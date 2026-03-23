Tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong ngày chồng cũ đến tận nhà thông báo sắp cưới vợ mới

Tôi và anh ly hôn được 2 năm, con trai ở với bố bên nhà nội, tôi rời đi, thuê một phòng chung cư, vừa làm chỗ ở, vừa làm chỗ dạy nhảy. Ban đầu tôi đau lắm, nhưng dần dần cũng tự an ủi, bên đó đông người, ông bà chăm cháu kỹ hơn tôi.

Cho đến một buổi chiều, anh bất ngờ tìm đến. Anh đứng trước cửa, tay vẫn kiểu gõ nhẹ như hồi còn là chồng tôi. Tôi mở cửa mà mất mấy giây mới nhận ra anh giờ đã không còn là chồng mình nữa. Anh nói ngắn gọn là sắp cưới vợ mới, muốn báo cho tôi biết một tiếng. Tôi chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nhưng rồi anh nói tiếp, lần này là chuyện con. Anh bảo muốn đưa con về ở với tôi.

Trước đó, tôi từng xin đón con về, anh không đồng ý, nói bên nội tiện chăm sóc hơn. Vậy mà bây giờ, khi chuẩn bị có gia đình mới, anh lại muốn “trả” con lại cho tôi. Tôi không biết nên vui hay buồn, chỉ thấy trong lòng lộn xộn.

Tối hôm đó, chúng tôi bàn rất lâu về việc của con, từ việc phải làm thủ tục chuyển trường cho gần chỗ tôi, tiện đưa đón, đến việc chu cấp hằng tháng như thế nào. Sau khi bàn xong, cũng đã khuya nên anh ở lại, tâm sự thêm chút, cứ chuyện nọ kéo chuyện kia, rồi đến những thứ cũ hơn, những ký ức mà cả hai tưởng đã quên.

Có lẽ vì quá lâu rồi không nói chuyện như vậy, cũng có thể vì một cảm giác quen thuộc nào đó, mà mọi thứ vượt quá giới hạn. Tôi không nhớ rõ ai là người bắt đầu, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm bên cạnh người từng là chồng.

Ảnh minh họa

Anh rời đi sớm, như thể muốn nhanh chóng quay lại cuộc sống mà lẽ ra anh đang thuộc về. Trước khi đi, anh chỉ nói sẽ sớm đưa con về, rồi thôi. Tôi nghĩ chuyện đó sẽ kết thúc ở đó nhưng một tháng sau, tôi chậm kinh.

Tôi mua que thử về, tự nhốt mình trong nhà tắm. Hai vạch hiện lên rõ ràng đến mức tôi không thể tự lừa mình được. Tôi ngồi xuống, tay vẫn cầm que thử, đầu óc trống rỗng. Trong lúc tôi còn chưa biết phải đối diện với chuyện này thế nào, thì bên kia, anh đang tất bật chuẩn bị đám cưới. Tôi thấy bạn gái mới của anh up ảnh đi thử váy cưới lên Facebook, tag tên anh. Rồi cả chuyến du lịch ngắn ngày để chụp ảnh cưới, cô ấy cũng đưa hết lên như chứng minh bản thân đang vô cùng hạnh phúc. Chỉ có tôi ngây dại với đứa con đang lớn từng ngày trong bụng mình. Nếu tôi nói ra, mọi thứ chắc chắn sẽ rối tung lên. Còn nếu tôi im lặng, nghĩa là tôi sẽ tự mình gánh lấy tất cả.

Có lúc tôi nghĩ, cứ coi như không có gì, tự mình sinh con, tự mình nuôi. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến đứa trẻ, nghĩ đến việc nó lớn lên mà không biết rõ về bố mình, nghĩ đến việc sau này nếu mọi chuyện lộ ra thì sẽ thế nào? Huống chi công việc của tôi, nếu tôi mang bầu sẽ phải nghỉ một thời gian dài, thu nhập không có, sẽ vô cùng khó khăn vất vả.

Tôi cũng từng cầm điện thoại, định nhắn cho anh nhưng nhìn vào màn hình, tôi lại xóa đi. Trong tình huống này, tôi nên làm thế nào?