Nghỉ hưu 10 năm, tôi nhận ra: Có tiền tiết kiệm cũng đừng vội cho con hết, hãy ưu tiên 3 điều này để tuổi già không phụ thuộc ai

"Tôi năm nay 65 tuổi, đã nghỉ hưu được 10 năm. Trước đây, tôi thuộc tuýp người tiết kiệm đến mức khắt khe với chính mình. Đi chợ chỉ chọn món rẻ nhất, quần áo mặc nhiều năm không thay, tiền tích cóp được bao nhiêu đều nghĩ đến chuyện để dành cho con cái sau này.

Nhưng sau một lần mắc bệnh, cùng với những câu chuyện xảy ra với nhiều người bạn đồng niên, tôi nhận ra mình đã suy nghĩ sai suốt nhiều năm."

Đó là chia sẻ của bà Lan (65 tuổi, Hà Nội), một người đã trải qua nhiều biến cố về sức khỏe và tài chính trong tuổi nghỉ hưu.

Theo bà, nếu đang có một khoản tích lũy dưỡng già, người lớn tuổi nên ưu tiên 3 việc dưới đây trước khi nghĩ đến chuyện hỗ trợ con cháu quá nhiều.

Đừng tiếc tiền cho bảo hiểm và quỹ chăm sóc sức khỏe

Khi còn đi làm, bà Lan từng cho rằng có bảo hiểm y tế là đủ.

"Tôi luôn nghĩ mình khỏe mạnh, bệnh nặng chắc chẳng đến lượt mình."

Cho đến khi một người hàng xóm phát hiện mắc ung thư.

Chi phí điều trị kéo dài nhiều tháng, bao gồm phẫu thuật, thuốc ngoài danh mục và nhiều khoản phát sinh khác khiến gia đình phải chi hàng trăm triệu đồng. Phần được thanh toán chỉ chiếm một phần, còn lại đều phải tự lo.

"Tiền tiết kiệm cả đời gần như cạn sạch chỉ sau một đợt điều trị".

Bản thân bà Lan năm ngoái cũng phải nhập viện để phẫu thuật khối u lành tính. Sau khi bảo hiểm y tế chi trả, gia đình vẫn phải bỏ ra một khoản không nhỏ.

Chính trải nghiệm đó khiến bà thay đổi quan điểm.

"Từ tuổi 60 trở đi, rủi ro sức khỏe tăng lên rất nhanh. Một căn bệnh nghiêm trọng có thể xóa sạch số tiền tiết kiệm mà mình tích cóp cả đời".

Hiện nay, bà dành một phần ngân sách hưu trí để duy trì các khoản bảo hiểm phù hợp và một quỹ dự phòng y tế riêng.

Theo bà, đây không phải là khoản chi phí, mà là khoản đầu tư để bảo vệ tài sản tích lũy.

"Bệnh không đáng sợ bằng việc bệnh mà không có tiền chữa".

Có nhà riêng không chỉ là tài sản, mà còn là sự tự do

Trong nhiều gia đình Việt Nam, cha mẹ sẵn sàng bán nhà hoặc rút toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp con mua nhà.

Bà Lan từng có ý định như vậy.

Tuy nhiên, một câu chuyện trong gia đình đã khiến bà thay đổi.

Người chị họ của bà bán căn nhà duy nhất để hỗ trợ con trai mua nhà cưới vợ. Sau đó, hai ông bà chuyển đến sống chung với con.

Những ngày đầu khá thuận lợi, nhưng chỉ sau vài năm, những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu xuất hiện. Từ chuyện ăn uống, sinh hoạt đến cách chăm cháu đều dễ phát sinh va chạm.

"Không ai cố tình làm tổn thương ai, nhưng sống khác thế hệ rất khó tránh khỏi bất đồng."

Điều khiến bà Lan trăn trở nhất là người chị họ không còn lựa chọn nào khác.

Ngôi nhà đã bán. Tiền đã đưa cho con, muốn ra ở riêng cũng không đủ điều kiện.

"Tôi nhận ra một điều rất thực tế: Người già có nhà riêng thì vẫn còn đường lui".

Khi con trai lập gia đình, bà chỉ hỗ trợ một phần tiền đặt cọc mua nhà thay vì bán tài sản của mình.

Sau khi nghỉ hưu, bà sửa sang lại căn nhà cũ cho phù hợp với tuổi già: Nhà tắm chống trơn trượt, hệ thống điện an toàn hơn, nội thất đơn giản và dễ sử dụng.

"Tôi không cần nhà lớn. Tôi chỉ cần một nơi thuộc về mình".

Đối với người cao tuổi, căn nhà riêng không chỉ là tài sản, mà còn là sự độc lập và cảm giác an toàn về mặt tinh thần.

Hãy dành tiền để sống khỏe và sống vui

Trong nhiều năm, bà Lan luôn nghĩ tiết kiệm là đức tính tốt.

Nhưng càng lớn tuổi, bà càng nhận ra tiết kiệm quá mức đôi khi lại trở thành sự thiệt thòi cho chính bản thân.

"Tôi từng giữ tiền rất kỹ nhưng lại ngại mua thực phẩm tốt, ngại đi khám sức khỏe định kỳ và ngại chi cho những trải nghiệm mới".

Sau tuổi 60, bà thay đổi.

Mỗi tháng, bà dành một khoản cố định cho dinh dưỡng, vận động và các hoạt động cá nhân.

Đó có thể là một chuyến du lịch ngắn ngày, một lớp học khiêu vũ dành cho người cao tuổi hoặc đơn giản là những buổi cà phê gặp gỡ bạn bè. Những khoản chi này không tạo ra lợi nhuận tài chính trực tiếp, nhưng mang lại giá trị lớn hơn rất nhiều.

"Tâm trạng tốt thì sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt lại giúp giảm rất nhiều chi phí y tế về sau".

Theo bà Lan, nhiều người già giữ khư khư tiền tiết kiệm nhưng lại không dám chi cho bản thân. Trong khi đó, chất lượng cuộc sống ngày càng giảm sút.

"Tiền sinh ra để phục vụ cuộc sống, chứ không phải để mình phục vụ tiền".

Bài học tài chính tuổi nghỉ hưu

Sau 10 năm nghỉ hưu, điều bà Lan tâm đắc nhất không phải là mình tiết kiệm được bao nhiêu. Mà là việc học được cách sử dụng đồng tiền đúng chỗ.

Thay vì dồn toàn bộ tài sản cho con cái hoặc chạy theo những sản phẩm đầu tư rủi ro, bà chọn tập trung vào ba ưu tiên:

Bảo vệ sức khỏe bằng bảo hiểm và quỹ dự phòng y tế. Giữ một chỗ ở ổn định, độc lập cho bản thân. Chi tiêu hợp lý để sống khỏe, sống vui và tận hưởng tuổi già.

"Con cái có cuộc sống của con cái. Còn tuổi già là quãng thời gian mình phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình. Có sức khỏe, có chỗ ở và có sự chủ động tài chính thì mới thực sự an tâm".

Ở tuổi nghỉ hưu, đó có lẽ là thứ tài sản giá trị hơn bất kỳ cuốn sổ tiết kiệm nào.