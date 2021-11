Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi ngừng ăn thực phẩm chứa chất này vì có khả năng gây "tắc nghẽn" mạch máu và ung thư cho cả gia đình cực nhanh

Tắc nghẽn mạch máu có thể gây ra các bệnh tim mạch, mạch máu não, đặc biệt là nhồi máu não. Bệnh thường đến đột ngột, nếu không phát hiện kịp thời sẽ dễ gây ra một số di chứng, thậm chí là mất mạng. Nhiều trường hợp tắc nghẽn mạch máu là do chế độ ăn kém khoa học, vì vậy chúng ta nên quan tâm hơn đến vấn đề này để điều chỉnh chế độ ăn sao cho phù hợp.

Các mạch máu nằm rải rác khắp các mô trên cơ thể, một khi bị tắc nghẽn sẽ gây không ít biến chứng cho tim mạch, mạch máu não.

Trường hợp của anh Lý (42 tuổi, làm nghề lái taxi, sống tại Trung Quốc) là một ví dụ. Mấy tháng trước anh Lý cảm thấy chóng mặt, tê bì tay chân, lúc đó anh chỉ nghĩ do mình ít khi tập thể dục nên mới bị như vậy. Nhưng mới tuần trước, anh Lý đi làm về lúc 3h sáng, sau khi ăn cơm liền thấy mắt mũi tối sầm và ngất xỉu.

Nghe tiếng cốc vỡ trong nhà bếp, vợ anh Lý nghe thấy và vội vàng gọi cấp cứu đưa chồng đến bệnh viện. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, bác sĩ kết luận anh Lý bị nhồi máu não do tắc nghẽn mạch máu. Dù đã được các bác sĩ làm phẫu thuật nhưng anh Lý vẫn không thể qua khỏi.

Anh Lý vốn không phải người nghiện rượu, càng không hút thuốc lá, vì sao căn bệnh này lại có thể xảy ra?

Theo bác sĩ, nguyên nhân rất có thể là do thói quen sinh hoạt kém khoa học của anh Lý. Anh thường làm việc về đêm và đi ngủ vào lúc sáng sớm. Hơn nữa, món tủ của anh Lý là gà rán mua ngoài nhà hàng. Món gà rán công nghiệp này là một thực phẩm có chứa chất béo chuyển hóa và hàm lượng cholesterol cao. Nếu một người thường xuyên ăn loại thực phẩm chiên rán thì chất béo sẽ tích tụ trong các thành mạch máu, dễ dàng hình thành huyết khối, làm tắc nghẽn mạch máu, khiến máu không đủ cung cấp cho não và gây nhồi máu não.

Nếu muốn giữ mạch máu được hanh thông, cần tránh tiêu thụ các loại thực phẩm có chứa chất béo chuyển hóa - loại thực phẩm mà Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo từ lâu.

Thực phẩm có chứa chất béo chuyển hóa - loại thực phẩm mà WHO kêu gọi nên tránh xa



Vào ngày 14/5/2018, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo về một chất vô cùng nguy hiểm, gây tử vong cho hơn 500.000 người mỗi năm đó chính là chất béo chuyển hóa (trans fat) - hay còn được gọi với biệt danh "chất béo quỷ". WHO khuyến khích thay thế chất béo chuyển hóa bằng các loại chất béo và dầu có lợi cho sức khỏe hơn.

Chất béo chuyển hóa là các axit béo không bão hòa, thường xuất hiện trong dầu hydro hóa một phần (PHO). PHO được tạo ra bởi quá trình hydro hóa công nghiệp. Loại dầu này có thể chịu được nhiệt độ cao lặp đi lặp lại mà không thay đổi, có giá thành rẻ nên rất lý tưởng cho các món chiên kỹ hoặc thức ăn nhanh. Đặc biệt là gà rán, cá chiên giòn, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và mì xào...

Ngoài ra, bơ động vật cũng là nguyên liệu có chứa nhiều chất béo bão hòa.

Chất béo chuyển hóa thường được sử dụng trong thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh vì chúng có giá rẻ.

WHO khuyến cáo rằng lượng chất béo chuyển hóa nên được giới hạn dưới 1% tổng năng lượng ăn vào, nghĩa là dưới 2,2g/ngày với chế độ ăn 2.000 calo. Nếu vượt quá, có thể khiến một người tăng nguy cơ tử vong do mắc bệnh về mạch máu tim mạch và mạch máu não. Trên thực tế, chất béo chuyển hóa là nguyên nhân gây ra khoảng 500.000 ca tử vong sớm do bệnh tim mạch vành mỗi năm trên khắp thế giới.



Không những gây hại cho tim mạch, thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa còn được chứng minh có thể gây béo phì, ung thư.

Để tránh tiêu thụ chất béo chuyển hóa, các gia đình nên tăng cường các loại thức ăn có nguồn gốc từ thiên nhiên như rau quả, trái cây, ngũ cốc... Có thể sử dụng dầu ô liu, dầu đậu nành... để thay thế.

Khi mạch máu bị tắc nghẽn, cơ thể sẽ có 3 triệu chứng rõ ràng

1. Tê bì chân tay: Chân tay nằm ở vị trí cuối cùng của cơ thể, khi mạch máu bị tắc nghẽn, máu không được đưa đến bộ phận này kịp thời sẽ xảy ra hiện tượng tê bì.

2. Ngáp thường xuyên: Mạch máu não bị tắc nghẽn sẽ khiến não không được cung cấp đủ máu, lúc này việc ngáp thường xuyên sẽ xuất hiện để tăng cường việc hấp thụ oxy.

3. Thường xuyên chóng mặt: Nhiều người xem thường dấu hiệu chóng mặt và cho rằng đó là chuyện vặt, nhưng trên thực tế những người thường xuyên chóng mặt cũng có thể là do tắc nghẽn mạch máu não và không được cung cấp đủ máu.