Dậy sóng động thái của Selena Gomez giữa lúc tình cũ Justin Bieber kêu cứu vì liệt nửa mặt

Mới đây nhất, Justin Bieber đã khiến cả thế giới dậy sóng khi tiết lộ anh bị liệt nửa mặt do hội chứng Ramsay Hunt. Căn bệnh khiến Justin Bieber không thể chớp mắt, cười hay cử động 1 bên mặt. Anh cũng phải hủy bỏ hàng loạt đêm diễn vì căn bệnh này.

Nhiều người hâm mộ và các ngôi sao trên thế giới đã gửi lời chúc mong nam ca sĩ sớm khỏi bệnh. Giữa lúc này, nhiều netizen chú ý đến động thái của Selena Gomez - tình cũ đình đám của Justin Bieber. Giữa lúc tình cũ đang bệnh tật, Selena đã cùng bạn diễn trong phim Only Murders in the Building phần 2 đã tham dự một sự kiện. Tại đây, diện mạo xinh đẹp và cuốn hút, nụ cười tươi roi rói của cựu công chúa Disney đã trở thành tâm điểm.

Giữa lúc tình cũ Justin Bieber đang mắc bệnh liệt nửa mặt,...

... thì Selena tươi tắn đi dự sự kiện cùng bạn

Nhan sắc của ngôi sao 30 tuổi chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên diện váy sơ mi trắng kín mít nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ và đầy thu hút

Đặc biệt, nụ cười tươi rói của cô tỏa sáng trong mọi khung hình, khiến người xem không thể rời mắt

Chuyện tình cũ chẳng còn ảnh hưởng đến tâm trạng của Selena

Như vậy, Selena Gomez đã chẳng còn chú ý đến tình cũ Justin Bieber. Selena và Justin từng là 1 trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Mỹ, được người người, nhà nhà ủng hộ nhưng chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Đến nay, dù Justin Bieber đã kết hôn với Hailey Baldwin nhưng dân mạng vẫn không ngừng đặt tên anh bên cạnh Selena Gomez. Thậm chí nhiều fan quá khích còn để lại những bình luận, có những hành động làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 3 ngôi sao.

Mối tình của Justin và Selena đã trở thành quá khứ

Giờ đây, anh đã kết hôn với Hailey Baldwin

Nguồn: Twitter