Han So Hee vướng nghi án làm "người thứ 3", nhưng Song Hye Kyo lại bất ngờ bị gọi tên vì điều này

Từ sáng nay (15/3), truyền thông và công chúng không khỏi xôn xao trước nghi vấn hẹn hò giữa Han So Hee và Ryu Jun Yeol, khi cả hai được cho là đi nghỉ cùng nhau ở Hawaii, Mỹ.

Thậm chí, trên mạng còn xuất hiện nghi vấn cho rằng, Han So Hee chính là nguyên nhân khiến Ryu Jun Yeol chia tay mối tình 7 năm với Hyeri.

Song Hye Kyo "ngồi không" cũng bị réo tên giữa ồn ào của Han So Hee

Giữa lúc vụ ồn ào của Han So Hee gây xôn xao mạng xã hội thì một cái tên khác bất ngờ leo Top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất vì liên quan tới mỹ nhân "Thế giới hôn nhân". Đó chính là Song Hye Kyo.

Theo đó, mạng xã hội Twitter liên tục chia sẻ lại bức hình photoshop ghép Song Hye Kyo và Han So Hee ngồi cạnh nhau. Không ít netizen bày tỏ sự khó chịu khi Song Hye Kyo bất ngờ bị "gọi tên" dù chẳng hề có chút liên quan nào trong vụ ồn ào của Han So Hee.

Trước đó, Han So Hee thường xuyên có những động thái thể hiện sự mến mộ với đàn chị. Từ việc lỡ nhấn nút "follow chỉ mình chị" cho tới liên tục thả tim, thậm chí là bình luận xác nhận "chủ quyền". Hành động của Han So Hee với Song Hye Kyo khiến người hâm mộ phát cuồng và liên tục "đẩy thuyền" hy vọng 2 người đẹp sẽ có cơ hội đóng chung trong một tác phẩm. Không những vậy, cộng đồng mạng còn bỏ công ghép một bức hình Song Hye Kyo và Han So Hee ngồi cạnh nhau trông như thật. Bức hình này đã trở thành chủ đề "siêu hot" thời điểm được tung lên mạng xã hội.