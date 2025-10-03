Tổ visual đúng là độ riêng mỹ nam này: Muốn cao quý có cao quý, muốn tà mị có tà mị, đẹp không thể nào chịu nổi

Bộ phim Nhất Tiếu Tùy Ca mới ra mắt hôm 2/10 là dự án đánh dấu sự trở lại của Trần Triết Viễn với thể loại cổ trang. Sau ngày đầu phát sóng, mỹ nam sinh năm 1996 đang nhận được vô số những lời khen ngợi từ khán giả nhờ diễn xuất và nhan sắc ấn tượng.

Trần Triết Viễn đẹp vô cùng ở phim cổ trang Nhất Tiếu Tùy Ca.

Thực tế, việc Trần Triết Viễn được công nhận diễn xuất là điều không bất ngờ, khi anh vốn là cái tên có thực lực ổn trong hàng ngũ sao nam trẻ. Dẫu vậy về phần nhìn, anh chàng từng khiến fan lo lắng.

Lý do cho sự lo lắng này là bởi Trần Triết Viễn từng gây thất vọng toàn tập với các tạo hình cổ trang trong Lang Quân Không Như Ý và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Không chỉ vậy, Nhất Tiếu Tùy Ca còn được chỉ đạo sản xuất bởi Chu Duệ Bân, người nổi tiếng với những góc quay thảm họa ở Ninh An Như Mộng và Tích Hoa Chỉ. Thế nhưng khi phim chiếu, ai nấy đều ngạc nhiên tột độ khi Trần Triết Viễn đẹp đến phong thần dưới ống kính Chu Duệ Bân.

Sẽ không quá chút nào khi nói Nhất Tiếu Tùy Ca là bộ phim chứng kiến đỉnh cao nhan sắc cổ trang của Trần Triết Viễn.

Anh mang đến khí chất cao quý của một hoàng tử, có sự oai phong của vị tướng trên sa trường, đồng thời cũng toát lên chất tà mị, khôn ngoan và lọc lõi. Không chỉ vậy, những góc quay cận cảnh, lia và xoay máy quay mang thương hiệu Chu Duệ Bân, tất cả đều không thể khiến cho Trần Triết Viết bị dìm nhan sắc. Trái lại, từng đường nét trên gương mặt anh đều trở nên cực kỳ điện ảnh, khiến khán giả ngắm hoài không chán.

Dưới ống kính Chu Duệ Bân, Trần Triết Viễn mang đến một Phượng Tùy Ca đẹp đến nao lòng.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Trần Triết Viễn ở Nhất Tiếu Tùy Ca:

- Công nhận lúc quay nghe tên bác Bân là lo ngang. Nhưng Trần Triết Viễn đã vượt qua được thử thách của bác. - Mấy phim khác trông ổng cũng bình thường mà phim này thấy đẹp dữ trời, nhìn ma mị ghê. - Chú Bân khi thấy những nhận xét này kiểu: Đó mấy người sáng mắt chưa, bao năm qua thật oan ức. - Phim hay nha, đại hoàng tử ảnh đẹp, ảnh ngầu, ảnh điên. - Phim có nhiều góc quay đẹp hơn mong đợi, tới giờ cảnh quay thật, nhìn không giả trân là điều mình thích nhất.

Nói thêm về Nhất Tiếu Tùy Ca, bộ phim này thuộc thể loại ngôn tình cổ trang do Trần Triết Viễn và Lý Thấm đóng chính. Trong phim, hai nhân vật Phó Nhất Tiếu và Phượng Tùy Ca vốn thuộc 2 quốc gia đối lập, tưởng như trời sinh để làm kẻ thù. Thế nhưng rồi, định mệnh khiến cho họ phải lựa chọn hợp tác cùng nhau. Giữa vòng xoáy âm mưu tranh đoạt quyền lực, Nhất Tiếu - Tùy Ca nhiều lần phải đối diện với sóng gió, nhưng họ vẫn luôn trở thành điểm tựa của đối phương. Dần dần, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi, một tình yêu được nảy sinh giữa nguy cơ trùng trùng.

Ngắm thêm một vài hình ảnh đẹp khác của Trần Triết Viễn ở phim Nhất Tiếu Tùy Ca: