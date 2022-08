Tình yêu của Justin Bieber sau tháng ngày "nguôi dần" ánh hào quang

Khi còn trẻ, sự nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận thế giới và những người xung quanh. Để đến khi lùi về phía sau, không còn quá nhiều những ánh hào quang săn đón rợp trời, Justin Bieber mới nhận ra điều gì thực sự quan trọng với anh trong tình yêu. Những năm gần đây, nam ca sĩ đã luôn cởi mở về cuộc chiến của anh ấy với chấn thương và sức khỏe tinh thần. Anh cũng đã chứng minh rằng bản thân có thể vượt qua bất cứ điều gì, kể cả những điều khiến anh phải quỳ gối, và hiện anh đang hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn hơn.

Nổi tiếng khi chỉ mới là một cậu nhóc 13 tuổi

Kể từ bản hit đầu tiên, Baby - tác phẩm đưa nam ca sĩ lên đỉnh cao danh vọng, Justin đã trải qua 12 năm sống dưới sự giám sát thường xuyên của hàng triệu người hâm mộ và sự chú ý của giới truyền thông. "Tôi từ một cậu bé 13 tuổi đến từ một thị trấn nhỏ để được cả thế giới khen ngợi hết lời, với hàng triệu người nói rằng họ yêu tôi đến nhường nào và tôi tuyệt vời như thế nào", anh từng nói.

Khi còn là thiếu niên, danh tiếng của Justin đã tăng lên hàng năm, với việc phát hành thêm các album như My World 2.0 và Believe, cũng như các chuyến lưu diễn quốc tế, đã mang về cho nam ca sĩ thu nhập hàng triệu đô la. Anh đang già đi và có những biến đổi so với trước đây, cả về tinh thần lẫn thể chất. Vì sự nổi tiếng to lớn ấy, các phương tiện truyền thông chính thống luôn theo sát mọi hành tung và sự 'trượt chân' của anh.

Chuyện tình yêu với Selena Gomez

Ở thời điểm đó, nam ca sĩ nổi tiếng người Canada đã vướng vào mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên - ca sĩ Selena Gomez. Nhiều bài hát của Justin được dành cho cô ấy, khiến cho cặp đôi này đều nhận được sự yêu mến của mọi người, và cả những ánh nhìn soi xét. Vì mối quan hệ thân thiết của họ, cùng với nhiều tin đồn và scandal xung quanh, tình cảm của Selena và Justin cuối cùng chỉ là mối quan hệ không mấy dễ dàng.

Cặp đôi đã chiến đấu trong nhiều năm để giữ cho tình yêu của họ được vẹn nguyên, trước khi chia tay vào năm 2014. Trong những năm qua, Selena và Justin đã từng dính tin đồn hẹn hò với nhiều người. Ở thời điểm này, anh cũng bị vướng vào tin đồn hẹn hò với người mẫu Hailey Baldwin. Vào năm 2015, Justin đã công khai nói với công chúng về mối quan hệ này, "Chúng tôi đã rất yêu nhau. Không có gì khác quan trọng hơn điều ấy. Chúng tôi là tất cả của nhau".

Vào năm 2018, Justin và Selena đã quay lại với nhau một lần nữa khi cả hai bị bắt gặp cùng nhau đi chơi xa. Tuy nhiên, sự hòa giải này cũng chỉ kéo dài vài tháng vì họ chia tay. Đó cũng là khi Justin bắt đầu hẹn hò với Hailey.

Justin rời xa khỏi ánh đèn sân khấu

Vào tháng 6 năm 2018, khi Justin và Hailey kết nối lại, họ gọi đó là "tình yêu sét đánh". Cả hai cũng bắt đầu xuất hiện trước mặt công chúng và thoải mái thể hiện tình cảm với nhau ở mọi nơi. Trong kỳ nghỉ tại Bahamas, Justin đã chính thức cầu hôn Hailey. Nam ca sĩ cũng thông báo về việc đính hôn của họ trên Instagram, anh còn yêu thương gọi Hailey là "tình yêu của cuộc đời tôi".

Cặp đôi bí mật trao lời thề, vài tháng sau khi cầu hôn trong một phòng xử án ở thành phố New York. Đến ngày 7/10/2019, cả hai một lần nữa trao nhau lời thề trong một buổi lễ trang trọng. Theo một số nguồn tin, đám cưới đã phải hoãn lại vì vấn đề sức khỏe của Justin. Hailey thừa nhận: "Tôi đã mất nhiều tháng làm vợ để cố gắng giúp anh ấy tìm ra điều gì sai và chuyện gì đang xảy ra".

Năm 2019, để dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và sức khỏe tinh thần, Justin tuyên bố sẽ tạm rời xa âm nhạc và ánh đèn sân khấu một thời gian. Anh ấy đã viết trên Instagram cho những người theo dõi của mình: "Tôi nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của các bạn, và các bạn không xứng đáng để bị đối xử như vậy. Các bạn trả tiền để đến và có một buổi hòa nhạc nhẹ vui vẻ tràn đầy năng lượng, và tôi đã không thể cảm xúc để tặng các bạn điều đó".

Cũng vào năm đó, nam ca sĩ đã chia sẻ về cuộc chiến với căn bệnh trầm cảm của mình, thừa nhận bản thân đã phải vật lộn một thời gian. Justin Bieber chia sẻ lần đầu tiên gặp phải những vấn đề này là trong chuyến lưu diễn Purpose của anh ấy vào năm 2017. "Tôi rất cô đơn. Tôi cần thời gian", anh nói.

Tình cảm sau hôn nhân

Do lo lắng về sức khỏe, Justin gần đây đã hủy bỏ phần còn lại của chuyến lưu diễn dự kiến diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 năm 2022. Hiện anh đang tự chăm sóc bản thân với sự hướng dẫn của vợ. Tuy nhiên, nam ca sĩ mới đây đã cởi mở chia sẻ về những gì mà anh đã trải qua ngay sau khi kết hôn với Hailey Baldwin.

Không giấu giếm gì, Justin nói rằng cuộc hôn nhân đã thúc đẩy anh cải thiện bản thân và đối mặt với những tổn thương trong quá khứ. Dù Justin và Hailey yêu nhau sâu đậm nhưng Bieber hiểu rằng việc kết hôn sẽ không thể chấm dứt mọi khúc mắc trong quá khứ của anh. "Tôi đã có một chút suy sụp trong tình cảm vì tôi nghĩ rằng hôn nhân sẽ giải quyết tất cả các vấn đề của tôi", anh thẳng thắn nhận định trong một cuộc phỏng vấn.

Chàng nhạc sĩ 28 tuổi này đã có nhận thức hoàn toàn khác về bản thân và mong muốn vợ mình "làm điều gì đó mà em chưa làm". Justin gần đây đã bắt tay vào một con đường mới giúp anh ấy cải thiện và chấp nhận con người của mình: "Ngày qua ngày, tôi trở nên ngày càng tốt hơn và không quá khắt khe với bản thân".

Bất chấp những thử thách khó khăn, đôi vợ chồng mới cưới đáng yêu vẫn không ngừng chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ nhau cả lúc tốt và lúc xấu. Sự thỏa hiệp, hy sinh là một phần của hôn nhân, và tình yêu của Justin và Haley đủ bền chặt để chịu đựng tất cả. Hailey đã tuyên bố, "Tôi biết một thực tế rằng tôi đã yêu người này trong một thời gian dài, và bây giờ không phải là lúc tôi từ bỏ anh ấy"./.