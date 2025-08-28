Trong không khí hân hoan của buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân đã có mặt ở hai bên lề đường từ rất sớm để “cắm trại” chờ xem diễu binh. Để có đủ năng lượng cho khoảng thời gian chờ đợi khá dài, mọi người thường mang theo những món ăn nhẹ mà chắc bụng như xôi, bánh mì, trứng luộc và hoa quả.

Bên cạnh đó, nhiều hàng quán quanh các khu vực có đoàn diễu binh đi qua cũng tranh thủ bán đồ ăn để phục vụ khách trong những ngày này. Ngoài các hàng quán đang hoạt động từ trước, nhiều quầy hàng di động mọc lên san sát bày bán đủ thứ món như đồ ăn, nước uống và các món đồ cổ vũ…

Đơn cử như quầy hàng của chị Hồng trên phố Tây Sơn, tận dụng vị trí nhà mặt tiền, gia đình chị đã mở một quầy hàng nhỏ bán đồ ăn, nước uống. Trên quầy hàng của chị bày hàng chục cốc mỳ ăn liền, cùng với đó là các loại nước uống đóng chai, trứng luộc. Theo ghi nhận, quầy hàng của chị Hồng rất đông người đến mua.

Video phỏng vấn chị Hồng

Chị Hồng và quầy hàng bày những ly mỳ, trứng,...

Chị Hồng vui vẻ cho biết: “Em đã bán ở đây hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Mỗi ngày em bán được khoảng 600 đến 800 cốc mì, còn trứng thì khoảng 500 quả”. Không những thế, để phục vụ lượng khách lớn, gia đình chị còn phải huy động tới 5 người cùng 5 phích nước và 2 ấm nước hoạt động liên tục.

Rất nhiều loại mì ăn liền khác nhau, cùng trứng, hoa quả gọt sẵn,....

Theo ghi nhận, quầy hàng của chị Hồng có rất đông khách đến mua, người ra kẻ vào liên tục

Cũng theo chia sẻ của chị Hồng, những món đồ của quầy chị đều bán với giá cả phải chăng và chị còn miễn phí ghế ngồi cho khách đến mua. Thậm chí chị còn tặng luôn miếng dán hình lá cờ Tổ quốc cho khách, đặc biệt là tặng cho các em nhỏ để ai cũng có thể hoà mình vào không khí tưng bừng này. Được biết, miếng dán cờ Tổ quốc này là do “của nhà trồng được”.

Không khí của buổi sơ duyệt ngay lúc này

Có thể thấy, không khí của buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đang nóng hơn bao giờ hết với hàng trăm người đã đổ ra đường. Không chỉ có người dân mang theo đồ ăn để vừa ngồi xem vừa thưởng thức, mà dọc hai bên đường còn xuất hiện nhiều quầy hàng của các hộ gia đình, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trước buổi sơ duyệt.