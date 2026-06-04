65 tuổi sống một mình, tôi nhận ra: Ngày càng nhiều người cao tuổi đang âm thầm chuẩn bị 5 việc này để không trở thành gánh nặng tài chính cho ai

"Tôi không sợ già, tôi chỉ sợ đến lúc già mà không còn khả năng tự quyết định cuộc sống của mình."

Đó là câu nói của ông Minh (65 tuổi, Hà Nội) sau khi chứng kiến nhiều người bạn cùng tuổi lần lượt bước vào giai đoạn sống một mình. Người thì vợ mất sớm, người thì con định cư nước ngoài, người khác lại lựa chọn sống riêng để không làm phiền con cháu.

Ông bảo rằng cách đây 20 năm, ý nghĩ sống một mình khi về già từng khiến ông thấy cô đơn. Nhưng bây giờ, khi nhìn xung quanh, ông nhận ra đó đang trở thành một thực tế phổ biến.

Điều khiến ông bất ngờ hơn là rất nhiều người cao tuổi đang âm thầm chuẩn bị trước cho cuộc sống ấy.

1. Tích lũy một khoản tiền riêng chỉ dành cho tuổi già

Ngày trước, nhiều bậc cha mẹ có thói quen dồn toàn bộ tài sản cho con cái từ sớm.

Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều người lớn tuổi lựa chọn giữ lại một phần tài sản hoặc tiền tiết kiệm cho bản thân.

Bà Hương (68 tuổi, TP.HCM) chia sẻ:

"Tôi từng định bán mảnh đất nhỏ rồi chia hết cho các con. Sau đó tôi nghĩ lại. Nếu sau này đau ốm hoặc cần thuê người hỗ trợ, tôi sẽ lấy gì để chi trả?"

Bà quyết định giữ lại một khoản tiết kiệm riêng và xem đó là "quỹ tự chủ tuổi già".

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cũng cho rằng đây là xu hướng hợp lý. Việc có một khoản dự phòng giúp người cao tuổi chủ động hơn trong các tình huống bất ngờ thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu.

2. Thu gọn nhà cửa để giảm áp lực chi tiêu

Một căn nhà quá rộng từng là niềm tự hào của nhiều gia đình.

Nhưng khi chỉ còn một hoặc hai người già sinh sống, việc duy trì một không gian lớn đôi khi trở thành gánh nặng.

Tiền điện, tiền nước, chi phí sửa chữa, vệ sinh và bảo trì đều tăng theo diện tích sử dụng.

Ông Thành (72 tuổi) kể rằng sau khi các con lập gia đình, vợ chồng ông chuyển từ căn nhà ba tầng sang một căn hộ nhỏ hơn.

"Ban đầu tiếc lắm. Nhưng sau vài tháng, tôi thấy mình tiết kiệm được khá nhiều chi phí và đỡ vất vả hơn hẳn."

Không ít người cao tuổi hiện nay đang cân nhắc phương án sống trong không gian vừa đủ để giảm gánh nặng tài chính và công việc nhà.

3. Chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm

Nhiều người từng nghĩ tiết kiệm tiền là cách tốt nhất để chuẩn bị cho tuổi già.

Nhưng càng lớn tuổi, họ càng nhận ra sức khỏe mới là khoản đầu tư sinh lời nhất.

Một đợt nằm viện có thể tiêu tốn số tiền tương đương nhiều năm tiết kiệm.

Vì vậy, không ít người bắt đầu thay đổi thói quen sống:

- Đi bộ mỗi ngày.

- Ăn uống điều độ.

- Khám sức khỏe định kỳ.

- Duy trì các hoạt động thể chất phù hợp.

Khoản chi cho sức khỏe có thể tăng lên vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng mỗi tháng, nhưng đổi lại là khả năng kéo dài thời gian sống độc lập và giảm chi phí y tế lớn trong tương lai.

4. Học cách tự quản lý mọi khoản chi tiêu

Một thay đổi đáng chú ý ở thế hệ người cao tuổi hiện nay là họ ngày càng quan tâm đến việc quản lý tài chính cá nhân.

Nhiều người bắt đầu ghi chép chi tiêu, theo dõi các khoản thu nhập từ lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc công việc làm thêm.

Bảng chi tiêu mẫu của một người nghỉ hưu sống một mình:

Khoản chi Số tiền/tháng Ăn uống 3.000.000 đồng Điện nước, internet 800.000 đồng Thuốc men, chăm sóc sức khỏe 1.500.000 đồng Đi lại 500.000 đồng Dự phòng phát sinh 1.000.000 đồng Tổng cộng 6.800.000 đồng

Việc nắm rõ dòng tiền giúp người lớn tuổi biết mình cần bao nhiêu để sống ổn định và tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt bất ngờ.

5. Xây dựng cuộc sống tinh thần không phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu

Đây có lẽ là sự chuẩn bị khiến nhiều người vừa buồn vừa đồng cảm nhất.

Thế hệ cha mẹ ngày nay hiểu rằng con cái cũng có cuộc sống riêng, công việc riêng và áp lực riêng.

Thay vì chờ đợi những cuộc gọi hay những lần về thăm, nhiều người chủ động tìm niềm vui mới cho mình.

- Có người tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh.

- Có người học ngoại ngữ.

- Có người làm vườn, đọc sách hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng.

Những sở thích ấy không chỉ giúp tinh thần vui vẻ hơn mà còn hạn chế xu hướng mua sắm cảm xúc hoặc chi tiêu vì cô đơn – điều khá phổ biến ở người cao tuổi sống một mình.

Tuổi già không đáng sợ bằng việc không chuẩn bị cho tuổi già

Khi bước sang tuổi 70, nhiều người nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là có bao nhiêu tài sản, mà là khả năng tự chủ cuộc sống của chính mình.

Việc chuẩn bị một khoản tiền dự phòng, giữ gìn sức khỏe, kiểm soát chi tiêu và xây dựng đời sống tinh thần riêng không phải là biểu hiện của sự bi quan.

Ngược lại, đó là cách để tuổi già trở nên nhẹ nhõm hơn.

Bởi trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, sống một mình khi về già có thể không còn là điều bất thường. Điều khác biệt nằm ở chỗ mỗi người đã chuẩn bị cho cuộc sống ấy đến đâu.

Và với nhiều người cao tuổi hiện nay, sự chuẩn bị lớn nhất không phải là để dựa vào ai, mà là để vẫn có thể sống bình yên, đủ đầy và giữ được phẩm giá của mình trong những năm tháng cuối đời.