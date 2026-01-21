Nhiều người vẫn nghĩ mùi cơ thể là "đặc sản" của mùa hè - khi mồ hôi chảy ròng ròng, cơ thể nóng nực và hoạt động nhiều. Nhưng sự thật là, mùa đông mới là thời điểm mùi cơ thể âm thầm xuất hiện nhiều hơn, chỉ là chúng ta… ít để ý.

Theo chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản Mochizuki Rieko, giảng viên đặc biệt của Học viện Dinh dưỡng Hattori, môi trường sinh hoạt vào mùa lạnh lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây mùi phát triển.

Không đổ mồ hôi vẫn tiết ra gần 1 lít mỗi ngày

Nhiều người lầm tưởng rằng trời lạnh thì cơ thể không ra mồ hôi. Trên thực tế, ngoài mồ hôi "hữu hình" khi vận động hay trời nóng, con người còn tiết ra mồ hôi vô hình - không nhìn thấy, không cảm nhận rõ.

Ngay cả khi không vận động nhiều, lượng mồ hôi vô hình này vẫn có thể lên tới khoảng 900 ml mỗi ngày. Mồ hôi tự nó không có mùi, nhưng khi tiếp xúc với vi khuẩn trên da, chúng sẽ phân hủy các chất trong mồ hôi và sinh ra mùi khó chịu.

Vấn đề là vào mùa đông, vì không cảm thấy ướt hay nhớp nháp, nhiều người giảm tắm rửa, giảm thay quần áo, khiến mùi cơ thể tích tụ dần mà không hay biết.

Giày kín, ủ ấm kỹ - "thiên đường" của vi khuẩn gây mùi

Mùa đông, giày boots, giày bít mũi, tất dày là lựa chọn phổ biến để giữ ấm. Nhưng chính sự kín kẽ này lại tạo ra môi trường ẩm - ấm - ít thông thoáng, điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi.

Bàn chân là nơi có nhiều tuyến mồ hôi. Khi mồ hôi không thoát được, vi khuẩn phát triển mạnh, mùi hôi chân dễ trở nên nặng hơn so với mùa hè - dù người trong cuộc thường không nhận ra ngay.

Quần áo mùa đông dày và "giữ mùi" hơn bạn nghĩ

So với quần áo mùa hè mỏng nhẹ, quần áo mùa đông thường dày, nhiều lớp và ít thoáng khí. Điều này khiến mồ hôi khó bay hơi, dễ bị giữ lại trong sợi vải.

Nếu quần áo dày được mặc đi mặc lại nhiều ngày liên tục mà không giặt hoặc phơi thông thoáng, mùi mồ hôi và vi khuẩn sẽ tích tụ, tạo ra mùi khó chịu - dù bên ngoài trời rất lạnh.

3 thói quen đơn giản giúp cơ thể luôn dễ chịu suốt mùa đông

Để tránh tình trạng "trời lạnh mà vẫn có mùi", các chuyên gia khuyến nghị:

- Không mặc lặp lại quần áo dày nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt là áo len, áo khoác trong.

- Sau khi mặc, nên treo quần áo ở nơi thoáng gió, có thể xịt dung dịch khử mùi dành cho vải để hạn chế vi khuẩn.

- Giữ vệ sinh chân và giày dép: thay tất mỗi ngày, phơi khô giày, tránh đi một đôi giày liên tục nhiều ngày.

Mùi cơ thể không phụ thuộc hoàn toàn vào nhiệt độ, mà chịu ảnh hưởng lớn từ thói quen sinh hoạt và vệ sinh cá nhân. Mùa đông, vì chủ quan và "lười" hơn một chút, nhiều người vô tình để mùi khó chịu xuất hiện lúc nào không hay.

Giữ cơ thể sạch sẽ, quần áo thông thoáng. Đó là cách đơn giản nhất để mùa đông vẫn dễ chịu, tự tin và gần gũi với người xung quanh.

Đối với hầu hết những người chỉ bị hôi cơ thể, vấn đề này có thể không quá rõ rệt hoặc nghiêm trọng vào mùa đông khi họ đổ mồ hôi ít hơn so với mùa hè. Tuy nhiên, đối với những người bị chứng hôi nách (mùi cơ thể nặng), rất khó để loại bỏ mùi hôi khó chịu này bất kể mùa xuân, hè, thu hay đông. Đặc biệt là sau khi bị "giữ lại" bởi quần áo dày, mùi hôi tích tụ có thể so sánh với mùi tất hôi của bố mỗi khi cởi áo khoác. Không có loại lăn khử mùi nào có thể loại bỏ được mùi hôi khó chịu này. Vậy làm thế nào để cải thiện mùi hôi "nặng" của chứng hôi nách vào mùa đông?