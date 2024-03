Tóc Tiên hé lộ câu chuyện đằng sau khoảnh khắc ôm eo Lisa, bật mí tính cách thật ngoài đời của nữ idol

Khoảnh khắc Tóc Tiên và Lisa (BLACKPINK) chung khung hình gây sốt cõi mạng từ tối 14/3.

Tối 14/3, màn đọ sắc của Tóc Tiên bên Lisa (BLACKPINK) tại 1 sự kiện thời trang gây bão cõi mạng. Đứng cạnh nhau, hai nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc đẹp hoàn hảo, "mười phân vẹn mười". Tóc Tiên nổi bật với visual và thần sắc gợi cảm, còn Lisa lại thu hút sự chú ý với diện mạo thanh lịch, nền nã.

Có dịp gặp gỡ Lisa, Tóc Tiên không giấu được sự phấn khích, cảm giác vinh hạnh khi được chụp ảnh cùng và ôm eo nữ idol nổi tiếng. Trên trang cá nhân, giọng ca sinh năm 1989 khoe khoảnh khắc chung khung hình với thành viên nhóm BLACKPINK, kèm với dòng trạng thái: "Tôi nổi da gà khi đứng cạnh người phụ nữ ngọt ngào nhất này".

Tóc Tiên chụp ảnh cùng Lisa tại sự kiện, tạo nên khung hình gấp đôi nhan sắc

Nhan sắc cuốn hút, gợi cảm của Tóc Tiên và Lisa nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Trong cuộc trò chuyện với đồng nghiệp sau đó, Tóc Tiên tiếp tục khen ngợi Lisa là người ngọt ngào, dễ thương nhất sự kiện đêm qua. Cô đồng thời hé lộ tính cách ngoài đời của nữ ca sĩ sinh năm 1997. Theo Tóc Tiên, Lisa được vệ sĩ theo sát bảo vệ tại sự kiện. Dù vậy, cô đối với các khách mời xung quanh rất thân thiện, nhiệt tình và năng lượng. Chỉ cần có đồng nghiệp hỏi xin chụp ảnh cùng, Lisa liền vui vẻ đồng ý.

"Lisa có vệ sĩ bảo vệ rất chặt, nhưng chỉ cần hỏi là bạn ấy sẵn sàng chụp hình. Lisa sẽ kiểu 'Let’s go, let’s do it' (tạm dịch: Được thôi. Hãy cùng nhau chụp ảnh nào). Bạn ấy quá dễ thương luôn. Tiên nói thiệt là Tiên vẫn còn nổi da gà với khoảnh khắc đó", Tóc Tiên chia sẻ.

Phản ứng phấn kích của Tóc Tiên khi kể lại câu chuyện đằng sau bức ảnh chụp chung giữa nữ ca sĩ và Lisa

Tóc Tiên là mỹ nhân gợi cảm, có gu thời trang sành điệu và thời thượng ở showbiz Việt. Giọng ca sinh năm 1989 là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng lớn và xuất hiện ở nhiều sự kiện đình đám quy tụ các sao quốc tế. Tại sự kiện thời trang vào tối 14/3, nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc cũng đăng hình ảnh của Tóc Tiên và dành cho cô nhiều lời khen ngợi. Tờ News 1 có tiêu đề bài viết: "Tóc Tiên, nữ ca sĩ xinh đẹp Việt Nam thăm Hàn Quốc".

Thần thái, khí chất sang chảnh và gợi cảm của Tóc Tiên. Cô được tờ News1 khen là "Nữ ca sĩ xinh đẹp của Việt Nam"

Về phía Lisa, sau khi thông báo rời YG Entertainment, nữ thần tượng đang tích cực phát triển hoạt động cá nhân. Thời gian qua, cô tham gia nhiều sự kiện thời trang. Sắp tới đây, Lisa sẽ tham gia phần 3 của loạt phim nổi tiếng HBO The White Lotus. Dự án khởi quay quay vào tháng 2 ở Koh Samui, Phuket và Bangkok (Thái Lan).

Nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều của Lisa tại sự kiện thời trang