Vợ chồng rời Hà Nội vào Đà Nẵng, sau hơn 1 năm đã xây căn nhà thứ 2 ở tuổi 40: Không “nghỉ hưu sớm” mà tự tăng thu nhập từ nhu cầu du lịch

Gia đình chị Thu Hà đã rời Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống sau nhiều năm quen với guồng quay bận rộn và áp lực công việc tại đây. Với vợ chồng chị, đây không phải là quyết định để "nghỉ hưu sớm", mà là cách để cả nhà điều chỉnh lại tốc độ sống, tiếp tục làm việc nhưng không đánh đổi toàn bộ thời gian cho áp lực công việc như trước nữa.

Ở tuổi 40, chị Hà cho biết mình chưa đến giai đoạn muốn nghỉ ngơi hoàn toàn. Hai vợ chồng vẫn cần làm việc, vẫn muốn tìm kiếm cơ hội mới và tiếp tục gây dựng cuộc sống. Tuy nhiên, vợ chồng chị mong muốn gia đình có một môi trường sống dễ thở hơn, và có thêm nhiều thời gian bên các con.

Nên có dự phòng tài chính 6-12 tháng trước khi "di cư"

Theo chị Thu Hà, điều cần tính kỹ nhất trước khi di cư không phải là nhà ở hay trường học cho con, mà chính là công việc. Bởi nhà có thể thuê tạm, trường có thể tìm dần, nhưng nếu nguồn thu nhập không ổn định thì áp lực tài chính sẽ rất lớn.

"Công việc là yếu tố sống còn. Nếu chuyển vào Đà Nẵng mà bạn vẫn có công việc cũ, chỉ chuyển vào Đã Nẵng thì quá tốt, như vậy sẽ không bị xáo trộn thu nhập. Còn nếu phải làm lại từ đầu thì bạn cần có khoản dự phòng tài chính ít nhất là từ 6 - 12 tháng. Và cũng nên sẵn sàng thử thách cơ hội khác so với trước đây. Ở Đà Nẵng nhịp sống chậm, cơ hội có nhưng không dồn dập nên bạn cần kiên nhẫn.

Ngoài ra bạn cũng cần tính toán đến các khoản chi phí như chi phí thuê nhà, mua sắm đồ đạc, chi phí chi tiêu hàng tháng, các khoản phí đầu năm của con..." - chị Hà chia sẻ.

Năm đầu tiên, mua đất xây nhà 2 tỷ, năm tiếp theo xây thêm căn nhà thứ 2 để cho thuê

Quá trình chuyển vào Đà Nẵng của gia đình chị Hà bắt đầu giữa năm 2024. Tháng 6/2024, hai vợ chồng bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc về cuộc sống, công việc và thị trường bất động sản tại thành phố biển. Đến tháng 10/2024, cả hai bay vào Đà Nẵng nhiều lần để xem đất, khảo sát thực tế các khu vực và cân nhắc phương án lâu dài.

Sau nhiều lần tìm hiểu, tháng 11/2024, gia đình chị mua được lô đất ưng ý. Tháng 12, hai vợ chồng bắt đầu tìm đơn vị thiết kế, chuẩn bị hồ sơ xin phép xây dựng. Đến tháng 2/2025, căn nhà đầu tiên được khởi công.

Trong giai đoạn đầu, chồng chị Hà vào Đà Nẵng trước để nhận công việc, tìm đơn vị xây dựng và trực tiếp theo sát công trình. Đến tháng 6/2025, khi các con nghỉ hè, cả gia đình mới chính thức chuyển vào. Trong thời gian chờ nhà hoàn thiện, gia đình thuê tạm một căn chung cư rộng khoảng 70m2, có 3 phòng ngủ, giá thuê gần 7 triệu đồng/tháng.

"Khi đó chồng mình vào trước, nhận công việc, tìm các đơn vị xây dựng, trông coi công trình. Tới tháng 6/2025, sau khi các bé nghỉ hè thì cả gia đình vào Đà Nẵng và thuê một căn chung cư 70m2 với giá 7 triệu/tháng để ở tạm trong thời gian xây nhà" - chị Hà tâm sự.

