Tóc Tiên sắc vóc ngày càng nóng bỏng, 36 tuổi vẫn luôn tuân thủ 1 thói quen ăn uống bảo sao chẳng bao giờ sợ mỡ thừa, già xấu

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên vẫn giữ sức hút mạnh mẽ với công chúng nhờ hình ảnh gợi cảm, phong cách âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Ở tuổi 36, nữ ca sĩ sinh năm 1989 vẫn trung thành với những bộ trang phục sexy, cá tính, tôn trọn đường cong nóng bỏng, điều không phải nghệ sĩ nào cũng duy trì được khi bước sang ngưỡng trung niên.

Điều khiến khán giả nể phục nhất chính là vóc dáng nuột nà, vòng eo phẳng lì cùng rãnh bụng 1-1 rõ nét, thành quả của quá trình tập luyện và ăn uống có kỷ luật mà Tóc Tiên theo đuổi suốt nhiều năm. Trong số những nguyên tắc sống lành mạnh đó, có một thói quen ăn uống mà cô gần như chưa bao giờ phá vỡ: Không ăn vặt và không ăn đêm, "chìa khóa" giúp người đẹp không lo mỡ thừa, chậm già và luôn giữ hình thể săn chắc.

Vì sao thói quen này giúp Tóc Tiên giữ dáng suốt nhiều năm?

Xét dưới góc độ khoa học dinh dưỡng, việc hạn chế ăn vặt và ăn đêm mang lại lợi ích rất lớn cho vóc dáng lẫn sức khỏe chuyển hóa.

Thứ nhất, ăn vặt thường đi kèm thực phẩm giàu đường, muối và chất béo xấu, dễ làm dư thừa năng lượng trong ngày. Khi lượng calo nạp vào vượt quá nhu cầu, cơ thể sẽ chuyển hóa phần dư thành mỡ dự trữ, đặc biệt tập trung ở vùng bụng, khu vực rất khó giảm ở phụ nữ sau 30 tuổi.

Thứ hai, ăn đêm làm rối loạn đồng hồ sinh học. Theo nhiều nghiên cứu, ban đêm là thời điểm cơ thể ưu tiên nghỉ ngơi, sửa chữa tế bào, không phải lúc để tiêu hóa lượng thức ăn lớn. Việc ăn muộn khiến insulin tăng cao, làm giảm khả năng đốt mỡ và thúc đẩy tích trữ mỡ thừa, đồng thời ảnh hưởng xấu đến chất lượng giấc ngủ.

Việc Tóc Tiên duy trì thói quen không ăn vặt, không ăn đêm trong thời gian dài giúp cơ thể cô giữ được nhịp sinh học ổn định, hệ tiêu hóa "nhẹ gánh", từ đó mỡ bụng khó có cơ hội tích tụ. Đây cũng là lý do nhiều phụ nữ dù không ăn quá nhiều nhưng vẫn tăng cân, trong khi những người kiểm soát tốt thời điểm ăn uống lại giữ dáng bền vững hơn.

Để có sắc vóc đỉnh cao như hiện tại, Tóc Tiên không theo đuổi chế độ ăn cực đoan hay loại bỏ hoàn toàn bất kỳ nhóm chất nào. Ngược lại, cô ưu tiên thực phẩm lành mạnh, hạn chế tối đa dầu mỡ và gia vị nặng, đảm bảo cân bằng giữa đạm, tinh bột, chất béo tốt và chất xơ.

Có thời điểm, giọng ca sinh năm 1989 còn áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting), cố định bữa ăn cuối cùng trước 17h và nhịn đến khoảng 7-8h sáng hôm sau. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoảng thời gian "nghỉ ăn" đủ dài giúp cơ thể hoàn tất quá trình tiêu hóa, kích hoạt cơ chế sử dụng mỡ dự trữ làm năng lượng, đồng thời cải thiện độ nhạy insulin, yếu tố quan trọng để kiểm soát cân nặng và làm chậm lão hóa.

Trước những sự kiện quan trọng, Tóc Tiên cũng thường giảm tinh bột nhanh, tăng cường đạm và chất xơ trong thực đơn. Cách ăn này giúp cơ thể giảm tích nước, siết mỡ nhẹ, khiến đường nét hình thể trở nên sắc sảo, săn chắc hơn mà không gây mệt mỏi hay suy nhược.

Ngoài ăn uống, Tóc Tiên còn rất chăm làm 1 việc

Song song với kỷ luật ăn uống, Tóc Tiên thuộc típ người chăm vận động, coi tập luyện là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Cô thường kết hợp cardio với các bài tập chuyên sâu cho từng nhóm cơ, giúp tăng sức bền tim mạch, đồng thời xây dựng khối cơ săn chắc, yếu tố then chốt để giữ dáng và chống chảy xệ khi tuổi tác tăng dần.

Để phục vụ công việc biểu diễn, nữ ca sĩ còn duy trì tập nhảy đều đặn, thậm chí có giai đoạn luyện thêm võ thuật để nâng cao thể lực, phản xạ và độ linh hoạt. Theo khoa học, việc đa dạng hình thức vận động không chỉ giúp đốt cháy calo hiệu quả mà còn kích thích cơ thể sản sinh hormone tích cực, hỗ trợ làn da săn chắc, tinh thần trẻ trung.

Sắc vóc trẻ mãi không già của Tóc Tiên cho thấy, đẹp lâu không đến từ ăn kiêng khắc nghiệt, mà đến từ kỷ luật bền bỉ và lối sống thông minh. Không ăn vặt, không ăn đêm, ăn đúng, ăn sạch, vận động đều đặn và lắng nghe cơ thể là những nguyên tắc tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo nên sự khác biệt lớn theo thời gian.

Với phụ nữ bước sang tuổi trung niên, hành trình giữ dáng không phải là chạy theo số cân nặng, mà là xây dựng thói quen lành mạnh để cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng săn chắc và thần thái tự tin, giống như cách Tóc Tiên đang làm suốt nhiều năm qua.

(Nguồn ảnh: FB)