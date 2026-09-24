Mẹ Hà Nội thử thách bản thân không mua sắm trong 30 ngày: Tiết kiệm được tiền nhưng lại mắc 3 sai lầm khiến tháng sau chi nhiều hơn

Đầu tháng 7, chị Hương, 38 tuổi, sống tại Hà Nội, quyết định thực hiện một thử thách khá đơn giản: 30 ngày không mua sắm những thứ không thực sự cần thiết.

Lý do bắt đầu cũng giống nhiều người. Chị phát hiện tiền lương vẫn đều, thu nhập gia đình không giảm nhưng cuối tháng số tiền còn lại luôn ít hơn dự tính. Những khoản lớn như tiền nhà, học phí của con, điện nước hay ăn uống đều đã được tính trước. Vấn đề nằm ở hàng loạt khoản nhỏ: một chiếc áo đang giảm giá, vài món đồ gia dụng, mỹ phẩm mua thêm dù đồ cũ chưa hết, đồ trang trí nhà cửa và những đơn hàng vài trăm nghìn đồng tưởng như không đáng kể.

Chị đặt ra quy định khá nghiêm: Trong 30 ngày chỉ chi tiền cho thực phẩm, đi lại, hóa đơn cố định, học phí và những nhu cầu thật sự cần thiết của gia đình. Không mua quần áo, mỹ phẩm, đồ trang trí, đồ gia dụng và hạn chế tối đa việc lướt các ứng dụng mua sắm.

Kết quả ban đầu khiến chị rất hào hứng. Nếu những tháng trước chị thường dành khoảng 3–4 triệu đồng cho các khoản mua sắm linh tinh thì trong tháng thử thách, con số này giảm xuống còn chưa tới 1 triệu đồng. Cuối tháng, chị giữ lại được gần 3 triệu đồng nhiều hơn bình thường.

Nhưng điều bất ngờ lại xảy ra ở tháng kế tiếp.

Chỉ trong khoảng hai tuần đầu tháng, chị mua liền vài món quần áo, một bộ mỹ phẩm, hai món đồ bếp và đặt thêm một số sản phẩm đã “nhịn mua” trong tháng trước. Tổng tiền mua sắm nhanh chóng vượt 4 triệu đồng.

“Lúc đó tôi mới thấy mình không thực sự thay đổi thói quen tiêu tiền. Tôi chỉ trì hoãn nó sang tháng sau”, chị nói.

Nhìn lại 30 ngày thử thách, chị nhận ra mình đã mắc 3 sai lầm.

Sai lầm thứ nhất: Biến “không mua sắm” thành một cuộc nhịn tiêu

Trong suốt tháng thử thách, mỗi lần nhìn thấy món đồ muốn mua, chị Hương không đặt câu hỏi: “Mình có thực sự cần món này không?”, mà chỉ nghĩ: “Để tháng sau mua”.

Chị lưu sản phẩm vào giỏ hàng, chụp lại màn hình hoặc ghi chú những thứ muốn mua. Vì vậy, nhu cầu tiêu dùng không hề biến mất. Nó chỉ bị dồn lại.

Đến khi thử thách kết thúc, tâm lý “mình đã nhịn cả tháng rồi” xuất hiện. Những món đồ nằm trong giỏ hàng bỗng trở thành phần thưởng.

Đây cũng là điểm yếu của những thử thách tiết kiệm quá cứng nhắc. Nếu mục tiêu chỉ là không tiêu tiền trong một khoảng thời gian nhất định, người thực hiện rất dễ quay lại thói quen cũ ngay sau khi thử thách kết thúc.

Sau lần đó, chị Hương thay đổi cách làm. Thay vì cấm hoàn toàn, chị áp dụng quy tắc chờ 72 giờ với những món đồ không thiết yếu. Nếu sau 3 ngày vẫn thấy cần, chị mới cân nhắc mua.

Điều thú vị là phần lớn món đồ từng khiến chị muốn “chốt đơn ngay” lại không còn hấp dẫn sau vài ngày.

