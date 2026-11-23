Sau 20 năm, tôi mới có dịp trở lại trường cũ trong buổi họp lớp. Nhìn những gương mặt từng thân quen, tôi vừa vui vừa có chút ngượng ngùng vì nhiều người đã lâu không gặp. Có người lập gia đình, có người chuyển đi nơi khác, cũng có người gần như mất liên lạc hoàn toàn.

Trong số đó có Hương, người từng là bạn thân nhất của tôi suốt những năm cấp ba. Chúng tôi từng ngồi cùng bàn, đi học về cùng nhau và gần như chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Thế nhưng, sau một chuyện xảy ra vào năm cuối cấp, cả hai không còn nhìn mặt nhau nữa.

Năm ấy, tôi tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trường. Trước kỳ thi quan trọng, một số tài liệu ôn tập được cô giáo phát riêng cho nhóm học sinh. Không hiểu bằng cách nào, nội dung một bài kiểm tra thử bị truyền ra ngoài. Hương là người duy nhất biết tôi đã giữ tài liệu trong ngăn bàn, nên khi cô giáo gọi tôi lên hỏi, tôi đã vô tình nhắc đến tên bạn.

Hương bị cả nhóm nghi ngờ là người làm lộ đề. Bạn ấy không giải thích, cũng không tìm cách thanh minh. Sau buổi hôm đó, Hương chuyển chỗ, tránh mặt tôi và ít lâu sau thì nghỉ học giữa chừng. Tôi từng tìm gặp nhưng bạn chỉ nói rằng không muốn tiếp tục chơi với tôi nữa.

Tôi vừa giận vừa tủi thân. Tôi nghĩ Hương đã làm sai nhưng không dám nhận, còn tôi chỉ nói đúng điều mình biết. Từ đó, chúng tôi không liên lạc thêm lần nào.

Trong buổi họp lớp, Hương chủ động đến chào tôi. Sau vài câu hỏi thăm, bạn bất ngờ hỏi: “Cậu vẫn chưa biết chuyện năm ấy à?”.

Tôi ngỡ ngàng hỏi lại chuyện gì. Hương kể rằng hôm cô giáo gọi tôi lên, bạn đã nhận trách nhiệm làm lộ tài liệu dù thực tế không phải vậy. Người lấy tài liệu từ ngăn bàn của tôi là một bạn nam trong lớp, sau đó chụp lại gửi cho nhóm bạn bên ngoài để khoe. Hương đã nhìn thấy chuyện đó nhưng không nói ra vì người bạn nam kia đang gặp rắc rối gia đình và từng nhờ Hương giữ kín một bí mật khác.

Tôi hỏi tại sao Hương không nói với tôi. Bạn chỉ cười buồn, bảo lúc ấy đã chờ tôi hỏi thêm một lần, nhưng tôi lại quay lưng ngay sau khi bị cô giáo nhắc nhở. Hương nói bạn không trách tôi, chỉ cảm thấy tình bạn của chúng tôi không đủ để bạn có thể giải thích mọi chuyện.

Tôi ngồi lặng đi. Suốt 20 năm, tôi vẫn nghĩ mình là người bị phản bội. Hóa ra, có một phần câu chuyện tôi chưa từng biết.

Tôi hỏi Hương tại sao đến hôm nay mới kể. Bạn nói chuyện ấy đã qua lâu rồi, người liên quan cũng chẳng còn ở trong nhóm bạn cũ. Bạn không muốn nhắc lại để trách móc ai, chỉ không muốn tôi tiếp tục nhớ về mình như một người đã cố tình làm hại bạn.

Buổi họp lớp hôm ấy kết thúc bằng những bức ảnh chụp chung và vài lời hẹn gặp lại. Tôi và Hương vẫn chưa thể thân thiết như ngày trước, nhưng ít nhất, tôi đã hiểu vì sao tình bạn từng rất đẹp ấy lại kết thúc đột ngột đến vậy.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi: Nếu ngày ấy Hương chịu giải thích, hoặc tôi chịu lắng nghe thêm một chút, liệu chúng tôi có mất nhau suốt 20 năm chỉ vì một chuyện chưa từng được nói rõ?