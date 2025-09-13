40 năm trải đủ sự đời, tôi nhận ra: 7 thiết kế nhà tưởng thuộc về dĩ vãng lại quay trở lại, hoài niệm đến nổi da gà!

Người ta vẫn nói thời trang và thiết kế đều có tính chu kỳ, khoảng mười đến hai mươi năm lại quay vòng một lần. Với những ai trẻ tuổi, câu nói này có thể nghe hơi xa lạ. Nhưng với những người đã trải qua đủ thời gian, từng chứng kiến nhiều giai đoạn thịnh – suy của các xu hướng, sẽ dễ dàng nhận ra: không ít phong cách tưởng đã bị bỏ quên nay lại trở lại, mang theo diện mạo mới mẻ và đầy sức hút. Tôi đã đi qua hơn bốn mươi năm cuộc đời, nhìn thấy những thiết kế từng gắn bó với tuổi thơ, với ngôi nhà của cha mẹ, nay bỗng trở thành “ngôi sao mới” trong giới thiết kế. Và kỳ lạ thay, chúng vừa gần gũi, vừa đẹp một cách bất ngờ.

1. Hoa văn gạch bông – từ ký ức tuổi thơ đến góc sống nghệ thuật

Ngày bé, hầu hết phòng khách, bếp hay nhà tắm đều lát bằng gạch bông nhiều màu. Khi đó, chúng khiến không gian sinh động nhưng cũng có phần rối mắt. Thế rồi theo thời gian, mọi người dần ưa chuộng gạch trơn, gạch men sáng bóng, còn gạch bông lùi dần vào ký ức.

Vậy mà giờ đây, loại gạch “cũ kỹ” ấy lại trở thành điểm nhấn nghệ thuật trong nhiều ngôi nhà. Các quán cà phê, tiệm sách hay homestay đều thích dùng gạch bông để tạo không khí hoài cổ. Hình hoa, họa tiết hình học hay động vật khiến nền nhà trở nên cá tính, đồng thời vẫn giữ được sự tiện lợi: chống trơn trượt, dễ vệ sinh.

2. Gạch trắng tinh khôi – giản dị nhưng đầy sức mạnh

Thập niên 80 – 90, những viên gạch trắng 20x20cm thường có mặt trong nhà bếp hoặc phòng vệ sinh ở nông thôn. Khi ấy, chúng không gây ấn tượng gì, chỉ đơn giản là giải pháp rẻ và dễ tìm.

Ngày nay, cùng một loại gạch ấy lại tạo ra phong cách hiện đại và tối giản. Khi kết hợp gạch trắng với gạch bông hoặc sàn gỗ, căn bếp trở nên sáng sủa và tinh tươm. Đặc biệt, chúng còn có khả năng “ăn gian” diện tích, giúp không gian nhỏ trở nên rộng rãi và thanh thoát hơn.

3. Nước sơn terrazzo – từ thô mộc đến sang trọng

Nếu hỏi thế hệ trước về terrazzo (nước sơn, sàn đá mài), nhiều người sẽ nhớ đến nền nhà trường học, bệnh viện hay hội trường xã – nơi thường gắn liền với cảm giác “cũ kỹ”. Nhưng thời thế đã khác. Nhờ công nghệ sản xuất hiện đại, terrazzo được biến hóa với màu sắc đa dạng, độ bền vượt trội, tạo nên vẻ sang trọng đầy cá tính.

Một người bạn của tôi từng kể rằng, quyết định lát sàn phòng tắm bằng terrazzo là điều sáng suốt nhất. Nó không chỉ chống mài mòn, bền đẹp mà còn mang lại hơi thở nghệ thuật. Tuy vậy, terrazzo cũng cần dùng đúng chỗ: chỉ nên làm điểm nhấn, kết hợp cùng ánh sáng phù hợp, để vừa đẹp vừa không gây nặng nề.

4. Tường sơn hai màu – “vết tích bệnh viện” trở thành xu hướng

Ngày xưa, nhiều công trình công cộng như trường học, bệnh viện quen thuộc với kiểu tường sơn nửa trắng nửa xanh, đơn giản và dễ lau chùi. Chúng từng bị xem là dấu hiệu của sự cũ kỹ, thiếu sáng tạo.

Thế nhưng, khi bước vào thế kỷ 21, sơn tường hai màu lại tái xuất. Nhờ kỹ thuật phối màu tinh tế, bức tường tưởng chừng khô khan trở thành nét chấm phá cá tính. Một phòng ngủ với nửa xanh matcha, nửa xám nhạt sẽ gợi cảm giác hiện đại nhưng vẫn ấm áp. Ưu điểm của kiểu tường này là dễ thay đổi theo mùa, phù hợp với nhu cầu “đổi gió” của gia chủ.

5. Sàn xi măng mộc mạc – tinh thần công nghiệp trong ngôi nhà hiện đại

Ngày xưa, sàn xi măng đơn thuần là giải pháp tiết kiệm, thường bị chê lạnh lẽo. Nhưng giờ đây, với trào lưu “industrial” và “wabi-sabi”, xi măng lại trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ.

Thay vì bề mặt thô ráp, hiện nay người ta dùng kỹ thuật microcement (vi xi măng), mang đến lớp sàn nhẵn mịn, gam màu xám tự nhiên. Khi kết hợp cùng gỗ, đá, hay ánh sáng vàng, không gian bỗng toát lên vẻ an yên, giản dị mà rất nghệ thuật.

6. Chậu “song hỷ” và chiếc thau nhôm – hồi ức hóa thành vật trang trí

Có lẽ không ít người còn nhớ chiếc chậu đỏ in chữ “song hỷ” trong nhà ba mẹ, hay chiếc thau nhôm đặt ở góc bếp. Từng là vật dụng bình dân, nay chúng lại được nhiều gia đình trẻ “tái sử dụng” theo cách sáng tạo: làm chậu rửa, bồn cây cảnh, hoặc vật trang trí điểm xuyết cho căn nhà hiện đại.

Cái hay là chúng mang lại cảm giác vừa thân thuộc, vừa tạo ra nét khác biệt – một sự dung hòa giữa quá khứ và hiện tại.

7. Tủ kính trưng bày – từ cửa hàng mậu dịch đến phòng khách sang trọng

Thập niên 80 – 90, các cửa hàng mậu dịch hay siêu thị nhỏ thường dùng tủ kính để bày hàng hóa. Giờ đây, loại tủ này lại có chỗ đứng trong các ngôi nhà hiện đại.

Nhờ tính trong suốt, tủ kính giúp gia chủ trưng bày bộ sưu tập gốm sứ, sách hay đồ lưu niệm một cách trang trọng mà vẫn tiện lợi. Nó không chỉ là tủ đựng đồ, mà còn là nơi thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân.

Nếu bạn đang băn khoăn cho căn nhà của mình, hãy thử nhìn về quá khứ. Biết đâu, một món đồ cũ, một chất liệu quen, hay một cách phối màu từng bị bỏ quên lại chính là mảnh ghép hoàn hảo cho không gian sống hôm nay.

Theo: Toutiao