Nữ hướng dẫn viên du lịch kể lại đêm kinh hoàng khi bị kẻ xấu đột nhập vào phòng hiếp dâm

Chị L. trong một chuyến đi du lịch Hà Giang. Ảnh NVCC

Liên quan đến vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm tại homestay ở Hà Giang, ngày 22/9, chị T.N.L. (29 tuổi, ở Hà Nội, nạn nhân trong vụ việc) cho biết, sau khi làm việc với Công an huyện Hoàng Su Phì để tố cáo đối tượng có hành vi xâm hại mình, chị đã trở về Hà Nội.

Nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm chị L. được xác định là Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang). Hiện đối tượng Mềnh đã bị Công an huyện Hoàng Su Phì tạm giữ hình sự.

Kể lại sự việc, chị L. cho biết, đó là một đêm kinh hoàng đối với bản thân chị. Theo chị L., ngày 14/9, chị dẫn một đoàn du khách lên Hà Giang để du lịch và tham quan. Do đoàn khách đông nên phải tách ra thành nhiều nhóm nhỏ ở tại các khách sạn và có cả homestay khác nhau, trong đó đoàn của chị L. nghỉ tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì).

Tối 17/9, sau khi ăn cơm cùng đoàn du khách, chị L. về phòng lúc 22h30. Tới khoảng 1h30 ngày 18/9, chị L. đang ngủ say thì bất ngờ xuất hiện một người đàn ông lẻn vào phòng và khống chế, cưỡng ép chị quan hệ tình dục.

"Lúc đó do chỉ có một mình nên tôi không dám kêu cứu vì sợ đối tượng sẽ ra tay. Tôi giả vờ thỏa hiệp rồi lấy tay bật đèn ngủ trên đầu giường để nhìn mặt kẻ hiếp dâm.

Đến sáng 18/9, tôi có gọi cho quản lý của homestay để trình báo sự việc, đồng thời muốn họ can thiệp để báo chính quyền và công an, nhưng phía homestay lấy lý do là chủ nhật nên chính quyền không làm việc. Tôi không thể ngờ họ lại vô tâm trước sự việc lớn như vậy", chị L. nói và cho biết, sau khi bị cưỡng bức, bản thân chị rất hoảng loạn và đã khóc rất nhiều.

Chiều 18/9, chị L. đã trực tiếp gọi điện cho phía chính quyền để nhờ can thiệp. Sau đó chị cũng gọi cho phía luật sư để nhờ trợ giúp về pháp lý.

"Gần 2 ngày sau khi xảy ra sự việc, Mềnh đưa cả vợ con hắn lên để xin tôi tha thứ và bỏ qua. Hắn còn làm cả phong bì bên trong có tiền, mục đích không muốn tôi tố cáo sự việc lên cơ quan chức năng, nhưng tôi quyết tâm không thỏa hiệp, tôi chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chị L. bày tỏ.

Đối tượng Triệu Tạ Mềnh đã bị công an bắt giữ.

Điều khiến chị L. phẫn nộ đó chính là thái độ của những người quản lý khu du lịch, khi xảy ra vụ việc không hề xin lỗi, không hề đứng về phía người bị hại mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách đền bù tiền.

"Qua sự việc của tôi, tôi cũng xin kêu gọi tất cả các bạn nữ đã từng bị sàm sỡ, từng bị quấy rối tình dục và những ai là nạn nhân bị hiếp dâm khi đi du lịch ở đây hãy mạnh dạn làm đơn tố giác. Có như vậy mới làm trong sạch được môi trường du lịch nơi đây, đảm bảo an toàn cho những du khách khi đi du lịch", chị L. nói.

Chị L. cho biết, hiện tại chị đang rất lo lắng, không biết bản thân sẽ đối diện với gia đình như thế nào, khi bố mẹ biết được sự việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Hoàng Su Phì làm rõ.