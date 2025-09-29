Mới đây, Tóc Tiên xuất hiện nổi bật tại một show diễn âm nhạc. Nữ ca sĩ khoe sắc vóc xinh đẹp cùng phong thái trình diễn nóng bỏng, nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Trên sân khấu, cô mang đến loạt bản hit quen thuộc với năng lượng bùng nổ, khiến khán giả không ngừng cổ vũ.

Ngay sau chương trình, Tóc Tiên được fan chời đợi, hào hứng bắt trọn mọi khoảnh khắc ra xe về nhà. Đáng nói, nhiều "thánh soi" phát hiện chiếc ô tô chờ đón Tóc Tiên rời sự kiện y hệt với chiếc từng xuất hiện trên trang cá nhân của Touliver. Không ít người cho rằng Tóc Tiên được chồng đón về, đây chính là động thái khẳng định tình cảm vợ chồng sau loạt tin đồn rạn nứt gần đây. Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, người cầm lái chiếc xe đón Tóc Tiên về không phải Touliver mà là tài xế trong ekip của nữ ca sĩ. Cùng thời điểm Tóc Tiên đi diễn, Touliver đăng ảnh làm việc trong phòng thu.

Tuy nhiên, việc Tóc Tiên được cho là sử dụng xe của Touliver cũng là một dấu hiệu gây bàn tán, cho rằng mối quan hệ cả hai không căng thẳng như lời đồn. Ngoài ra, cách đây không lâu, cư dân mạng cũng soi được Touliver vẫn đều đặn "thả tim" những bức ảnh của vợ.

Tóc Tiên nhanh chóng ra về trên chiếc xe hao hao với xe Touliver hay sử dụng

Tóc Tiên cực slay trong sự kiện tối 27/9

Chiếc xe đưa Tóc Tiên về nhà từng được Touliver đang trên trang cá nhân

Touliver đều đặn thả like hình của Tóc Tiên giữa loạt tin đồn gây xôn xao

Tóc Tiên - Touliver từng có thời gian yêu đương kín tiếng, hạn chế chia sẻ chuyện đời tưc trước công chúng. Phải đến năm 2020, hôn lễ giản dị nhưng đầy ấm áp ở Đà Lạt mới chính thức đánh dấu chặng đường hôn nhân của cả hai. Sau khi về chung một nhà, họ vẫn giữ lối sống thoải mái, tôn trọng công việc của nhau, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong vài sự kiện hoặc được bắt gặp trong đời thường. Cũng chính sự kín đáo và nhjej nhàng này mà mối tình Tóc Tiên – Touliver từng được coi là một trong những tình yêu đáng ngưỡng mộ của Vbiz, không ồn ào thị phi, không dùng đời tư để gây chú ý, thay vào đó tập trung cho sự nghiệp nghệ thuật.

Trong thời gian qua, hôn nhân của Tóc Tiên - Touliver liên tục trở thành đề tài bàn tán, từ việc cặp đôi ít xuất hiện cùng nhau cho đến nghi vấn không còn sống chung. Giữa bão tin đồn, Touliver thường xuyên cập nhật cuộc sống còn Tóc Tiên dành thời gian đi diễn, vui chơi cùng bạn bè. Hiện tại, cả hai vẫn giữ thái độ im hơi lặng tiếng trước mọi nghi vấn.