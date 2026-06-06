"Tôi có thể nghỉ hưu ở tuổi 62, nhưng đã chọn dừng lại từ tuổi 55": Bị chê là “dại dột”, nhưng 7 năm sau có thể là quãng đời đáng giá nhất

“Tháng trước, tôi quyết định nghỉ hưu ở tuổi 55 dù hoàn toàn có thể làm tới 62 tuổi”, người đàn ông chia sẻ. Theo quy định, nếu tiếp tục làm việc thêm 7 năm, ông có thể nhận thêm khoảng 800–900 NDT tiền lương hưu mỗi tháng (khoảng 2,8–3,2 triệu đồng).

Nghe qua, ai cũng nghĩ nghỉ sớm là thiệt.

Nhưng ông lại cho rằng nhiều người chỉ nhìn thấy phần “mất tiền”, mà quên mất giá trị thật sự của 7 năm còn khỏe mạnh.

“Tôi không nghỉ vì lười, tôi nghỉ vì thấy mình đang trả giá quá đắt”

Người đàn ông kể mình đã làm việc hơn 36 năm, từ khi mới 19 tuổi. Càng lớn tuổi, ông càng nhận ra áp lực ở nơi làm việc không còn đến từ khối lượng công việc, mà đến từ tinh thần.

Ông mô tả cuộc sống tuổi ngoài 50 bằng những chuỗi ngày họp hành, làm báo cáo, giữ hòa khí với đồng nghiệp, cố cười dù trong lòng mệt mỏi. Không còn cơ hội thăng tiến, nhưng cũng chưa thể rời đi.

“Bản thân công việc không đáng sợ. Điều khiến tôi kiệt sức là áp lực tinh thần kéo dài”, ông viết.

Đó cũng là điều nhiều người trung niên hiện nay đang gặp phải: thu nhập chưa đủ cao để “nghỉ khỏe”, nhưng cơ thể và tinh thần lại không còn đủ sức chạy theo guồng quay cũ.

Nhiều người vẫn cố bám trụ thêm vài năm vì nghĩ rằng “ráng thêm chút nữa sẽ ổn”. Nhưng thực tế, có những khoản chi phí không hiện ngay trên bảng lương:

- Tiền thuốc

- Mất ngủ kéo dài

- Stress

- Sức khỏe giảm sút

- Quan hệ gia đình căng thẳng

- Thời gian sống cho bản thân gần như bằng 0

Những thứ đó không thể tính bằng vài triệu đồng lương hưu tăng thêm mỗi tháng.

Một phép tính tài chính khác: Ít tiền hơn nhưng sống khỏe hơn

Trong bài chia sẻ, người đàn ông cho biết ông mắc nhiều vấn đề sức khỏe sau hàng chục năm đi làm: đau dạ dày, mất ngủ, huyết áp cao, mỡ máu, đường huyết…

Ông nói thẳng:

“Nếu làm thêm 7 năm để có nhiều tiền hơn nhưng đổi lại là bệnh nặng, thì không đáng.”

Đây cũng là điều khiến nhiều người tuổi 50–60 bắt đầu thay đổi cách nhìn về tài chính.

Trước đây, người ta thường nghĩ “càng làm lâu càng tốt”. Nhưng hiện nay, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi khác:

- Tiền nhiều hơn để làm gì nếu không còn sức khỏe để tiêu?

- Có thật phải làm đến kiệt sức mới gọi là “có trách nhiệm”?

- Nghỉ sớm có phải thất bại, hay là một kiểu chủ động tài chính?

Với những người không còn nợ lớn, con cái đã trưởng thành hoặc có khoản tích lũy tương đối ổn, nghỉ hưu sớm đôi khi không phải quyết định cảm tính, mà là một lựa chọn đã được tính toán.

Bài toán của ông không phải “kiếm thêm bao nhiêu”, mà là “mất đi điều gì”

Nếu tiếp tục đi làm, ông có thể tăng thêm khoảng 3 triệu đồng/tháng tiền hưu trong tương lai.

Nhưng đổi lại, ông sẽ phải đánh đổi thêm:

7 năm sức khỏe

7 năm tự do

7 năm tiếp tục căng thẳng

7 năm trì hoãn cuộc sống mình muốn

Đó là phép tính mà nhiều người trung niên bắt đầu suy nghĩ lại.

Tuổi 55–65: “Giai đoạn vàng” mà nhiều người bỏ lỡ

Người đàn ông cho rằng khoảng thời gian từ 55 đến 65 tuổi mới thực sự là “thời kỳ vàng” cuối cùng của đời người.

Lúc này:

- Cơ thể vẫn còn tương đối khỏe

- Đầu óc còn minh mẫn

- Vẫn đủ sức đi chơi, du lịch, trải nghiệm

- Chưa lệ thuộc vào thuốc men hay con cháu

Nhưng nhiều người lại dành toàn bộ giai đoạn này để… tiếp tục đi làm.

Đến lúc nghỉ hưu thật sự thì:

- Sức khỏe giảm

- Không còn năng lượng

- Tiền có thể nhiều hơn một chút, nhưng nhu cầu sống cũng giảm hẳn

Đó là lý do ngày càng nhiều người trung niên bắt đầu chuyển hướng tài chính theo kiểu:

- Không cần quá giàu nhưng cần sống chủ động

- Không tiêu hoang tuổi trẻ nhưng cũng không “để dành cả đời rồi không kịp sống”

Nghỉ hưu sớm không dành cho tất cả mọi người

Tất nhiên, nghỉ hưu sớm không phải lời khuyên phù hợp với tất cả.

Muốn nghỉ sớm mà không áp lực tài chính, nhiều người cần có ít nhất:

- Một khoản tiết kiệm ổn định

- Không còn nợ lớn

- Chi tiêu vừa sức

- Có thêm nguồn thu phụ hoặc lương hưu của cả hai vợ chồng

- Quan trọng nhất: biết mình cần cuộc sống như thế nào

Bởi nếu nghỉ hưu mà không có kế hoạch tài chính, áp lực tiền bạc có thể còn đáng sợ hơn cả áp lực công việc.

Nhưng câu chuyện của người đàn ông này lại khiến nhiều người suy nghĩ về một điều khác:

Có thể, “giàu” không chỉ là có thêm vài triệu đồng mỗi tháng.

Mà là đến một độ tuổi nào đó, bạn vẫn còn đủ sức khỏe và quyền lựa chọn cách mình muốn sống.