Tôi bàng hoàng ngã ngửa khi vô tình được có mặt ở nhà bạn trai nghèo khổ

Hai năm yêu nhau, tôi luôn tự hào vì mình chọn người bằng con tim chứ không phải bằng ví tiền. Anh là người tốt, tử tế, lại có chí tiến thủ. Qua những lời anh kể và vài bức ảnh cũ kỹ, tôi biết gia cảnh anh ở quê nghèo khó lắm, nhà cửa tuềnh toàng. Nhưng tôi chưa từng bận tâm, thậm chí còn tự hứa sẽ cùng anh cố gắng xây dựng tương lai.

Thế rồi cuối tuần qua, anh gọi điện giọng hốt hoảng báo mẹ bị ốm nặng, phải bắt xe về quê gấp nên đành lỡ hẹn với tôi. Nhìn anh lo lắng, lòng tôi như lửa đốt. Nghĩ bụng hai đứa yêu nhau đã lâu, đây là cơ hội để mình về thăm hỏi mẹ chồng tương lai, vừa thể hiện tình cảm, vừa đỡ đần anh lúc hoạn nạn. Nghĩ là làm, tôi lẳng lặng tìm bằng được địa chỉ nhà anh, đón xe về quê anh mà không báo trước để tạo bất ngờ.

Đến đầu làng, vì anh chưa từng cho tôi địa chỉ cụ thể nên tôi phải hỏi thăm người dân quanh đó. Kỳ lạ thay, khi tôi đọc tên anh và tên mẹ anh, mấy người trong làng đều nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại rồi chỉ tay về cùng một hướng: một căn biệt thự nhà vườn bề thế nhất vùng.

Lúc đó, tôi hoang mang tột độ. Linh tính mách bảo có gì đó sai sai, tôi không dám đường đột vào nhà mà chọn nép vào một góc khuất gần cổng để quan sát. Trong đầu tôi lúc ấy vẫn cố bấu víu vào một lý do: "Chắc mẹ anh làm giúp việc ở đây, hoặc anh chỉ đang thuê một góc nhỏ gần này thôi" .

Khoảng mười phút sau, cánh cổng sắt bề thế mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị, gương mặt có phần mệt mỏi bước ra sân. Tôi hít một hơi thật sâu, đánh liều chạy lại chào hỏi và hỏi thăm xem đây có phải nhà của anh không. Người phụ nữ nhìn tôi ngơ ngác một lát rồi gật đầu, dịu dàng bảo: "Đúng rồi cháu, đây là nhà nó. Bác là mẹ nó đây...".

Tai tôi như ù đi, chân tay bủn rủn không đứng vững. Căn biệt thự lộng lẫy này, người phụ nữ quý phái dù ăn mặc đơn sơ này... tất cả là sự thật sao? Hóa ra chẳng có "chàng trai nghèo vượt khó" nào cả. Người đàn ông tôi yêu hai năm qua, người mà tôi từng xót xa, từng sợ chạm vào lòng tự ái của anh, hóa ra lại là một thiếu gia ngậm thìa vàng, sống trong một cơ ngơi mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới.

Tôi hỏi thăm sức khỏe mẹ anh vài câu rồi lao thẳng ra bến xe, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi không thấy vui vì người yêu mình giàu có, tôi chỉ cảm thấy một sự bàng hoàng và cay đắng tột cùng. Cảm giác bị lừa dối suốt hai năm qua nó đau đớn lắm. Anh không tin tưởng tôi, hay anh muốn dùng cái mác "nghèo khổ" để thử thách lòng thủy chung của tôi? Sự tử tế, chân thành bấy lâu nay bỗng chốc nhuốm màu giả tạo và kịch bản. Giờ đây, đứng trước sự thật này, tôi hoàn toàn bế tắc. Tôi không biết phải đối diện với anh thế nào, và liệu tình yêu xây trên nền móng của một lời nói dối động trời như vậy, có còn xứng đáng để tôi tiếp tục hay không?