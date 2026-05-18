Lý do Elon Musk trải qua nhiều đời vợ, vô số người tình và có đến 14 con

Elon Musk luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một vị tỷ phú có cái đầu lạnh, người nuôi tham vọng đưa nhân loại chinh phục Sao Hỏa và tái định hình nền công nghệ toàn cầu. Thế nhưng, phía sau những hào quang vĩ đại ấy, đời sống tình cảm của ông lại là một chuỗi những nốt nhạc trầm bổng, phức tạp và đôi khi đầy mâu thuẫn. Bản thân người đàn ông quyền lực này từng thừa nhận một góc khuất yếu mềm trong tâm hồn mình trên tạp chí Rolling Stone:

"Nếu tôi không yêu, nếu không có một người bạn đồng hành lâu dài, tôi không thể hạnh phúc. Tôi không bao giờ muốn cô độc. Đi ngủ một mình giống như một sự chịu đựng vậy".

Nhìn lại lịch sử tình trường của Elon Musk qua dòng thời gian được ghi nhận, người ta sẽ thấy một hành trình không mệt mỏi của một thiên tài đi tìm lời giải cho bài toán mang tên "tình yêu".

Những cuộc hôn nhân đầu tiên: Nền móng và những rạn nứt

Elon Musk và Justine Wilson

Mối tình sâu đậm đầu tiên đưa Elon Musk vào cuộc sống gia đình là với nhà văn Justine Wilson. Cặp đôi kết hôn vào năm 2000 và cùng nhau bước qua nỗi đau tột cùng khi người con trai đầu lòng, Nevada Alexander, qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) khi mới 10 tuần tuổi. Vượt qua bi kịch, họ đã chào đón thêm 5 người con (một cặp sinh đôi và một cặp sinh ba) nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm trước khi chính thức ly hôn vào năm 2008.

Ngay sau khi khép lại chương sách đầu tiên, Musk tìm thấy bến đỗ mới bên nữ diễn viên người Anh Talulah Riley. Mối quan hệ của họ giống như một thước phim lãng mạn nhưng cũng đầy thăng trầm: kết hôn vào năm 2010, ly hôn năm 2012, rồi lại tái hôn vào năm 2013 và cuối cùng chính thức đường ai nấy đi vào năm 2016. Dù vậy, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Riley từng chia sẻ rằng Musk luôn khao khát một mái ấm thực sự, nhưng nhịp độ làm việc điên cuồng của ông chính là rào cản lớn nhất.

Elon Musk và Talulah Riley

Những bóng hồng giải trí và những mật mã tình yêu

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Musk bước vào một giai đoạn hẹn hò ngắn ngủi nhưng tốn nhiều giấy mực với minh tinh Amber Heard từ năm 2016 đến 2018. Mối tình này diễn ra vào thời điểm Heard đang trải qua cuộc ly hôn đầy thị phi với Johnny Depp, biến họ thành tâm điểm soi xét của truyền thông. Khi cuộc tình kết thúc, Musk không ngần ngại bày tỏ sự tổn thương của mình: "Tôi vừa chia tay bạn gái. Tôi thực sự đã yêu sâu sắc và vết thương đó đau đớn vô cùng".

Musk và Grimes

Nhưng có lẽ, mối quan hệ mang đậm tính "tương lai học" và lập dị nhất của Musk là với nữ ca sĩ cá tính Grimes (Claire Boucher). Bắt đầu từ năm 2018, cặp đôi liên tục thu hút sự chú ý bằng phong cách khác biệt. Họ cùng nhau chào đón ba người con: con trai X Æ A-Xii, con gái Exa Dark Sideræl và con trai út Techno Mechanicus. Dù tuyên bố "bán ly thân" vào năm 2021 để tập trung cho sự nghiệp riêng, Musk và Grimes vẫn duy trì sợi dây liên kết đặc biệt vì các con, cho dù đôi khi họ phải đối mặt với những tranh chấp pháp lý căng thẳng về quyền nuôi con.

Cấu trúc gia đình phi truyền thống ở Thung lũng Silicon

Một chương gây bất ngờ lớn trong đời tư của Elon Musk là mối quan hệ với Shivon Zilis, một giám đốc điều hành cấp cao tại Neuralink - công ty công nghệ sinh học do chính ông sáng lập.

Vào cuối năm 2021, Zilis đã sinh một cặp sinh đôi (Strider và Azure) với Musk thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đến đầu năm 2024, họ tiếp tục đón người con chung thứ ba. Việc có con với cấp dưới trong khi vẫn đang duy trì mối quan hệ phức tạp với Grimes đã đẩy đời tư của Musk vượt ra khỏi mọi quy chuẩn gia đình truyền thống, tạo nên một cấu trúc gia đình mang đậm phong cách phóng khoáng và thực tế của giới tinh hoa Thung lũng Silicon.

Trước một lịch sử tình trường đầy biến động với tổng cộng 14 người con, dư luận không khỏi có những cái nhìn khắt khe. Nhiều người cho rằng sự bất ổn trong các mối quan hệ và việc có con với nhiều người mẹ khác nhau phản ánh một lối sống có phần tự phụ, thiếu đi sự cam kết sâu sắc và trách nhiệm bình dị đối với một người vợ duy nhất.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách bao dung và khách quan hơn, đời sống cá nhân của Elon Musk dường như là sự phản chiếu trực tiếp từ triết lý sống mà ông theo đuổi. Musk từng nhiều lần công khai bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về thảm họa suy giảm dân số toàn cầu:

"Tôi đang cố gắng hết sức để giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu hụt dân số. Tỷ lệ sinh giảm thảm khốc là mối đe dọa lớn nhất mà nền văn minh nhân loại phải đối mặt".

Dưới lăng kính đó, việc ông nỗ lực sinh nhiều con không đơn thuần là sở thích cá nhân, mà là cách ông hiện thực hóa lý tưởng của mình cho tương lai nhân loại. Đối với một người đàn ông dành phần lớn cuộc đời để làm việc từ 80 đến 100 tiếng một tuần, tình yêu đối với ông không phải là sự ràng buộc bình yên, mà là một khoảng không gian để ông tìm kiếm sự thấu cảm, dù cách ông yêu có phần nổi loạn và khác biệt với thế giới.

Chuyện tình của Elon Musk chắc chắn không phải là một câu chuyện cổ tích lãng mạn kiểu mẫu. Đó là biên niên sử về một người đàn ông thiên tài, không ngừng tìm kiếm sự đồng điệu nhưng cũng sẵn sàng phá vỡ mọi ranh giới của xã hội để sống theo cách mình muốn. Cuối cùng, dù yêu hay ghét, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng: trong vũ trụ của Elon Musk, tình yêu cũng là một hành trình thám hiểm đầy mạo hiểm giống như cách ông đưa tàu vũ trụ bay vào không gian.