Nhắc đến showbiz Việt trong năm 2021, chắc chắn không thể bỏ qua vụ bê bối gây chấn động dư luận liên quan đến nam ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) và nữ diễn viên Thiên An. Thời điểm đó, Jack đang là cái tên nổi bật hàng đầu trong giới trẻ, sở hữu loạt hit triệu view, lượng fan hâm mộ hùng hậu cùng lịch trình hoạt động dày đặc. Anh từng được kỳ vọng là "hiện tượng Vpop mới", thậm chí được ví như "gương mặt kế thừa thế hệ ngôi sao giải trí". Tuy nhiên, sự nghiệp đang trên đà thăng hoa của Jack bất ngờ bị chững lại khi scandal đời tư nổ ra

Tháng 8/2021, Jack bị T.V tố "bắt cá nhiều tay", lộ mối quan hệ với Thiên An



Đến đầu tháng 8/2021, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết cô gái tên T.V tố Jack "bắt cá hai tay". Trong bài đăng khi đó, cô này cho biết đã bắt đầu quan hệ yêu đương với nam ca sĩ từ tháng 3/2020. Vì cả hai dùng chung icould nên T.V vô tình thấy số điện thoại lạ, tra cứu trên Zalo thì phát hiện đó là thông tin của diễn viên Thiên An. Sau đó, cô nhiều lần hỏi Jack nhưng đều nhận được lời phản hồi khẳng định anh và Thiên An không có mối quan hệ gì đặc biệt. Tuy nhiên, thông qua cuộc trò chuyện riêng, T.V biết Jack và Thiên An đã có một cô con gái chung.

Chưa dừng lại ở đó, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm một cô gái có tài khoản tên Q cho biết cũng qua lại với Jack. Thời điểm đó, Q cho biết bị kiểm soát tin nhắn vì đối phương cho rằng chuyện tình cảm bị lọt ra ngoài sẽ không tốt. Điều khiến dân mạng bàn tán là nghi vấn Jack đã gặp Q trong khoảng thời gian nam ca sĩ vẫn duy trì mối quan hệ với cả Thiên An và T.V.

Bài đăng bắt nguồn cho bê bối tình ái của Jack và Thiên An

Ngoài ra, khi đó trên mạng xã hội xuất hiện tin nhắn gây sốc liên quan đến mối quan hệ giữa Jack và Thiên An. Theo nội dung được tung ra, K-ICM phải ngủ dưới sàn nhà và nhường phòng riêng cho Jack và Thiên An nghỉ ngơi. Mặc dù thông tin này chưa được xác thực, thời điểm đó người trong cuộc quyết im lặng nhưng cũng khiến netizen "dậy sóng". Ngoài ra, có giai đoạn nhiều người phát hiện ra Jack và Thiên An đã liên tục check in trong phòng riêng có thiết kế tương đối giống nhau. Không chỉ thế, cả hai còn bị soi nuôi chung thú cưng.

Jack và Thiên An đồng loạt lên tiếng xác nhận có con chung

Giữa lúc câu chuyện ngày càng căng thẳng, Thiên An chọn cách lên tiếng phản hồi. Trong bài đăng dài vào trưa ngày 8/8, Thiên An thừa nhận đã có con với Jack. Cụ thể, Thiên An tiết lộ mối quan hệ của cô và Jack được gia đình 2 bên ủng hộ, kéo dài tầm 2 năm. Tuy nhiên, chỉ sau tầm 20 ngày Thiên An sinh con đầu lòng thì cả hai quyết định đường ai nấy đi do bất đồng quan điểm sống. Ngoài ra, trong bài đăng lên tiếng, nữ diễn viên bày tỏ sự mệt mỏi, chán nản khi liên tục bị những cô gái lạ liên hệ để kêu cầu làm rõ quan hệ với Jack.

