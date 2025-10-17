U70 hạnh phúc khi tìm lại niềm vui trọn vẹn trong từng bữa cơm nhà sau trồng răng Implant

Nhớ lại quãng thời gian mất răng, khó khăn, chật vật với mỗi bữa ăn, chú Quang bộc bạch: "Răng chú trước đây cái mất cái còn, còn lại thì lung lay cả, thi thoảng đau nhức, lỏng lẻo, ăn uống khó khăn lắm. Cứ đến bữa cơm là chú ngán ngẩm vô cùng. Nhiều khi con cháu gắp thức ăn, dành miếng ngon cho, chú lại ngậm ngậm rồi lén nhả ra vì sợ chúng nó buồn. Nhai thì đau ăn không được. Đồ ăn thì phải làm riêng cho mình, thật nát mới trệu trạo nhai rồi nuốt được, vừa chán mà vừa buồn vì bà nhà chú vất vả nấu nướng. Ăn nhai khó khăn, dần dà biếng ăn, sụt cân và sức khỏe giảm nhiều."

Tình trạng răng miệng của chú Quang trước khi trồng răng Implant

Đắn đo mãi, sau khi tâm sự với ông bạn già lại được bà nhà và các con động viên, chú đã gạt bỏ nỗi sợ để đến viện khám, mong được ăn nhai tốt hơn để cải thiện sức khỏe. Ngay hôm đầu tiên đến khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Hồng Ngọc, chú đã được các bạn đón và đưa lên tận nơi gặp bác sĩ, sau khi thăm khám kỹ lưỡng tình trạng và lắng nghe những tâm sự của chú, bác sĩ đã đưa cho chú các lựa chọn cũng như phân tích tình trạng thực tế, ưu nhược điểm của từng phương pháp so với mong muốn của chú. Chú rất nhớ bác sĩ có nói mỗi người có tình trạng răng khác nhau, rồi phân tích rõ tình trạng của chú trên phim CT Conebeam, xương hàm, tình trạng sức khỏe và đưa ra kế hoạch điều trị, còn dặn chú cứ về trao đổi, cân nhắc kỹ với gia đình. Sau khi nghe tư vấn và giải thích kỹ, chú và gia đình đã quyết định "trồng" cho mình hàm răng mới.

Chú Quang được bác sĩ chỉ định chụp CT Conebeam

Đồng hành cùng chú trong suốt quá trình tư vấn và trồng răng Implant là bác sĩ Hiếu. Về nhà có gì băn khoăn, chú lại gọi hỏi bác sĩ ngay. "Lúc đầu còn lo nên hay hỏi, chứ sau làm thấy nhẹ nhàng quá, chẳng như mình nghĩ, nên quên cả việc hỏi. Biết thế chú trồng răng sớm hơn rồi," - chú Quang hào hứng chia sẻ.

Trao đổi với Bác sĩ Bùi Thanh Hiếu - bác sĩ Chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Hồng Ngọc, người trực tiếp tư vấn và thực hiện trồng răng Implant cho chú Quang, cho biết: "Chú Quang đến viện trong tình trạng mất răng hỗn hợp, viêm nha chu nặng. Các răng còn lại đã lung lay nhiều nên không thể giữ lại được. Sau khi thăm khám và trao đổi kỹ lưỡng, chú quyết định lựa chọn phương pháp trồng răng Implant toàn hàm All-on-6 để phục hồi chức năng ăn nhai và thẩm mỹ."

Trồng răng toàn hàm All-on-6 là một trong những kỹ thuật hiện đại và phức tạp nhất trong phục hồi răng mất toàn hàm. Phương pháp này đòi hỏi bác sĩ phải có trình độ chuyên môn cao, thao tác chuẩn xác đến từng milimet và sự tỉ mỉ trong từng bước thực hiện. Chỉ với 6 trụ Implant được cấy vào xương hàm, toàn bộ hàm răng mới sẽ được nâng đỡ vững chắc, giúp ăn nhai ổn định, hạn chế tiêu xương và duy trì kết quả lâu dài. Đây là lựa chọn tối ưu cho những người mất răng toàn hàm, đặc biệt là người lớn tuổi như chú Quang - trồng răng 1 lần ăn nhai 1 đời.

Sau khi tình trạng viêm nha chu được kiểm soát và sức khỏe đủ điều kiện, ca phẫu thuật trồng răng Implant của chú được tiến hành. Chú kể, hôm đó bước vào phòng tiểu phẫu vô khuẩn, thấy mọi thứ gọn gàng, trang bị đầy đủ, hệ thống máy móc hiện đại, ekip làm việc đâu ra đấy nên chú vừa hồi hộp vừa thấy nhẹ lòng. "Ai cũng nhẹ nhàng, hỏi han liên tục xem chú có mệt không, có lo lắng không," chú nhớ lại. Bên cạnh còn có bác sĩ gây mê hồi sức theo dõi suốt quá trình, khiến chú càng thêm tin tưởng và thoải mái hơn.

Trước khi bắt đầu, bác sĩ Hiếu giới thiệu lại từng loại trụ sẽ sử dụng, giải thích cặn kẽ và đưa tận tay để chú xem, kiểm tra trước khi phẫu thuật. Trước khi trồng răng, chú cứ nghĩ sẽ đau lắm, mà không ngờ nhẹ tênh, chỉ thấy tê nhẹ, không hề đau - chú nói vui. Sau vài tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật hoàn tất. Ra về, bác sĩ rồi điều dưỡng có dặn dò chú kỹ cách chăm sóc sau khi trồng răng Implant và sắp xếp lịch tái khám, khiến chú thấy rất yên tâm

Trong thời gian chờ trụ tích hợp với xương hàm, để việc ăn uống thuận tiện và thẩm mỹ, bác sĩ gắn cho chú hàm tạm để đảm bảo ăn uống và thẩm mỹ. Gần ba tháng sau, khi trụ đã tích hợp vững chắc, chú đã có hàm răng mới nhìn đều đặn, chắc khỏe và tự nhiên. Khi nhìn thấy hàm răng mới của mình trong gương, chú cười mãi không thôi: "Giờ ăn nhai thoải mái, vị giác cũng tốt hơn, không đau và chẳng sợ như mình từng nghĩ. Biết vậy làm sớm hơn rồi. Chú phải chấm 10/10 cho hàm răng này."

Tình trạng răng miệng của chú Quang sau khi trồng răng Implant

Khi có hàm răng mới, đôi lúc chú lại nhớ về quãng thời gian trước kia với những bữa cơm phải lựa đồ mềm, miếng ngon cũng đành bỏ lỡ. Từ một người ngại ăn, ngại cười, giờ chú bảo mình như "sống lại tuổi trung niên": khỏe khoắn, tự tin, yêu đời hơn; thoải mái thưởng thức món mình thích, chuyện trò rôm rả với gia đình, bạn bè. Nhìn từ câu chuyện của chú Quang, có thể thấy Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc là một trong những địa chỉ nha khoa uy tín được nhiều khách hàng lựa chọn. Uy tín ấy được xây dựng từ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, quy trình điều trị chuẩn quốc tế, trang thiết bị hiện đại, vật liệu chính hãng và chính sách minh bạch ở mọi khâu. Nhờ đó, Răng Hàm Mặt Hồng Ngọc đã trở thành điểm đến đáng tin cậy trong hành trình giúp khách hàng khôi phục khả năng ăn nhai, cải thiện thẩm mỹ và mang lại nụ cười tự tin mỗi ngày.