Chồng tôi mất đã 4 năm. Quãng thời gian ấy không quá dài nhưng cũng đủ để tôi hiểu cảm giác một mình nuôi con, vừa làm mẹ vừa phải gánh vác những việc trước đây hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ. Tôi từng nghĩ mình sẽ sống như vậy đến hết đời, nhưng rồi cuộc sống cũng có những ngã rẽ mà chính tôi không ngờ tới.

Chồng mất khi con trai tôi mới hơn 3 tuổi. Những ngày đầu, tôi gần như suy sụp, nhưng nhìn con thơ ngơ ngác hỏi bố đâu, tôi lại phải cố gắng đứng dậy. Bố mẹ chồng thương con trai mất sớm nên càng thương mẹ con tôi. Ông bà chưa bao giờ gây khó dễ, thậm chí nhiều lần còn chủ động đỡ đần tiền bạc, chăm cháu để tôi yên tâm đi làm. Tôi vẫn sống trong căn nhà trước đây hai vợ chồng xây dựng, coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột của mình.

Gần đây, tôi bắt đầu quen một người đàn ông mới. Anh ấy từng đổ vỡ hôn nhân, có công việc ổn định và rất thương con trai tôi. Anh không ngại đưa đón cháu đi học, cuối tuần đưa hai mẹ con đi chơi, thậm chí còn nói nếu chúng tôi đến với nhau, anh sẽ coi con như con ruột. Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi cũng muốn cho mình một cơ hội hạnh phúc. Tôi không muốn con lớn lên chỉ có một người mẹ lúc nào cũng tất bật, còn bản thân thì phải chôn chặt mọi mong muốn riêng.

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Khi biết chuyện, bố mẹ chồng gọi tôi ngồi xuống nói chuyện. Ban đầu tôi tưởng ông bà sẽ phản đối, nào ngờ cả hai đều tỏ ra buồn bã, liên tục khuyên tôi nên suy nghĩ lại. Ông bà nói nếu tôi ở lại, đất đai và căn nhà hiện tại sẽ được sang tên cho tôi, để mẹ con tôi có chỗ dựa lâu dài. Ông bà chỉ mong tôi tiếp tục ở vậy, thờ chồng, nuôi con, đừng đi lấy người khác rồi đưa cháu nội sang một gia đình xa lạ.

Tôi hiểu ông bà thương cháu, cũng không muốn mất đi người con dâu đã gắn bó suốt nhiều năm. Nhưng nghe những lời ấy, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi biết ơn bố mẹ chồng, nhưng tôi mới ngoài 30 tuổi, vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Tôi cũng muốn được yêu thương, được chăm sóc và có một người đồng hành khi con đã lớn.

Giờ tôi rất khó nghĩ. Căn nhà và mảnh đất thật sự là tài sản rất lớn, cả đời tôi không thể kiếm được. Nếu ở lại, tôi sẽ có chỗ dựa lâu dài bền vững. Còn tái giá thì cũng không biết cuộc sống tương lai thế nào. Tôi nên chọn con đường nào đây?