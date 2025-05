Từ năm 2021 đến nay, mối quan hệ giữa Jack (J97) và Thiên An chưa một lần êm đềm. Sau thời gian im lặng, tháng 5/2025, vụ việc bất ngờ “nổ lớn” khi Jack khởi kiện Thiên An, yêu cầu xác lập quyền làm cha và nuôi con gái.

Từ câu chuyện tình yêu bí mật đến vụ kiện gây tranh cãi, đây là toàn cảnh một trong những lùm xùm kéo dài nhất showbiz Việt.

Drama 4 năm kịch tính hơn phim

2021: Tình cũ bị phanh phui, con riêng bị chối bỏ?

Tháng 8/2021, trong lúc Jack đang ở đỉnh cao danh tiếng sau hàng loạt bản hit như Hoa hải đường, Laylalay, Đom đóm, mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn anh có con riêng và từng yêu nữ chính MV Sóng gió – Thiên An.

Ngày 8/8, hotgirl Thiên An gây chấn động showbiz khi bất ngờ lên tiếng chia sẻ việc đã từng yêu Jack (ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn) hơn 2 năm rồi. Sau đó cả hai cùng đón con gái Sol chào đời vào 1/4/2021. Nhưng do bất đồng quan điểm nên khi con gái được 20 ngày thì cả hai chia tay.

Nhưng trong suốt thời gian qua, nam ca sĩ không làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Đồng thời có nhiều cô gái nhắn tin làm phiền nên Thiên An lên tiếng về sự việc.

Jack sau đó đăng tâm thư xác nhận có con, xin lỗi khán giả, và tuyên bố sẽ “có trách nhiệm”. Tuy nhiên, điều khiến dư luận phẫn nộ chính là khoản chu cấp chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng/tháng, trong khi anh là ca sĩ thu nhập cao. Nhiều người chỉ trích Jack là "nghệ sĩ bạc tình, vô trách nhiệm, sống lỗi với con ruột".

Từ đó, Jack mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo, bị loại khỏi các gameshow lớn, và hình ảnh sụp đổ trong mắt công chúng. Thiên An trở thành mẹ đơn thân, lui về ở ẩn để nuôi con.

2022–2024: Im lặng là vàng?

Sau scandal, Thiên An giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ ảnh bé Sol. Cô không nhắc đến tên Jack, không than vãn, không phát ngôn nào gây chú ý. Chính thái độ này khiến nhiều người cảm phục. Họ gọi cô là "người mẹ bản lĩnh", "chị gái quốc dân" vì dám chịu trách nhiệm và nuôi con trong âm thầm.

Trong khi đó, Jack cố gắng trở lại âm nhạc nhưng không tạo được tiếng vang. Năm 2023, Jack ra mắt ca khúc mới nhưng vướng loạt chỉ trích “giả tạo”, “mượn nhạc để lấy lại cảm tình”. Không ít người kêu gọi tẩy chay nam ca sĩ này.

Năm 2025: Cơn bão lần 2 – từ ẩn ý đến kiện tụng

17/1/2025 – Người cũ "quay xe", bênh vực Jack

Một cô gái từng tố Jack lăng nhăng vào năm 2021 bất ngờ lên video đính chính, thừa nhận đã "hiểu sai" và "Jack là người tốt".

Netizen lập tức chia đôi: Một bên cho rằng Jack bị oan, bên còn lại chỉ trích cô gái "lật mặt như bánh tráng".

19/1/2025 - Bí mật động trời của Thiên An

Ngày 19/1/2025, Thiên An đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, tiết lộ về việc từng mang thai ba lần với bạn trai cũ.

Cô chia sẻ rằng hai lần đầu vào năm 2020, cô đã không giữ được con vì những lý do liên quan đến sự nghiệp và gia đình của bạn trai. Lần thứ ba, cô quyết định giữ lại đứa trẻ và sinh ra bé Sol.

26/5/2025 – Jack kiện Thiên An, yêu cầu quyền nuôi con

Sau nhiều ngày giữ im lặng, Jack tung "cú phản đòn" lớn nhất từ trước đến nay. Cụ thể Jack Gửi đơn tố cáo Thiên An, vì: Các bài viết trên Facebook của Thiên An vào tháng 1/2025 "gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và hình ảnh nghệ sĩ Jack".

Ngoài ra, nội dung quan trọng trong đơn kiện là yêu cầu xác lập quan hệ cha con. Giành quyền nuôi dưỡng hợp pháp bé Sol (Trần Nguyễn Yên Đan), sinh năm 2021. Trong thông cáo báo chí, đại diện Jack cho rằng: Thiên An đã cắt đứt liên lạc với Jack suốt 4 năm, ngăn cản nam ca sĩ gặp con, không cho thực hiện vai trò làm cha dù đã nhiều lần liên hệ".

Jack thể hiện mong muốn được "gần gũi và chăm sóc con như một người cha thực thụ", đồng thời "muốn pháp luật bảo vệ quyền làm cha".

Phản hồi ngay trong đêm của Thiên An

Ngay sau khi Jack khởi kiện, Thiên An xóa toàn bộ bài viết liên quan đến vụ việc, khóa bình luận trên mạng xã hội. Cụ thể, bài viết liên quan đến chuyện Thiên An mang thai 3 lần, "phốt" một nam ca sĩ vô trách nhiệm, bỏ rơi con được đăng tải vào tháng 1/2025 cũng đã biến mất trên Fanpage cùng các nền tảng mạng xã hội của Thiên An.

Chia sẻ với truyền thông, đại diện của nữ diễn viên cho hay hiện tại chưa nắm được những thông tin lan truyền trên mạng và cũng không nhận được thông tin gì từ toà án. Nếu có phản hồi gì sẽ thông tin với mọi người sau.

Trước những diễn biến căng thẳng này, công chúng vẫn đang chờ đợi động thái lên tiếng trực tiếp từ Thiên An để làm rõ bê bối tình ái kéo dài suốt 4 năm qua.

Đáng chú ý, trong các hình ảnh gần đây, Thiên An vẫn tiếp tục đăng ảnh bé Sol – cho thấy cuộc sống của hai mẹ con vẫn ổn định, đầy yêu thương. Tuy nhiên, việc cô không để Jack gặp con suốt 4 năm khiến dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về quyền lợi của bé.

Vụ kiện sẽ đi về đâu?

Hiện tại, Jack đang đệ đơn xác lập quyền làm cha và quyền nuôi dưỡng, tuy nhiên việc được tòa án chấp nhận hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Jack có thể sẽ phải chứng minh đủ điều kiện nuôi con tốt hơn mẹ về vật chất, tinh thần, và môi trường sống.

Trong khi đó, Thiên An đang là người trực tiếp nuôi dưỡng bé từ khi mới sinh ra, có lợi thế lớn trong luật pháp Việt Nam về việc trao quyền nuôi dưỡng cho mẹ, đặc biệt với trẻ dưới 7 tuổi.

Từ một mối tình nghệ sĩ đẹp đẽ, vụ việc Thiên An – Jack trở thành case study "kinh điển" về trách nhiệm làm cha, đạo đức người nổi tiếng và sự can thiệp của dư luận.

Người đau lòng nhất có lẽ không phải là bên thắng hay thua trong vụ kiện, mà là một cô bé 4 tuổi vô tội đang bị đặt giữa vòng xoáy pháp lý và truyền thông. Và đến lúc này, khán giả cũng cần ngừng chia phe – thay vào đó, hãy đặt câu hỏi: Làm sao để một đứa trẻ lớn lên trong yêu thương, chứ không phải trong tổn thương vì những lỗi lầm của người lớn?