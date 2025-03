Nói về những mỹ nhân nổi đình đám của làng giải trí Hàn, Suzy là một trong số những cái tên mà ắt hẳn có nhiều khán giả nghĩ đến. Cô là một trong 4 tình đầu quốc dân của Kbiz và sau Suzy, chưa có thêm bất cứ mỹ nhân trẻ nào được ưu ái gọi với danh xưng mỹ miều này. Nét đẹp ngây thơ, thuần khiết như mối tình đầu trong bộ phim Architecture đã giúp Suzy trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều chàng trai xứ Hàn và cho đến nay, sắc đẹp vẫn luôn là lợi thế giúp cô tỏa sáng trong showbiz. Nét đẹp tự nhiên, thuần khiết cùng làn da trắng, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt cười đáng yêu, gương mặt của Suzy được các chuyên gia sắc đẹp đánh giá đạt tỉ lệ chuẩn và rất được ưa chuộng tại xứ kim chi.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một loạt hình ảnh ghi lại nhan sắc xinh đẹp của tình đầu quốc dân, trong đó có một bình luận nhận về vô số lời ủng hộ từ cư dân mạng. Người này viết "Tới cả sợi tóc của Suzy cũng cuốn hút, đẹp đẽ đến ngất ngây lòng người". Nhiều cư dân mạng cho rằng đây đích thị là thứ miêu tả đúng nhất về nhan sắc của Suzy khi mà cô đẹp hoàn hảo tới độ đến cả sợi tóc cũng cuốn hút hơn người.

Một bình luận khen ngợi Suzy nhận về tương tác cao

Đây chính là minh chứng cho câu "đến cả sợi tóc cũng cuốn hút" của Suzy

Không thể phủ nhận việc chính nhan sắc xinh đẹp đã giúp Suzy thuận lợi đá sân sang diễn xuất dù cô từng bị cho là diễn rất đơ. Thậm chí ngay bộ phim đầu tay là Dream High, Suzy đã được ẵm vai chính. Thực tế thì ở bộ phim này, Suzy bị chê bai thậm tệ vì cơ mặt cứng nhắc, đôi mắt mơ màng không thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật tuy nhiên điều này lại không ảnh hưởng gì đến thành tích của phim khi Dream High vẫn có rating vẫn cao chót vót. Sau thành công đầu đời, Suzy được các ông lớn "o bế", lăng xê hết mình, liên tục nhận hàng loạt dự án khủng và dĩ nhiên là toàn đóng vai chính. Dù vậy, vẫn phải khoảng 5 năm sau bộ phim đầu tay, đến tác phẩm Khi Nàng Say Giấc đóng cùng Lee Jong Suk, Suzy mới được cho là phần nào bớt đơ.

Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Suzy với bộ phim nổi đình đám Vagabond. Màn thể hiện xuất sắc đến khó tin trong tác phẩm này đã giúp Suzy thoát mác bình hoa di động, phần nào được công nhận với tư cách diễn viên thay vì idol lấn sân. Loạt dự án sau đó như Startup, Anna, Doona! càng giúp Suzy tỏa sáng nhiều hơn bao giờ hết, cả về diễn xuất lẫn nhan sắc.

Khoảnh khắc kinh điển ở Vagabond cũng là một minh chứng cho thấy "tới cả sợi tóc của Suzy cũng đẹp ngất ngây"

Trong năm 2025, Suzy dự kiến sẽ tái xuất trong bộ phim All the Love You Wish For cùng Kim Woo Bin, người bạn diễn ăn ý một thời của cô. Đây là bộ phim hài lãng mạn, giả tưởng, kể về một vị thần hàng nghìn năm tuổi thức dậy sau một giấc ngủ dài, gặp gỡ người nắm giữ 3 điều ước Ka Young. Dù phim mới chỉ nhá hàng vài hình ảnh đầu tiên nhưng khán giả đã phải xao xuyến trước nhan sắc của Suzy, đúng chất đến cả sợi tóc cũng quyến rũ.

Nguồn ảnh: Tổng hợp