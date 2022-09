"Tố cáo đối tượng hiếp dâm là hành vi dũng cảm"

Hướng dẫn viên tên L. (Ảnh: NVCC)

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (trưởng VP luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP Hà Nội) - người bào chữa cho nạn nhân L., cơ quan điều tra đã và đang quyết liệt thu thập tài liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định pháp y để củng cố hồ sơ vụ án, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn các quyết định tố tụng.

“Sau khi có các quyết định tố tụng, luật sư và bị hại sẽ lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì để làm việc, nhận các thông báo quyết định tố tụng liên quan” - Luật sư Nguyễn Anh Thơm thông tin.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng đánh giá cao quyết tâm của nạn nhân khi đã đứng lên tố cáo kẻ xâm hại, chứ không nhận tiền để “cho qua” vụ việc. Do đó, luật sư Nguyễn Anh Thơm quyết định bào chữa miễn phí cho nạn nhân L. trong vụ việc này.

Trao đổi với VOV.VN, Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (trưởng VP luật sư Chính pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc chị L. tố cáo đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm là rất dũng cảm. Điều đó cho thấy chị đã vượt qua được trở ngại về mặt tâm lý để quyết tâm đưa sự việc ra ánh sáng, làm cơ sở để các cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý đối tượng theo đúng pháp luật.

“Pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm và quyền tự do tình dục của mọi công dân. Hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền tự do thân thể, tự do tình dục của công dân, đáng bị lên án và xử lý” - Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Tuy nhiên, để đưa hành vi này ra ánh sáng thì trước hết phải cần đến sự quyết tâm của nạn nhân. Theo quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự về tội Hiếp dâm và Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự, muốn khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại thì hành vi hiếp dâm đòi hỏi phải có đơn trình báo tố giác tội phạm, yêu cầu xử lý đối tượng vi phạm thì cơ quan điều tra mới vào cuộc.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết: Sau khi nhận được đơn thư trình báo tố giác tội phạm của nạn nhân, cơ quan điều tra sẽ xem xét thụ lý tin báo; đưa nạn nhân đi thăm khám và giám định pháp y tình dục; thu thập các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và có thể giám định gen đối với tinh dịch để lại cho người nạn nhân. Đồng thời khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nghi phạm, lời khai của người làm chứng và thu thập các dấu vết làm căn cứ chứng minh tội phạm.

Tiến sĩ - luật sư Đặng Văn Cường



“Trường hợp đối tượng thực hiện hành vi nhưng không thừa nhận hành vi của mình thì cơ quan điều tra phải chứng minh bằng các chứng cứ. Chứng cứ chứng minh hành vi quan hệ tình dục đã diễn ra sẽ căn cứ vào lời khai của người bị hại, căn cứ vào dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân và trên hiện trường vụ án.

Đồng thời chứng cứ khoa học, khách quan, quan trọng nhất là kết quả giám định pháp y tình dục cho thấy đã có hành vi xâm hại tình dục xảy ra” - Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Nạn nhân L. chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra cô vẫn liên tục bị ám ảnh, cảm thấy sợ hãi khi đi ra ngoài.

"Tôi giờ không dám đi ra ngoài, không biết hàng xóm và mọi người sẽ nghĩ gì nữa" - chị L. cho biết và mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, tiến hành xử lý nghiêm kẻ gây án để không diễn ra tình trạng tương tự.