Sau gần một năm chuyển vào Đà Nẵng, gia đình chị Hà không chỉ ổn định nơi ở mà còn bắt đầu tính toán các phương án tài chính dài hạn. Chị cho biết, bất động sản ở Đà Nẵng tùy từng khu vực, vẫn có nơi khoảng 3-4 tỷ đồng có thể mua được lô đất đường ô tô vào.

Căn nhà gia đình chị Thu Hà đón cái Tết đầu tiên, và 2026 cũng là năm đầu tiên cả nhà đón Tết ở Đà Nẵng.

Năm 2025, gia đình chị xây căn nhà đầu tiên trên diện tích 70m2 với tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện khoảng 2 tỷ đồng. Sang năm 2026, hai vợ chồng quyết định bán nhà ở Hà Nội để mua thêm một khu đất tại khu Liên Chiểu cũ, tiếp tục xây dựng nhà cho thuê.

"Sau thời gian sống ở Đà Nẵng, mình thấy thị trường cho thuê ở đây vẫn đang phát triển, thậm chí một số nơi còn nhỉnh hơn so với một vài khu vực ở Hà Nội. Nếu ai quyết tâm di cư hoàn toàn có thể nghiên cứu phương án vừa có dòng tiền vừa chủ động được chỗ ở cho gia đình. Mình không nói đây là lựa chọn đúng cho tất cả, nhưng với mình ở tuổi 40 đây là cách để mình tiếp tục lao động, tìm cơ hội mới và sống trọn vẹn cho gia đình" - chị chia sẻ.

Dù vậy, chị cũng lưu ý chi phí xây dựng đang tăng. So với thời điểm gia đình chị xây căn nhà đầu tiên vào năm 2025, chi phí xây dựng năm 2026 đã tăng khoảng 15%, vì vậy người có kế hoạch xây nhà cần dự trù kỹ hơn.

Chủ động tìm cơ hội việc làm mới, duy trì nguồn thu nhập của hai vợ chồng

Bên cạnh công việc chính và căn nhà đang xây dự tính sau này sẽ cho thuê, chị Hà cùng một vài người bạn mở dịch vụ cho thuê xe tự lái phục vụ khách du lịch. Ý tưởng này xuất phát từ chính trải nghiệm của chị trong những lần bay vào Đà Nẵng trước đây, khi việc di chuyển bằng taxi khá tốn kém và không thuận tiện nếu muốn tự khám phá thành phố.

"Ở Đà Nẵng, mặt bằng lương nhìn chung vẫn thấp nhưng bù lại đây là thành phố du lịch nên cũng có khá nhiều cơ hội để làm thêm. Mình cùng với một vài người bạn cũng đang mở dịch vụ cho thuê xe tự lái, dành cho khách du lịch muốn tự trải nghiệm và khám phá các cung đường ở đây. Hi vọng mọi người có thể tự do chạy dọc biển đi Sơn Trà, đi Hội An theo cách thoải mái nhất" - chị Hà chia sẻ.

Với vợ chồng chị, khi chuyển đến một thành phố mới, điều quan trọng là phải chủ động quan sát nhu cầu thực tế, tìm ra khoảng trống của thị trường và thử sức với những việc phù hợp.

Chị Thu Hà cùng nhóm bạn đang hoạt động dịch vụ GoTeam cho thuê xe điện tự lái tại Đà Nẵng.

Nhìn lại hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng, chị Hà cho rằng di cư không phải là một cú nhảy lớn, mà là rất nhiều bước nhỏ nối tiếp nhau. Mỗi giai đoạn lại có một việc cần làm: tìm hiểu thành phố, chuẩn bị tài chính, ổn định công việc, khảo sát đất, tìm trường cho con, thuê nhà tạm, xây nhà rồi dần thích nghi với cuộc sống mới.

"Di cư không phải là một bước nhảy thật lớn, nó chỉ là rất nhiều bước nhỏ từng bước một nối tiếp nhau. Nên nếu bạn đang có ý định chuyển sang một thành phố mới, đừng quá lo lắng hay bối rối, cứ bình tĩnh làm từng việc" - chị Hà chia sẻ.

Nguồn: NVCC