Giữa lúc Jack bị tố "bắt cá nhiều tay" thì mối quan hệ âm thầm, giữ kín nhiều năm của anh và Thiên An cũng bị lộ trước công chúng

Thiên An chia sẻ vào 4 năm trước: "Bạn bè 2 bên cũng đều biết sự hiện diện của nhau. Tụi mình có 1 bé gái xinh xắn chào đời vào ngày 1/4/2021. Nhưng trong quá trình yêu nhau, mình và anh ngày càng bất đồng quan điểm và không còn tiếng nói chung nên khi mình sanh Sol (tên ở nhà) đuợc 20 ngày thì cũng chấm dứt mối quan hệ với anh vào ngày 22/4/2021.

Những cô người yêu cũ của anh trong lúc mình mang thai đã bắt đầu liên hệ với mình. Mình cảm thấy hụt hẫng và đau lòng hơn khi hơn 1 năm qua, mình bị lừa dối và bị xem thường đến thế. Nếu như các bạn gái kia không liên hệ thì mình vẫn còn mong rằng tương lai mình và anh sẽ quay lại và cùng nhau chăm sóc con gái đầu lòng của chúng mình. Thật ra, những cô gái kia cũng như mình, cũng không biết mình bị lừa dối, cũng bị tổn thương. Nếu không nhờ các bạn ấy thì không biết mình sẽ bị lừa dối đến bao giờ. Mình đau vì mình chọn nhầm người, đau hơn là đã khiến con mình trở thành 1 đứa bé không có sự quan tâm của ba từ lúc mẹ bầu cho đến lúc lọt lòng. Từ lúc biết mang thai, tất cả mọi thứ mình đều làm 1 mình, từ khám thai, đi làm cho đến việc đi sanh con cũng vậy. Mình thông cảm cho công việc của anh áp lực nên không dành thời gian cho mẹ con mình, nhưng anh lại dành thời gian cho 2-3 cô gái khác thì đuợc".

Thời gian mang thai, Thiên An bị soi hint sống chung nhà với Jack

Sau 3 ngày ồn ào, Jack lên tiếng thừa nhận chuyện hẹn hò Thiên An, đồng thời xin lỗi công chúng vì những chuyện đời tư bị mang ra bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội. Cụ thể, Jack từng phản hồi: "Jack và Thiên An có biết nhau khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi Jack tách ra hoạt động riêng thì có gặp lại, từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào. Mong các bạn loại trừ những câu chuyện gán ghép với những người không liên quan, họ phải chịu gièm pha trên mạng xã hội.

Những ngày qua, Jack không thờ ơ với những lo lắng của khán giả yêu mến Jack đang gặp phải, nhưng ở những lúc căng thẳng như thế này Jack cần giữ một tinh thần sáng suốt để cùng gia đình liên hệ, tìm hiểu và giải quyết các khúc mắc và là nguồn cơn của sự việc hôm nay. Và khi mọi thứ đã rõ ràng hơn, Jack hiểu mình cần phải làm gì để thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân mình với những việc đã xảy ra. Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành".

Jack từng lên tiếng xác nhận đã có con với Thiên An

Sau khi dính drama, Jack dường như "mất tích" trên mạng xã hội suốt nhiều tháng liền. Đến tháng 7/2022, Jack chính thức tái xuất làng nhạc Việt nhưng lại vướng tranh cãi từ đạo nhạc đến việc dùng hình ảnh Messi trong MV. Mặc những tranh luận từ dân mạng, thỉnh thoảng Jack vẫn xuất hiện biểu diễn ở các sự kiện. Tuy nhiên, nam ca sĩ ít tương tác trên mạng xã hội cũng như khoe ảnh "sống ảo" nhiều như trước kia.

