và thói quen sinh hoạt của gia đình.

Chi phí điện điều hòa mới là điều khiến tôi bất ngờ

Đây là khác biệt lớn nhất mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới.

Căn góc có nhiều bề mặt tiếp xúc với môi trường bên ngoài hơn nên khả năng giữ nhiệt kém hơn.

Vào mùa hè, đặc biệt với những căn hướng Tây, nhiệt độ trong nhà tăng rất nhanh. Điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để làm mát.

Mùa đông cũng tương tự. Các bức tường ngoài dễ bị lạnh khiến căn hộ thất thoát nhiệt nhanh hơn.

Sau khi chuyển sang căn giữa, hóa đơn điện của gia đình tôi giảm đáng kể vào mùa hè. Không gian ổn định nhiệt độ hơn và điều hòa hoạt động nhẹ nhàng hơn trước.

Đây là khoản tiết kiệm âm thầm nhưng kéo dài suốt nhiều năm.

Nỗi ám ảnh mang tên thấm dột

Nếu có điều gì khiến tôi mệt mỏi nhất khi sống ở căn góc thì đó chính là vấn đề chống thấm.

Do có nhiều tường ngoài tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng nên nguy cơ thấm nước cao hơn đáng kể.

Nhà tôi từng bị thấm ở mảng tường hướng Đông. Mỗi mùa mưa đều phải thấp thỏm lo lắng.

Ban quản lý sửa chữa nhiều lần nhưng chỉ mang tính tạm thời. Cuối cùng tôi phải thuê đơn vị chuyên nghiệp xử lý chống thấm với chi phí tương đương hàng chục triệu đồng.

Sau khi chuyển sang căn giữa, tôi gần như không còn gặp vấn đề này nữa.

Đây là một lợi thế mà rất ít người nhắc tới khi đi xem nhà.

Tiếng ồn không phụ thuộc vào vị trí căn hộ

Trước đây tôi từng nghĩ căn góc sẽ yên tĩnh hơn vì ít hàng xóm hơn.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Khi sống ở căn góc, tôi thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng kéo ghế và tiếng bước chân từ tầng trên.

Trong khi đó, căn giữa hiện nay lại khá yên tĩnh đơn giản vì hàng xóm xung quanh có ý thức.

Điều này cho thấy chất lượng cư dân và cách âm của tòa nhà quan trọng hơn vị trí căn hộ.

Giá mềm hơn và dễ mua hơn

Tại nhiều dự án, căn giữa thường có giá thấp hơn căn góc.

Khoảng chênh lệch có thể không quá lớn nhưng vẫn giúp giảm áp lực tài chính ban đầu.

Đối với những gia đình mua nhà để ở, thay vì cố gắng vay thêm chỉ để sở hữu căn góc, việc lựa chọn một căn giữa có thiết kế tốt đôi khi lại là phương án hợp lý hơn.

Đặc biệt, các căn giữa diện tích vừa phải thường có thanh khoản tốt khi cần bán lại hoặc nâng cấp lên nhà lớn hơn trong tương lai.

Không phải căn góc nào cũng là "căn đẹp"

Sau nhiều năm trải nghiệm, tôi nhận ra một điều khá thú vị: nhiều người đánh giá căn hộ dựa trên vị trí góc hay giữa, trong khi điều quan trọng hơn là thiết kế thực tế của từng căn.

Một căn giữa có ánh sáng tốt, bố trí hợp lý, ít nắng gắt và khả năng chống thấm tốt hoàn toàn có thể mang lại trải nghiệm sống dễ chịu hơn một căn góc đắt tiền.

Vì vậy, nếu mua nhà lần đầu, đừng mặc định rằng căn góc luôn là lựa chọn tối ưu.

Hãy xem xét kỹ hướng nhà, thiết kế mặt bằng, khả năng đón sáng, chống nóng, chống thấm và chi phí vận hành lâu dài.

Bởi sau nhiều năm sinh sống, những yếu tố tưởng như nhỏ ấy mới là thứ quyết định bạn có thực sự hài lòng với căn nhà của mình hay không.