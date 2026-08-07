Tôi bị đánh ngay trong buổi hẹn hò, bạn gái cúi đầu thú nhận một sự thật phũ phàng: Đáng sợ nhất là chuyện này đã xảy ra 3 lần

Tôi đưa bạn gái đi ăn tối hôm đó với tâm trạng rất vui. Chúng tôi yêu nhau chưa lâu nhưng tôi khá nghiêm túc, thậm chí đã nghĩ đến chuyện lâu dài. Tôi không ngờ chỉ một bữa ăn bình thường lại khiến tôi rơi vào tình cảnh chẳng biết nên tiếp tục hay dừng lại.

Vừa ngồi xuống được một lúc, tôi thấy một người phụ nữ từ phía ngoài đi thẳng vào bàn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà ấy đã lao vào bạn gái tôi, kéo giật tóc tai, quần áo khiến cô ấy hoảng hốt.

Tôi lập tức đứng dậy can ngăn và kéo bạn gái ra phía sau. Tôi không nghĩ mình có thể đứng yên nhìn người yêu bị đánh trước mặt mình. Nhưng vừa quay sang, tôi đã bị một người đàn ông đi cùng người phụ nữ kia tát hai cái đau điếng.

Nhân viên nhà hàng phải chạy tới can, tôi còn dự định báo công an nhưng bạn gái kéo tay ngăn lại, bảo không phải làm to chuyện. Chính sự ngăn cản của bạn gái khiến tôi khó hiểu nên quyết tìm hiểu thực hư.

Và rồi tôi biết được lý do. Bạn gái tôi từng có quan hệ tình cảm với chồng của người phụ nữ kia trước khi quen tôi. Không phải tôi nghe nhầm. Cô ấy từng cặp bồ với một người đàn ông đã có gia đình.

Tôi ngồi chết lặng. Người phụ nữ kia nói mỗi lần gặp bạn gái tôi là bà ấy lại không kiềm được tức giận. Lần này đã là lần thứ 3. Hai người kia đã chấm dứt từ lâu, nhưng với bà ấy, chuyện đó chưa bao giờ thực sự kết thúc.

Ảnh minh họa

Tôi quay về hỏi bạn gái, cô ấy thừa nhận hồi trước do trẻ người non dạ nên tin người đàn ông đó. Sau khi biết chuyện ông ta đã có vợ con và bị bà vợ đánh một trận, cô ấy đã dứt khoát không còn liên hệ gì.

Tôi thực sự không biết phải nói gì. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhất là những chuyện xảy ra trước khi chúng tôi quen nhau nhưng thực sự chuyện này rất khó để tha thứ và bỏ qua.

Nếu hôm nay người phụ nữ ấy không lao vào giữa nhà hàng, liệu tôi có bao giờ biết được chuyện này?

Tôi càng nghĩ càng giận, trong lòng tôi cứ có một khoảng trống rất khó chịu. Tôi chưa nói chia tay, nhưng cũng không thể nói tiếp tục như trước.

Có lẽ điều tôi cần lúc này không phải một lời xin lỗi, mà là sự thật đầy đủ. Tôi chỉ không biết nếu biết hết rồi, tôi có còn đủ tin tưởng để nắm tay cô ấy đi tiếp hay không?