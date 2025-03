Phim Hàn 18+ vừa chiếu đã được khen hay, nữ chính “điên rồ” đỉnh cao 100 điểm

Sau thành công vang dội từ Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, dòng phim y khoa Hàn Quốc đã thực sự trở lại sau một thời gian khủng hoảng với nhiều tác phẩm không thể lên sóng. Và mới đây nhất, tiếp nối sự thành công từ bộ phim đi trước, truyền hình Hàn lại cho ra mắt thêm một tác phẩm nữa khai thác trực diện câu chuyện của các y bác sĩ có tên Hyper Knife. Phim đánh dấu sự trở lại của Park Eun Bin, nữ hoàng rating thế hệ mới, sau hơn 1 năm vắng bóng kể từ bộ phim Castaway Diva.

Hiện tại, Hyper Knife đã lên sóng 2 tập đầu tiên và được gắn mác 18+ bởi rất nhiều những phân cảnh máu me, có thể gây ám ảnh liên quan đến công việc của đội ngũ nhân viên y tế. Phim kể về câu chuyện của một bác sĩ thiên tài đầy triển vọng, Jeong Se Ok (Park Eun Bin), người đã rơi xuống vực thẳm do một loạt các sự cố y tế. Sau khi bị tước giấy phép hành nghề, Se Ok đã làm việc tại một phòng phẫu thuật bất hơp pháp. Tại đây cô gặp lại Choi Deok Hee (Sol Kyung Gu), bác sĩ phẫu thuật thần kinh giỏi nhất thế giới cũng từng là thầy giáo của mình. Việc Deok Hee phải giao phó mạng sống của mình cho người học trò mà trước đó anh đã tàn nhẫn đuổi đi làm câu chuyện vượt xa mối quan hệ đơn giản giữa thầy và trò.

Sau 2 tập đầu, khán giả thực sự choáng ngợp trước kịch bản quá xuất sắc của bộ phim. Cuộc hội ngộ sau 6 năm của 2 thầy trò đã đẩy sự nghi ngờ của khán giả lên tới đỉnh điểm. Sự đan xen giữ lòng kính trọng với sự căm thù cũng dần được hé lộ khiến người xem không thể hình dung liệu trong quá khứ, chuyện gì đã xảy ra với 2 thầy trò này. Cảnh Se Ok siết cổ thầy giáo bằng ống truyền dịch và khoảnh khắc cô bùng nổ cảm xúc khi giẫm lên thuốc giảm đau của thầy Choi tạo nên sự căng thẳng đến nghẹt thở và kích thích sự tò mò về diễn biến trong tương lai của bộ phim.

Diễn biến nhanh chóng, đầy các nút thắt và sự chỉ đạo tài tình, chặt chẽ của đạo diễn ở 2 tập đầu đã mở ra tương lai tươi sáng cho Hyper Knife khi khán giả đặt kỳ vọng cực cao vào tác phẩm này. Đặc biệt, sau 2 tập đầu, màn lột xác quá xuất sắc của Park Eun Bin cũng làm tăng gấp đôi sự đắm chìm của khán giả. Thường xuất hiện với những vai diễn tươi sáng, nữ tính, lần này, Park Eun Bin lại vào vai một bác sĩ điên rồ, thô ráp, táo bạo, đầy sự nổi loạn và kiên định đến cùng với mục tiêu của mình. Hiện tại, màn trình diễn quá xuất sắc của cô đang khiến truyền thông và mạng xã hội Hàn chao đảo. Người ta liên tục dùng từ "điên rồ" để nói về cả nhân vật lẫn diễn xuất của nữ diễn viên.

Bình luận ủa khán giả:

- Phim hay mà tui choáng luôn, không thể tưởng tượng có một phim lại cuốn khủng khiếp như thế, phim y khoa Hàn mãi đỉnh.

- Eun Bin là một diễn viên tài năng đến mức điên rồ. Cô ấy rất đáng tin cậy trong mọi vai diễn, tôi không thể ngờ có ngày được thấy một Eun Bin bùng cháy như thế. 100 điểm cũng không nói hết được sự xuất sắc này.

- Căng thẳng tột độ nhưng vẫn có những phân cảnh hài hước nên mọi người có thể thử xem nhé, không bị nặng cảm xúc quá đâu. Park Eun Bin đỉnh lắm, cổ dễ dàng chuyển đổi giữa sự điên rồ, dễ thương và những cảnh hài hước. Tôi không có đủ mỹ từ để có thể khen ngợi về khả năng của Eun Bin nữa.

- Tập 1 hay nhưng tập 2 thì quá đỉnh!!! Thật sự lâu rồi mới có một bộ phim y khoa mà khiến tui đã như thế.