Đầu năm 2025, Thiên An tiếp tục tung thông tin gây sốc

Thiên An cho biết được Jack hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con. Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, Thiên An cho biết đã không nhận được tiền chu cấp nuôi con từ tình cũ Jack từ tháng 3/2022. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội rộ tin Thiên An được chuyển khoản 300 triệu đồng để lo cho con. Sau đó, phía đại diện của nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Đến đầu tháng 1/2025, ồn ào này lần nữa bị khơi lại. Thiên An không nhắc cụ thể tên ai, chỉ "vạch trần" chuyện tình với một ca sĩ nổi tiếng. Thiên An cho hay từng mang thai 2 lần vào năm 2020 nhưng đều không giữ được con, chỉ có bé Sol chào đời. Trong bài đăng này, Thiên An từng chia sẻ rằng sau khi rời công ty cũ, cô phát hiện mang thai lần đầu. Khi thông báo với bạn trai là một người nổi tiếng thì anh này đã khóc lóc, cầu xin cô không giữ đứa bé vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp, mất fan và vừa ký hợp đồng mới. Vì yêu và thương người mình chọn, cô đã đau lòng từ bỏ đứa con đầu tiên vào ngày 13/2/2020, trước sinh nhật của mình 10 ngày.

Thời gian sau, cô tiếp tục mang thai lần hai. Dù kiên quyết giữ con, nhưng lần này, mẹ của bạn trai đã can thiệp, khuyên cô bỏ con. Thiên An cho biết mình từng xem mẹ bạn trai như mẹ ruột nên hành động này của bà đã khiến cô bị tác động tâm lý nặng nề. Trong tâm trạng vừa lo sợ, vừa muốn bảo vệ sự nghiệp cho bạn trai, cô một lần nữa buộc phải từ bỏ con. Đứa bé thứ hai ra đi vào ngày 20/5/2020. Nữ diễn viên trải qua giai đoạn đau đớn thừa nhận đã khóc cạn nước mắt vì hai sinh linh nhỏ. Đến lần thứ 3 Thiên An quyết tâm giữ lại bé Sol và đối mặt với sự cô đơn, tổn thương.

Hiện tại, bài đăng liên quan đến sự việc này đã bị xoá trên trang cá nhân của Thiên An.

Hồi đầu năm 2025, Thiên An lần nữa lên tiếng kể chuyện lùm xùm đời tư với một nam ca sĩ

Mới đây nhất, Jack nộp đơn tố cáo Thiên An tung tin sai sự thật, đòi lại quyền nuôi dưỡng con gái

Mới đây nhất, trên Fanpage chính thức, J97 Entertainment đã phát thông cáo báo chí bác bỏ thông tin đời tự sai sự thật và truyền thông không chính xác về nghệ sĩ Jack - J97. Trong thông cáo mới nhất, Jack lần đầu lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con chung giữa nam ca sĩ và Thiên An. Phía Jack chia sẻ Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời.

"Cùng với những phát ngôn 'mập mờ' của bà Trần Nguyễn Thiên An đã khiến Jack - J97 không thể tiếp cận với bé T.N.Y.Đ. Nhưng khi để thực hiện một mục đích khác thì Nghệ sĩ Jack - J97 lại bị gắn mác là một ngừoi cha bỏ con, chúng tôi thiết nghĩ việc xác nhận chính danh trong vấn đề này cần phải được làm rõ. Vì thế, Nghệ sĩ Jack - J97 đã nộp đơn khởi kiện đến Toà án nhân dân có thẩm quyền để xác định cha con với bé T.N.Y.Đ, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được Toà án giải quyết. Qua đây, chúng tôi cũng rất mong bà Trần Nguyễn Thiên An sẽ tích cực hợp tác, tránh để vụ việc kéo dài gây ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của trẻ thơ, quan trọng là không thể để bé chịu tổn thương khi mang tiếng suốt đời là đứa trẻ bị cha bỏ rơi", văn bản nêu rõ.

Liên hệ với phía Thiên An để tìm hiểu sự việc. Đại diện của nữ diễn viên cho hay hiện tại chưa nắm được những thông tin lan truyền trên mạng và cũng không nhận được thông tin gì từ toà án. Nếu có phản hồi gì sẽ thông tin với mọi người sau.