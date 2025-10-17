Tôi đã bỏ qua những dấu hiệu này của cơ thể khi bước sang tuổi ngoài 30 và đây là điều tôi học được về nội tiết

Tôi dễ cáu gắt vì những chuyện nhỏ, tối nằm mãi không ngủ, sáng dậy người uể oải dù ngủ đủ 8 tiếng. Da tôi khô, tóc rụng, và kỳ kinh bỗng trễ gần nửa tháng. Tôi tự trấn an — chắc do stress. Nhưng khi điều đó kéo dài suốt ba tháng, tôi biết có gì đó không ổn.

Một buổi sáng, tôi đến phòng khám nội tiết. Kết quả xét nghiệm cho thấy mức estrogen của tôi thấp hơn mức trung bình phụ nữ cùng tuổi gần 25%. Bác sĩ nhìn tôi, nói nhẹ: "Em đang bước vào giai đoạn mất cân bằng nội tiết. Không nghiêm trọng, nhưng cần chú ý, vì nó ảnh hưởng tới cả cơ thể lẫn cảm xúc".

Khi hormone thay đổi, cảm xúc cũng không còn là của mình

Tôi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ, biết kiểm soát mọi thứ như công việc, cảm xúc, thậm chí cả nỗi buồn. Nhưng rồi tôi nhận ra, có một thứ không nằm trong tầm tay – đó là hormon.

Tôi không còn hiểu mình nữa. Có những ngày, tôi thấy buồn vô cớ. Chỉ một dòng tin nhắn chưa kịp trả lời của ai đó cũng khiến tôi lo lắng. Có những buổi sáng, tôi ngồi nhìn màn hình mà chẳng muốn làm gì, dù công việc vẫn vậy.

Khi bác sĩ giải thích rằng sự mệt mỏi của tôi có thể đến từ thay đổi nội tiết, tôi chợt hiểu vì sao thời gian qua mình thấy khác đến thế. Hóa ra, nội tiết tố không chỉ là chuyện sinh lý – mà là thứ âm thầm định hình cả tâm trạng, cách ta nhìn đời và nhìn chính mình.

Theo Hội nội tiết Hoa Kỳ, estrogen tác động trực tiếp đến các vùng não kiểm soát cảm xúc và trí nhớ. Khi nó giảm, serotonin – chất tạo cảm giác hạnh phúc – cũng giảm theo, dẫn đến dễ lo âu, mệt mỏi hoặc cáu gắt hơn.

Tôi càng mệt mỏi, càng cố gắng "chạy nhanh hơn" để chứng minh mình ổn, thì chu kỳ kinh nguyệt càng rối loạn, da càng xấu, và tâm trạng càng thất thường.

Có lẽ, tôi không chỉ đang thiếu hormon mà là thiếu cả những khoảng nghỉ cho chính mình.

Khi phụ nữ sợ "chậm lại" – cơ thể bắt đầu lên tiếng

Tôi từng nghĩ việc mình mệt mỏi là lỗi của bản thân. Trong một xã hội mà phụ nữ được dạy phải "vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà", chúng ta dễ tin rằng nghỉ ngơi là lười biếng, buồn bã là yếu đuối. Nhưng thật ra, rất nhiều phụ nữ tuổi 30–40 đang trải qua những thay đổi nội tiết mà không hề nhận ra.

Các nghiên cứu cho thấy, nồng độ estrogen bắt đầu giảm dần từ giai đoạn ngoài 30 tuổi, và thay đổi rõ hơn khi đến tuổi tiền mãn kinh.Theo trung tâm y tế Mayo Clinic , giai đoạn này có thể kéo dài nhiều năm và gây rối loạn giấc ngủ, giảm năng lượng, khô da, thay đổi cảm xúc và trí nhớ.

Khi về nhà, tôi chợt nhận ra – cơ thể tôi đã lên tiếng nhiều lần, chỉ là tôi không nghe thấy. Mỗi lần cáu gắt, tôi lại tự trách mình "tâm lý yếu". Mỗi lần trễ kinh, tôi đổ lỗi cho stress. Còn thật ra, tôi đã để nội tiết của mình chao đảo suốt nhiều năm mà không biết.

Tôi học cách lắng nghe thay vì trách móc cơ thể

Tôi bắt đầu tập dừng lại. Hít sâu. Ngủ sớm. Giảm cà phê. Ăn thêm các thực phẩm chứa phytoestrogen như đậu nành, mè đen, hạt lanh. Bác sĩ khuyên tôi bổ sung thêm vitamin D, omega-3, và 30 phút vận động mỗi ngày để kích thích sản sinh hormon tự nhiên.

Theo Journal of Women's Health , các thay đổi lối sống — ngủ đủ, dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục đều đặn — giúp giảm đáng kể triệu chứng tiền mãn kinh và cải thiện chỉ số nội tiết sau vài tháng, tùy cơ địa từng người.

Tôi cũng bắt đầu viết nhật ký cảm xúc: ghi lại những ngày tôi thấy vui, buồn, lo, cáu – và dần nhận ra chúng có chu kỳ, có quy luật. Khi hormone ổn định, tôi thấy mình dễ tha thứ hơn, cả với người khác và với chính mình.

Cơ thể không phản bội, chỉ là đang nhắc ta dừng lại

Nhìn lại, tôi nhận ra một điều giản dị: Cơ thể phụ nữ không bao giờ phản bội chúng ta. Nó chỉ đang cố gắng nói "tôi đã làm việc quá sức rồi", "tôi cần được nghỉ", "tôi cần được yêu thương."

Tôi từng trách mình yếu, nhưng hóa ra, điều yếu nhất là cách tôi coi nhẹ bản thân. Chúng ta được dạy phải làm việc giỏi, chăm con khéo, giữ dáng, giữ da, mà không ai dạy rằng cân bằng hormone là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh, tâm trạng ổn định và năng lượng sống dồi dào.

Có lẽ, chăm sóc nội tiết không chỉ là chuyện y học, mà là một hành trình chữa lành, nơi ta học cách tin tưởng vào tiếng nói thầm lặng bên trong.

Hạnh phúc không nằm ở việc níu giữ thanh xuân, mà ở chỗ hiểu và trân trọng cơ thể đang đổi thay mỗi ngày

Giờ đây, tôi không còn sợ khi nghe từ "nội tiết". Ngược lại, tôi coi nó như một phần cần được chăm sóc như da, như tim, như tâm hồn. Có hôm, tôi đứng trước gương, thấy vài sợi tóc bạc, nhưng thay vì hoảng sợ, tôi mỉm cười. Vì tôi biết — cơ thể này vẫn đang cùng tôi đi, từng bước, từng hormon một.

Hạnh phúc của phụ nữ không nằm ở việc giữ mãi thanh xuân, mà là biết lắng nghe cơ thể và đối xử với nó bằng lòng tử tế. Nội tiết lên tiếng không phải để khiến ta sợ, mà để nhắc ta rằng: đã đến lúc yêu lấy chính mình, từ trong ra ngoài.