Chiều nay, buổi lễ trao sash Miss Universe 2025 - một trong những sự kiện quan trọng nhất của cuộc thi - đã trở thành tâm điểm tranh cãi vì tình huống chưa từng có. Theo đó, ông Nawat - chủ tịch Miss Universe Thailand - đã bất ngờ làm rõ câu chuyện nhiều thí sinh từ chối tham gia quảng bá các hoạt động do đơn vị chủ nhà phát động.

Căng thẳng bùng nổ khi một thí sinh đứng dậy phản đối. Ông Nawat được cho là đã quát mắng và nói cô thiếu lịch sự, khiến người đẹp lập tức đáp trả: "Ông cũng đâu có lịch sự với tôi". Không khí trong khán phòng nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Ông Nawat gọi bảo vệ vào, khiến nhiều thí sinh bật khóc, la ó, thậm chí tuyên bố bỏ thi và đứng lên định rời khỏi hội trường. Trước phản ứng đó, ông Nawat lớn tiếng cảnh cáo: "Ai đứng dậy ra về thì khỏi thi nữa". Chỉ vài giây sau, livestream buổi lễ bị cắt đột ngột, để lại sự bàng hoàng cho toàn bộ thí sinh và khán giả theo dõi.

Các thí sinh Miss Universe bỏ ra về vì hành động của ông Nawat

Sau thời gian ngắn gián đoạn, buổi trao sash sau đó vẫn tiếp tục với sự vắng mặt của ông Nawat. Trên trang cá nhân, đại diện Miss Universe Vietnam 2025 - Hoa hậu Hương Giang - gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái giữa loạt drama căng của cuộc thi. Cụ thể, Hương Giang viết: "Dạ chắc em thay váy khác xem thế nào...". Phản ứng lầy lội của nàng hậu và đại ý muốn "đổi vía" sau những giây phúc hỗn loạn khiến dân mạng như được thư giãn giữa giờ.

Dưới bài đăng, nhiều netizen hỏi thăm Hương Giang hiện tại có ổn không. Không ít cư dân mạng lo lắng tình hình thi cử sắp tới của Miss Universe. Bên cạnh đó có người chia sẻ meme "ở đâu có drama ở đó có Hương Giang". Bởi lẽ, không chỉ ở Miss Universe 2025 mà ở nhiều thời điểm khác, bằng một cách tình cờ nào đó mà Hương Giang luôn có mặt để chứng kiến những "khoảnh khắc cảm lạnh".

Hương Giang có chia sẻ lầy lội giữa drama ở Miss Universe

Theo đó, trước khi là người có mặt chứng kiến drama ngập ngụa của Miss Universe 2025, Hương Giang từng liên tục xuất hiện trong những khoảnh khắc bùng nổ khác. Còn nhớ hồi năm 2022, Hương Giang ngồi giữa bàn tiệc được cho là "căng thẳng" nhất Vbiz - nơi Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà chạm mặt sau thời gian dài vướng tin rạn nứt.

Đến 2024, tại một sự kiện, nàng hậu tiếp tục chứng kiến màn hội ngộ Diệp Lâm Anh - chồng cũ Đức Phạm tại sự kiện. Khi cả hai xuất hiện trong cùng khung hình, dân mạng lập tức "bắt sóng" drama. Hương Giang, tất nhiên, lại vô tình lọt vào tâm điểm. Và mới đây, khi Hương Giang trở thành Miss Universe Vietnam 2025 dự thi tại Thái Lan thì cũng là lúc cuộc thi đang trở thành nơi xảy ra những tranh cãi chưa từng có trong lịch sử.

Bằng một cách tình cờ nào đó, Hương Giang luôn có mặt chứng kiến những khoảnh khắc có 1-0-2

Tuy nhiên, sau những tiếng cười và bình luận hài hước, nhiều người cũng bắt đầu bày tỏ sự lo lắng trước loạt diễn biến đang ngày càng căng thẳng tại Miss Universe 2025. Cuộc thi vốn được kỳ vọng là nơi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và truyền cảm hứng của phụ nữ toàn cầu, nhưng giờ lại trở thành tâm điểm tranh cãi vì cách ứng xử và tổ chức.