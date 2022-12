Selena Gomez có đề cử Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp: "Giấc mơ thành sự thật"

Selena Gomez đã có đề cử Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình nhờ series phim truyền hình Only Murders in the Building. Cụ thể, cựu ngôi sao Disney được đề cử ở hạng mục Màn trình diễn xuất sắc nhất của một nữ diễn viên series truyền hình hài kịch/nhạc kịch tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2023.

Chỉ một ngày sau khi danh sách đề cử được công bố, Selena Gomez đã không thể giấu nổi niềm hạnh phúc và vui mừng của mình. Nữ diễn viên đã đăng tải một đoạn video của bản thân khi nói về mục tiêu sự nghiệp, video này vốn được lên sóng từ năm 2011.

Trong video, Selena chia sẻ về việc cô coi trọng sự nghiệp diễn xuất hơn sự nghiệp ca hát. "Tôi nghĩ nếu như được giải Grammy thì cũng thực sự là một vinh dự, tất nhiên rồi. Thế nhưng tôi thích được nhận giải Quả cầu vàng hoặc là giải Oscar hơn", Selena chia sẻ về ước mơ của mình.

Hình ảnh Selena Gomez trong series phim "Only Murders in the Building". (Ảnh: Hulu)

Phía dưới đoạn video này, ngôi sao 30 tuổi bình luận: "Đúng là giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi đã được đề cử cho giải Quả cầu vàng rồi, tôi cần phải hét lên thôi".

Đối với Selena Gomez, việc được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên tại lễ trao giải Quả cầu vàng là một vinh dự lớn. Selena chính thức theo nghiệp diễn viên từ năm 2002 với loạt phim dành cho trẻ em Barney & Friends. Tuy nhiên, trong 20 năm sự nghiệp, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên nhận được đề cử cho giải Quả cầu vàng danh giá.

Cạnh tranh trong hạng mục này còn có nhiều ứng cử viên nặng ký khác như Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Jenna Ortega (Wednesday) và Jean Smart (Hacks).

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp vào 10/1/2023.