Sai lầm thứ hai: Coi số tiền tiết kiệm được là tiền có thể tiêu sau đó

Khoảng 3 triệu đồng giữ lại được trong tháng thử thách khiến chị Hương có cảm giác mình đang “dư tiền”. Và chính cảm giác này khiến chị dễ chi mạnh tay hơn vào tháng kế tiếp.

Một chiếc áo 700.000 đồng không còn quá đắt vì chị nghĩ mình vừa tiết kiệm được 3 triệu đồng. Một món đồ bếp hơn 1 triệu đồng cũng dễ được chấp nhận hơn bởi “tháng trước đã không mua gì”.

Thực tế, số tiền tiết kiệm chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được tách khỏi tài khoản chi tiêu.

Sau trải nghiệm này, chị áp dụng một nguyên tắc đơn giản: Cuối mỗi tuần, phần tiền không tiêu hết trong ngân sách mua sắm sẽ được chuyển sang tài khoản tiết kiệm riêng.

Tiền đã chuyển đi sẽ không được tính là “tiền dư để tiêu”.

Chỉ thay đổi cách này, chị nhận thấy cảm giác muốn tự thưởng bằng mua sắm giảm rõ rệt.

Sai lầm thứ ba: Không tìm ra nguyên nhân khiến mình thích mua sắm

Trong 30 ngày không mua sắm, chị Hương mới nhận ra phần lớn những lần mở ứng dụng thương mại điện tử không bắt đầu từ nhu cầu thực tế.

Có hôm chị mở điện thoại khi đang chờ đón con. Có hôm lướt mua sắm vì mệt sau giờ làm. Có lúc chỉ vì nhìn thấy thông báo giảm giá.

“Mua hàng hóa ra cũng là một kiểu giải trí”, chị thừa nhận.

Nếu không thay đổi những tình huống kích thích hành vi mua sắm, việc nhịn mua trong 30 ngày chỉ xử lý phần ngọn.

Sau đó, chị tắt phần lớn thông báo khuyến mại, bỏ theo dõi một số tài khoản chuyên giới thiệu đồ dùng và hạn chế mở ứng dụng mua sắm khi không có mục đích cụ thể.

Quan trọng hơn, chị đặt ngân sách mua sắm cá nhân cố định mỗi tháng thay vì cố gắng đưa con số này về 0.

Không mua sắm 30 ngày vẫn đáng thử, nhưng mục tiêu không nên chỉ là “tiêu ít tiền”

Sau trải nghiệm đầu tiên không hoàn toàn thành công, chị Hương vẫn cho rằng thử thách 30 ngày rất hữu ích.

Ít nhất, nó giúp chị nhìn thấy một điều mà trước đây khó nhận ra: Gia đình không cần mua mới nhiều đến mức mình từng nghĩ.

Trong 30 ngày đó, chị vẫn dùng quần áo cũ bình thường, mỹ phẩm trong nhà vẫn đủ, căn bếp không thiếu món đồ nào và cuộc sống cũng không trở nên bất tiện chỉ vì không nhận thêm vài kiện hàng mỗi tuần.

Nhưng điều quan trọng hơn là chị thay đổi mục tiêu. Thay vì hỏi: “Tháng này mình có thể không mua gì?”, chị bắt đầu hỏi: “Có món nào mình thực sự cần mua không?”.

Hai câu hỏi nghe khá giống nhau nhưng dẫn đến hai cách tiêu tiền hoàn toàn khác. Một bên là cố nhịn trong thời gian ngắn. Một bên là học cách lựa chọn.

Và với chị Hương, bài học lớn nhất sau thử thách 30 ngày không phải số tiền gần 3 triệu đồng từng tiết kiệm được, mà là việc nhận ra: Tiết kiệm bền vững không đến từ việc cấm bản thân tiêu tiền. Nó đến từ khả năng phân biệt giữa thứ mình muốn ngay lúc này và thứ mình thực sự cần trong cuộc sống.