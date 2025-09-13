Nếu có 5 loại cây này trong phòng khách, 9/10 gia đình sẽ giàu có

Từ xưa, ông bà ta đã có câu: “Nếu bạn có năm cây này trong phòng khách, chín trong mười gia đình sẽ giàu có”. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một lời nói vui mang tính chất dân gian, nhưng thực tế, câu nói này không chỉ thể hiện mong ước về cuộc sống sung túc, mà còn chứa đựng những giá trị phong thủy và lợi ích khoa học rất thực tế.

Đặt cây trong phòng khách không chỉ làm đẹp không gian, thanh lọc không khí, mà còn mang đến cảm giác thoải mái, may mắn và năng lượng tích cực cho cả gia đình.

Vậy đó là những cây nào?

1. Cây hoa – mang lại sự tươi mới và phúc lành

Hoa nhài: Mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài giúp tinh thần thư giãn, giảm căng thẳng. Trong phong thủy, hoa nhài tượng trưng cho sự thuần khiết và thanh cao, mang lại cảm giác an yên cho cả gia đình. Đặt chậu hoa nhài ở nơi có ánh sáng, bạn vừa có hoa thơm thưởng thức, vừa có thể hái pha trà.

Hoa giấy: Nở rực rỡ quanh năm, hoa giấy được xem là biểu tượng của sự sum vầy, hạnh phúc. Một chậu hoa giấy ở phòng khách hoặc ban công giúp không gian bừng sáng và tạo cảm giác vui tươi, đồng thời mang ý nghĩa “phúc đến nhà, tài lộc theo sau”.

2. Cây ăn quả – biểu tượng của sung túc và may mắn

Quả sung: Từ tên gọi đã gợi đến “sung túc”. Cây sung trong nhà không chỉ có quả ngọt bổ dưỡng mà còn tượng trưng cho cuộc sống đủ đầy, vẹn tròn.

Chanh: Chậu chanh với quả vàng rực mang ý nghĩa may mắn, tràn đầy năng lượng. Về mặt sức khỏe, chanh giàu vitamin C, có thể dùng để nấu ăn, pha nước uống, rất tiện lợi.

Phật thủ: Hình dáng đặc biệt như bàn tay Phật, hương thơm nhẹ nhàng, lâu tàn. Trong phong thủy, phật thủ tượng trưng cho sự che chở, phúc lành và tài lộc vô tận. Đặt một chậu phật thủ trong nhà dịp Tết được coi là rước tài khí vào nhà.

3. Cây cảnh – sang trọng, thanh lịch và bền vững

Hoàng dương: Được mệnh danh là “quý ông của rừng”, cây hoàng dương thường được tạo dáng bonsai, toát lên sự vững vàng, bền bỉ. Trong dân gian có câu “nhà có hoàng dương thì giàu sang phú quý”.

Kim giao: Mang ý nghĩa “gia đình nào có kim giao thì đời sau không nghèo”. Dáng cây thẳng, khỏe, tượng trưng cho sự trường thọ, thịnh vượng.

Fraxinus chinensis (tần bì Trung Quốc): Được coi là “vua của bonsai”, mang vẻ uy nghiêm, cổ kính, thích hợp đặt trong phòng khách rộng để tăng thêm phần sang trọng.

4. Cây xanh – thanh lọc không khí, hút tài lộc

Trầu bà: Còn gọi là “cây tiền”, vì lá xanh căng mọng, hình dáng như túi tiền căng đầy. Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự may mắn, giúp gia chủ hút tài lộc.

Huyết dụ: Lá dài đỏ tím rủ như thác nước, tượng trưng cho sức khỏe, sự trường thọ và phúc lành cho con cháu. Cây huyết dụ còn được coi là loại cây “giữ lộc”, thích hợp đặt ở cửa ra vào hoặc phòng khách.

5. Cây mọng nước – nhỏ nhắn nhưng ý nghĩa lớn

Ngọc bích: Được mệnh danh là “cây tài lộc”. Khi nở hoa, cây mang đến năng lượng tích cực, biểu tượng của sự giàu sang, sung túc. Đặt ngọc bích trong phòng khách giúp cân bằng năng lượng, tạo cảm giác dễ chịu.

Xương rồng trụ (Senbonjian): Vẻ ngoài kiên cường, tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ, vượt qua thử thách. Trong phong thủy, xương rồng còn có tác dụng trừ tà, hóa giải năng lượng xấu.

Lời kết

Rõ ràng, câu nói dân gian “Nếu bạn có năm cây này trong phòng khách, chín trong mười gia đình sẽ giàu có” không hề mê tín. Đây là sự đúc kết kinh nghiệm sống: nhà có cây xanh, không gian trong lành, tinh thần thoải mái, thì gia đạo thuận hòa, tài lộc dễ đến.

Bạn thử nhìn lại xem: Trong phòng khách của mình đã có bao nhiêu trong số 5 loại cây này? Nếu chưa, có lẽ đã đến lúc chọn một chậu cây hợp phong thủy, vừa để làm đẹp không gian, vừa để “rước lộc vào nhà”.

Thông tin mang tính chất tham khảo